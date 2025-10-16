ÇöÌÓÂÐºö¡¦Í½ËÉ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¿ä·×¤Ï¹ç·×5000²¯±ßÄ¶¡¿ÇöÌÓÂÐºö¤Ë¤«¤±¤ë1¥«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¶â³Û¤Ï¡¢ÃËÀ4,168±ß¡¢½÷À3,472±ß¡¿Êª²Á¹â¤ÇÃ±²Á¾å¾º¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢½÷À¤¬ÂÐºö¤Ë¤«¤±¤ë¶â³Û¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µíÅÄ ·½°ì¡Ë¤ÎÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæµ¡´Ø¡Ø¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¡Êhttps://hba.beauty.hotpepper.jp/¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20～69ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÇöÌÓ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº2025¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇöÌÓÂÐºö¡¦Í½ËÉ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¿ä·×¤Ï¹ç·×5137²¯±ß¡£Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÃ±²Á¾å¾º¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢½÷À¤ÎÇöÌÓÂÐºö¤Ë¤«¤±¤ë1¥«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¶â³Û¤ÏÁ°Ç¯¤«¤éÌó900±ß¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇöÌÓ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë»Ô¾ì³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ´ºº¥È¥Ô¥Ã¥¯¡ä
£±. ÇöÌÓÂÐºö¡¦Í½ËÉ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¿ä·×¤Ï¹ç·×5000²¯±ßÄ¶¤Ë
£². ¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤¢¤ë¡×¿Í¤Ï16.2¡ó¡¢¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤Ê¤¤¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤¢¤ë¡×¿Í¤Ï21.3¡ó
£³. ½÷À¤ÏÆÃ¤Ë¡ÖÊ¬¤±ÌÜ¡×¤ò°Õ¼±
£´. ÇöÌÓÂÐºö¤Ë¤«¤±¤ë1¥«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¶â³Û¤Ï½÷À¤Ç¾å¾º·¹¸þ
£µ. ÇöÌÓÂÐºö¤ä¡¢°éÌÓÂ¥¿Ê¡¦È±¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×ÂÐºö¤Î¾ðÊó¸»¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¡×¡ÖTV¡¦¥é¥¸¥ª¤ÎCM¡×¤¬Ãæ¿´¡£ÈþÍÆ»Õ¡¦ÍýÍÆ»Õ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤â°ìÄê¿ô
£¶. ÍýÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Î°éÌÓÂ¥¿Ê¡¦È±¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×ÂÐºö¡¢ËþÂÅÙ1°Ì¤Ï¡Ö¥Ñー¥Þ¡×
¡ã¸¦µæ°÷¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÇöÌÓÂÐºö¡¦Í½ËÉ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¿ä·×5000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¤¤µ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ÇÃ±²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢½÷À¤ÎÇöÌÓÂÐºö¤Ë¤«¤±¤ë£±¥«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¶â³Û¤ÏÁ°Ç¯¤«¤éÌó900±ß¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÀáÌó¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÅê»ñ¡É¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£ÇöÌÓÂÐºö¤òÆü¾ï½¬´·¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ëÆ°¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÇöÌÓÂÐºö¡¦Í½ËÉ»Ô¾ì¤Ï¸½ºß¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤¢¤ë¡×¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤Ê¤¤¡×¿Í¤Ë¤è¤ëÍ½ËÉÅª¤ÊÍøÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤±¤ó°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡È¸½ºß¤ÎÇº¤ß¡É¤ä¡È¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡É¤Î²ò¾Ã¤È¤¤¤¦Î¾Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ëÇöÌÓÂÐºö¡¦Í½ËÉ»Ô¾ì¤Ï¡¢º£¸å¤Î³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¸¦µæ°÷¡¡ÅÄÃæ ¸ø»Ò
¥È¥Ô¥Ã¥¯£±.
