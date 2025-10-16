【紀伊國屋書店限定】『Begin 12月号 特装版』10月20日発売！ 人気ブランド「 TAION (タイオン) 」の特製ダウンマフラーとセット

株式会社世界文化ホールディングス『Begin2025年12月号 TAIONダウンマフラー付き 特装版』表紙

株式会社世界文化社 (東京都千代田区) は、人気ブランド「TAION (タイオン) 」の創業10周年を記念した『Begin2025年12月号 TAIONダウンマフラー付き 特装版』を10月20日 (月) に紀伊國屋書店限定で発売いたします。

♦デビュー10年で、世界的なインナーダウンのブランドに「TAION」

TAION特製 「クレイジーキルト」ダウンマフラー

2016年創業。上質なダウンと良心価格、そして何よりも「インナーダウン」に特化した開発設計で、日本のみならず世界的な支持を得たTAION。今回 Beginは12月号特装版として、同色でTAIONの名物キルティングを配した「クレイジーキルト」ダウンマフラーをセットで、全国の紀伊國屋書店にて限定数を販売します。軽量で暖かく、巻くだけでニュアンスが出る、今季だけの特別仕様です！

■Begin2025年12月号 TAIONダウンマフラー付き 特装版 価格3,960円 (税込)

・10月20日 (月) 発売

・TAIONの特製ダウンマフラー (参考価格3,660円) とセットで販売

・マフラーの色はブラック・カーキ・ネイビーのいずれかがランダムに同梱されます

・本誌内容は12月号と同じ、表紙のみ異なります

♦Begin 2025年12月号 本日発売！ 「TAION」特集も

10月16日 (木) 発売のBegin12月号では、「10年後も着続けたい服」を紹介する第１特集に加え、堅実なモノ作りでツウからの信頼も厚いインナーダウンの雄「TAION」の10周年を祝した企画も！

タイオンがいかにして世界中にファンを持つようになったのか、代表へのインタビューも必見です。

Begin 2025年12月号 表紙

『Begin 2025年12月号』

■第１特集：10年着られる 正しい服

■第２特集：カラダを温めて10年!! タイオン特別読本

■発売日：2025年10月16日 (木)

■特別定価：850円（税込）

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10152184.html

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FQV9H8CQ/?tag=sekaibunkacom-22

