砂の星でメカを駆る少女ルキダと仲間たち…戦術系SFディストピアRPG『STARBITES』Switch/PS5 日本語パッケージ＆ダウンロード版 本日発売！
株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552）は、Nintendo Switch/PlayStation5用ソフト『STARBITES』（日本語パッケージ版/ダウンロード版）を、2025年10月16日（木）に発売しました。
パッケージ・ダウンロード版の発売に合わせて、「Happinet GAMES / Happinet Indie Collection 公式X」では、『STARBITES』を彩るキャラクターのボイスを担当して頂いた声優陣の直筆サインが当たるキャンペーンを開催します。
また、10月16日（木）13時からは、ZETADIVISION CREATOR部門に所属する、「Killin9Hit」氏による本タイトルの実況プレイ生配信を予定してます。
各種ゲーム情報やニュースはこちらから！
『STARBITES』公式サイト：https://starbites.happinet-games.com/
『STARBITES』トレーラー：https://youtu.be/FXsumppmlVw
Happinet GAMES / Happinet Indie Collection 公式X：@happinet_game(https://x.com/happinet_game)
『STARBITES』について
『STARBITES』は宇宙戦争で砂漠化した惑星「ビター」を舞台にしたターン制のSFディストピアRPG。
この物語の主人公は「ビター」で生まれ、この惑星を離れられない者、逃亡者、犯罪者が集まって暮らす唯一の都市「ディライトシティ」で育った主人公「ルキダ」。
ある日、惑星から脱出する為の密輸船のチケットを手に入れるが、突如謎の巨大ロボットの襲撃を受けチケットを紛失してしまう。
この襲撃から、ルキダと仲間たちは惑星ビターとかつての宇宙戦争の壮大な謎に巻き込まれていく…。
早期購入特典「メカニカルパック」＆店舗特典
日本語パッケージ版＆ダウンロード版には、序盤の冒険を手助けする豪華アイテムセット！
ダウンロード版については、『2025年11月6日（木）』までの購入で早期購入特典が付与されます。
各販売店様の特典詳細については以下並びに公式サイトの特典ページよりご覧ください。
https://starbites.happinet-games.com/#product
※画像はイメージです。内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。
※一部アイテムについてはゲームを進めることで購入、取得することができます。
※早期購入特典のダウンロード方法、ゲーム内での受け取りについては、公式HPをご確認ください。
※販売店様特典には数に限りがございます。無くなり次第終了となる場合がございます。
※販売店様特典に関するお問い合わせは、各販売店様へお願い致します。
『STARBITES』キャラクターボイスを担当した声優陣の
直筆サイン入り色紙セットが当たるキャンペーン！
本タイトルの日本語パッケージ＆ダウンロード版の発売を記念して、キャラクターボイスを担当した声優8名の直筆サイン入り色紙セットが3名様に当たるフォロー＆リポストキャンペーンを本日より開催！
詳細については以下並びにHappinet GAMES / Happinet Indie Collection公式X（@happinet_game(https://x.com/happinet_game)）から投稿される、キャンペーンポストの内容をご確認の上、是非ご参加ください。
Happinet GAMES / Happinet Indie Collection公式X キャンペーン詳細
https://starbites.happinet-games.com/news/410
10月16日（木）13時～「Killin9Hit」氏による『STARBITES』実況プレイを生配信！
ZETADIVISION CREATOR部門に所属する、「Killin9Hit」氏が本タイトルを生配信！
本作序盤のストーリーを含めプレイして頂く予定となります。是非ご覧ください！
【Killin9Hit】氏プロフィール
韓国と日本と家族を愛し、そのすべてに愛された漢Killin9Hit。類まれなるトークセンスと元プロとしての華麗なプレイはみる人すべての心を掴む。奥さんのSOMちゃんと猫のムムちゃん、シュウちゃんが好き。
Xアカウント：https://x.com/Killin9Hit
【配信日時】
10月16日（木）13時～
※配信時間については状況により変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
【配信チャンネル】
Twitch：https://www.twitch.tv/killin9hit
※動画アーカイブとして残るため、後日ご覧頂くことも可能です。
【動画投稿チャンネル】
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMEI4RcffOJZUuYIVcim8Zw
※切り抜き動画として後日配信予定となります。
ルキダ達との冒頭ストーリーが楽しめる！無料体験版配信中！
本作冒頭からメインシナリオ「本当のドロボーは誰？」までをプレイできる体験版が、マイニンテンドーストア並びにPlayStation Storeにてそれぞれ配信中！
体験版のプレイと合わせて、製品版のご購入を是非ご検討ください。
■マイニンテンドーストア
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000096716
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012102
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0530-PPSA31998_00-0454182702510246
※体験版のレベルキャップは15までとなります。
※早期購入特典のダウンロード方法、ゲーム内での受け取りについては、公式サイトをご確認ください。
本タイトルの実況プレイに関する配信ガイドラインとストリーマーキット
――――――――――――――――――――――――――――――――――
配信ガイドラインとストリーマーキットについては以下にて記載、配布をしております。
内容ご確認の上、実況プレイの際には是非ご活用ください。
■配信ガイドラインについて
【2025年11月15日 23:59まで（発売日から1カ月）】
第3章「魔女」との戦闘後、魔女に関するストーリーが明らかになるシーンまで。
（セーブすると第3章と表示されます）
【2025年11月16日以降】
利用可能範囲の制限はありません。
ゲーム終盤やエンディングなどストーリー上のネタバレを含むプレイ動画の掲載・投稿を行う場合には、
サムネイルなどで「ネタバレあり」といった表記をお願いします。
■ストリーマーキット
https://starbites.happinet-games.com/news/329/
【商品概要】
タイトル：STARBITES
発売日：2025年10月16日（木）
価格：パッケージ版/ダウンロード版 6,380円（税込）
対応機種：Nintendo Switch/ PlayStation 5
ジャンル：SFディストピアRPG
プレイ人数：1人（オンラインプレイ非対応）
CERO：B
対応言語：（テキスト/音声）日本語、韓国語
コピーライト：(C) 2025 IKINAGAMES Co., Ltd. Licensed to and Published in Japan by HAPPINET CORPORATION.
公式サイト：https://starbites.happinet-games.com/
トレーラー：https://youtu.be/FXsumppmlVw
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
“PlayStation”、“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
本リリースの素材に関しましては、下記URLよりダウンロードいただけます。
https://happinet.box.com/s/nslxqoqpp2evznfrsqkr5ylzzuizxt6c