ÇöÌÓÂÐºö¡¦Í½ËÉ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¿ä·×¤Ï¹ç·×5000²¯±ßÄ¶¤Ë
¡ãÇöÌÓÂÐºö¡¦Í½ËÉ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¿ä·×¡ä
¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤¢¤ë¡×¿Í¤ÎÇöÌÓÂÐºö»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¿ä·×¤Ï2459²¯±ß¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï1822²¯±ß¡¢½÷À¤Ï636²¯±ß¡£ÃËÀ¤Ï½÷À¤ÎÌó3ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤Ê¤¤¡×¿Í¤ÎÇöÌÓÍ½ËÉ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¿ä·×¤Ï2678²¯±ß¡£ÆâÌõ¤ÏÃËÀ1258²¯±ß¡¢½÷À1420²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï½÷À¤¬ÃËÀ¤ò¼ã´³¾å²ó¤Ã¤¿¡£
Î¾¼Ô¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤ÈÇöÌÓÂÐºö¡¦Í½ËÉ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¿ä·×5137²¯±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¿¶Ñ¶â³Û¡Ê¡¿·î¡Ë¡¢¿Í¸ý¿ä·×¡ÊÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ë¤«¤é¤Î¿ä·×¡¢Ä´ºº³µÍ×»²¾È¡Ë¢¨¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Ä´ºº
¡ã¸¦µæ°÷¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÇöÌÓÂÐºö¡¦Í½ËÉ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¿ä·×¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤¢¤ë¡×¿Í¤ÎÂÐºö¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤À¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤Ê¤¤¡×¿Í¤ÎÍ½ËÉ¤ÎÊý¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÍ½ËÉ¤Ç¤Ï½÷À¤¬ÃËÀ¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÃË½÷¤ÇÍøÍÑ¥Õ¥§ー¥º¤Ë°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ø¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¸¦µæ°÷¡¡ÅÄÃæ ¸ø»Ò¡Ë
¥È¥Ô¥Ã¥¯£².
¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤¢¤ë¡×¿Í¤Ï16.2¡ó¡¢¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤Ê¤¤¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤¢¤ë¡×¿Í¤Ï21.3¡ó
¡ãÇöÌÓ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ÈÉÔ°Â¡ä
¸½ºß¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï16.2¡ó¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï25.0¡ó¡¢½÷À¤Ï7.4¡ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤¬¹â¤¤³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¸½ºß¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤Ê¤¤¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤¢¤ë¡×¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï21.3¡ó¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï19.4¡ó¡¢½÷À¤Ï23.3¡ó¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ï½÷À¤ÎÊý¤¬¹â¤¤³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢¨¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Ä´ºº
¡ã¸¦µæ°÷¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï2³ä¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò»ý¤ÄÁØ¤¬2³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤ò»ý¤Ä¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢Àøºß»Ô¾ì¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ø¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¸¦µæ°÷¡¡ÅÄÃæ ¸ø»Ò¡Ë
¥È¥Ô¥Ã¥¯£³.
½÷À¤ÏÆÃ¤Ë¡ÖÊ¬¤±ÌÜ¡×¤ò°Õ¼±
¡ãÇöÌÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉô°Ì¡ä
ÇöÌÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉô°Ì¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï¡ÖÆ¬ÄºÉô¡×¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡ÖÊ¬¤±ÌÜ¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¡×¤Ï½÷À¤ÎÊý¤¬ÃËÀ¤è¤ê¤â¹â¤¤³ä¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Q. ¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¡¢ÇöÌÓ¤Ë´Ø¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉô°Ì¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
¡ã¸¦µæ°÷¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÃËÀ¤ÏÆ¬ÄºÉô¤äÁ°Æ¬Éô¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢½÷À¤ÏÊ¬¤±ÌÜ¤äÁ´ÂÎ¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤Î³ä¹ç¤âÃËÀ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤ÎÊ¬¤±ÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÈ±¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ¬¤±ÌÜ¤¬¤Ú¤¿¤ó¤³¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Çº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢È±·¿¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ø¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¸¦µæ°÷¡¡ÅÄÃæ ¸ø»Ò¡Ë
¥È¥Ô¥Ã¥¯£´.
ÇöÌÓÂÐºö¤Ë¤«¤±¤ë1¥«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¶â³Û¤Ï½÷À¤Ç¾å¾º·¹¸þ
¡ãÇöÌÓÂÐºö¤Ë¤«¤±¤ë¶â³Û¤ÈÂÐºö¼êË¡¡ä
ÇöÌÓÂÐºö¤ä¡¢°éÌÓÂ¥¿Ê¡¦È±¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×ÂÐºö¤Ë¤«¤±¤ë1¥«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¶â³Û¤Ï¡¢½÷À¤Ç¤ÏÁ°Ç¯¤è¤êÌó900±ß¾å¾º¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÐºöÆâÍÆ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£½÷À¤Ç¤Ï¡Ö°éÌÓ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡¦°éÌÓ¥íー¥·¥ç¥ó¤äÈ¯°éÌÓºÞ¤ò»È¤¦¡×¤¬Á°Ç¯¤Î24.2¡ó¤«¤é28.2¡ó¤Ø¤È¿¤Ó¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÇöÌÓÂÐºöÍÑ¥·¥ã¥ó¥×ー¤ä¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ò»È¤¦¡×¤¬8.4¡ó¤«¤é10.7¡ó¤Ø¤ÈÁý²Ã¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢½÷À¤¬¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë»ÔÈÎ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ê¤À¤±¤ÇÆ¬Èé¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¤¹¤ë¡×¤ä¡ÖÇöÌÓ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤Ê¬¤±ÌÜ¡¦È±·¿¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤âÁ°Ç¯¤ËÂ³¤2³ä°Ê¾å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Q. ÇöÌÓÂÐºö¤ä¡¢°éÌÓÂ¥¿Ê¡¦È±¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¡¢·î¤Ë¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£ÂçÂÎ¤Î¶â³Û¤ò¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¿ôÃÍ²óÅú¡Ë¢¨ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¥Ùー¥¹¡£Ê¿¶Ñ¶â³Û¤Ï10Ëü±ß°Ê¾å¤Î²óÅú¤ò½ü¤¡¢0±ß¤Î²óÅú¤Ï´Þ¤ó¤Ç»»½Ð
Q. ÇöÌÓ¤Î¤¿¤á¤Ëº£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
¡ã¸¦µæ°÷¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
½÷À¤Ï¡¢ÇöÌÓÂÐºö¤Ë¤«¤±¤ë1¥«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¶â³Û¤¬Á°Ç¯¤«¤é¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°éÌÓ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤äÇöÌÓÂÐºöÍÑ¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÂÐºö¤¬Æü¾ï½¬´·¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇöÌÓÂÐºö¤¬ÈþÍÆ¤ä¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ø¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¸¦µæ°÷¡¡ÅÄÃæ ¸ø»Ò¡Ë
¥È¥Ô¥Ã¥¯£µ.
ÇöÌÓÂÐºö¡¢°éÌÓÂ¥¿Ê¡¦È±¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×ÂÐºö¤Î¾ðÊó¸»¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¡×¡ÖTV¡¦¥é¥¸¥ª¤ÎCM¡×¤¬Ãæ¿´¡£ÈþÍÆ»Õ¡¦ÍýÍÆ»Õ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤â°ìÄê¿ô
¡ãÇöÌÓÂÐºö¡¢°éÌÓÂ¥¿Ê¡¦È±¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×ÂÐºö¤Î¾ðÊó¸»¡ä
¾ðÊó¸»¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¡×¤Ï4³äÂæ¡¢¡ÖTV¡¦¥é¥¸¥ª¤ÎCM¡×¤ÏÌó3³ä¤Ç¾å°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£½÷À¤Ç¤Ï¡ÖÈþÍÆ»Õ¡¦ÍýÍÆ»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡×¤¬2³ä¼å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÍýÈþÍÆ¼¼¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸À¤¤½Ð¤¹¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¿¤á¡×¤¬ÃË½÷¤È¤â¤Ë5³äÁ°¸å¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
Q. ¤¢¤Ê¤¿¤ÏÇöÌÓÂÐºö¤ä¡¢°éÌÓÂ¥¿Ê¡¦È±¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×ÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
Q. ÍýÈþÍÆ¼¼¤ÇÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤òÁ´¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¢¨ÁêÃÌ°Õ¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤ÄÁêÃÌ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¿Í¥Ùー¥¹
¡ã¸¦µæ°÷¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÇöÌÓ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤äTV¡¦¥é¥¸¥ª¤ÎCM¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥í¥óÂ¦¤¬¡ÈÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡É¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Í½ÌóÃÊ³¬¤ÇÇº¤ß¤ò½ñ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÍÑ°Õ¤ä¡¢È±¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤ËÇº¤àÊý¸þ¤±¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¥á¥Ë¥åー¤ÎÀßÄê¡¢Å¹Æâ¤Ç¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥á¥Ë¥åー¤Î·Ç¼¨¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¼«Ê¬¤«¤éÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ø¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¸¦µæ°÷¡¡ÅÄÃæ ¸ø»Ò¡Ë
¥È¥Ô¥Ã¥¯£¶.
ÍýÈþÍÆ¼¼¤Ç¤ÎÈ±¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×ÂÐºö¡¢ËþÂÅÙ1°Ì¤Ï¡Ö¥Ñー¥Þ¡×
¡ãÍýÈþÍÆ¼¼¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ÈËþÂÅÙ¡ä
ÍýÈþÍÆ¼¼¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¡ÖÈ±¤¬¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈ±·¿¡Ê¥«¥Ã¥È¡Ë¡×¤¬56.3¡ó¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡×¡Ê44.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö°éÌÓÂ¥¿Ê¤äÈ±¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¹ØÆþ¡×¡Ê41.5¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£
³Æ¥á¥Ë¥åー¤ÎËþÂÅÙ¤Ï¡¢¡ÖÌÓÎÌÉÔÂ¤ò¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñー¥Þ¡×¤¬76.3¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÈ±¤¬¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈ±·¿¡Ê¥«¥Ã¥È¡Ë¡×¡Ê72.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡×¡Ê70.4¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ä¼õ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¥µ¥í¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¤¤²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Q. ¤¢¤Ê¤¿¤¬ÍýÈþÍÆ¼¼¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë°éÌÓÂ¥¿Ê¤äÈ±¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×ÂÐºö¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
Q. ¤¢¤Ê¤¿¤¬ÍýÈþÍÆ¼¼¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë°éÌÓÂ¥¿Ê¤äÈ±¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×ÂÐºö¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê³ÆÃ±°ì²óÅú¡Ë¢¨¡Ö¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤¿¡×¡Ö¤ä¤äËþÂ¤·¤¿¡×¤Î¹ç·×¡¢³ÆÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¿Í¥Ùー¥¹
¡ã¸¦µæ°÷¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥µ¥í¥ó¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ä¼õ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÈ±·¿¤Î¹©É×¤ä¥Ñー¥Þ¤Ê¤É¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤òÀ°¤¨¤Æ°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ä¤¹¤¤¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£µ¤·Ú¤Ë»î¤»¤Æ¡¢¤·¤«¤âÂÎ´¶¤È¤·¤ÆËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¥µ¥í¥ó¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤Î¹â¤µ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ø¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¸¦µæ°÷¡¡ÅÄÃæ ¸ø»Ò¡Ë
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÌ¾ ¡§ÇöÌÓ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº2025
Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á
Ä´ºº´ü´Ö¡§¡ã¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Ä´ºº¡ä2025Ç¯7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ãËÜÄ´ºº¡ä2025Ç¯7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯7·î28Æü¡Ê·î¡Ë
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¡ã¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Ä´ºº¡ä5Ëü¿Í¡¡¢¨¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤Ë´ð¤Å¤ÀÇ¯Âå¤ò³ä¤êÉÕ¤±
¡ãËÜÄ´ºº¡ä2,065¿Í¡ÊÁ´¹ñ20～69ºÐÃË½÷¡¢¸½ºßÇöÌÓ¤ÎÇ§¼±¤¬¤¢¤ê¡¢ÇöÌÓ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ë
¢¨¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Ä´ºº¤Ç¤Î½Ð¸½Î¨¤ò´ð¤Ë¥¦¥§¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü
¢¨¿ÞÉ½Æâ¤Î¡ó¤ÎÃÍ¤Ï¾®¿ôÂè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º¹Ê¬¤ä¹ç·×ÃÍ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±½ã·×»»¤·¤¿¿ôÃÍ¤È¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¿ä·×ÊýË¡¡Û
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï°Ê²¼¤Î¼°¤Ç¿ä·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤¢¤ë¡×¿Í¤ÎÂÐºö»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡áÂÐºö¤Ë¤«¤±¤ëÊ¿¶Ñ¶â³Û¡Ê¡¿·î¡Ë¡ß¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤¢¤ë¿Í¡×¤Î¿ä·×¿Í¸ý¡ß12
¡¦¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤Ê¤¤¡×¿Í¤ÎÍ½ËÉ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡áÂÐºö¤Ë¤«¤±¤ëÊ¿¶Ñ¶â³Û¡Ê¡¿·î¡Ë¡ß¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¿ä·×¿Í¸ý¡ß12
¡¦ÇöÌÓÂÐºö¡¦Í½ËÉ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡á¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤¢¤ë¡×¿Í¤ÎÂÐºö»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ü¡ÖÇöÌÓ¤Ç¤Ê¤¤¡×¿Í¤ÎÍ½ËÉ»Ô¾ìµ¬ÌÏ
ÂÐºö¤Ë¤«¤±¤ë¶â³Û¤Ï¿ôÃÍ¤ÇÄ°¼è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÌÅÓÄ°¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«Âð³°¤Ç¤ÎÂÐºö¤Ë¤«¤±¤ë¶â³Û¡×¤È¡Ö¼«Âð¤Ç¤ÎÂÐºö¤Ë¤«¤±¤ë¶â³Û¡×¤Î¹ç·×¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Âð³°¤Ç¤ÎÂÐºö¤Ë¤«¤±¤ë¶â³Û¡Ü¼«Âð¤Ç¤ÎÂÐºö¤Ë¤«¤±¤ë¶â³Û¡×¤Î¿ôÃÍ¤òÂåÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐºö¤Ë¤«¤±¤ë¶â³Û¤Î¾å°Ì5¡ó°Ê¾å¤Î¿ôÃÍ¤Ï³°¤ìÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ¶â³Û¤Î½¸·×ÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
詳細はこちら：https://hba.beauty.hotpepper.jp/search/trade/hair/usuge/70975/
¢£¡Ø¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¤È¤Ï
ÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæµ¡´Ø¡£¡ÖÈþÍÆ¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³Ø¤Ó¤ÈÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ò¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë2014Ç¯¤Ë³«¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ø¤Ö¡Ö·Ð±Ä¥»¥ß¥Êー¡×¡¢ÈþÍÆ¥»¥ó¥µ¥¹¤Ê¤É¤Î¡ÖÄ´ºº¸¦µæ¡×¡¢Ë¬ÌäÈþÍÆ¡¦½÷À³èÌö¡¦SOGIE¡¦¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÀÜµÒ¤Ê¤É¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³èÆ°¡×¤òÃì¤Ë¡¢Á´¤ÆÌµÎÁ¤ÇÈþÍÆ¶È³¦¤Ø¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¾ì¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.recruit.co.jp/
