「アニメイト香港」グランドオープンのお知らせ　～旺角に直営店として再上陸！　話題のグッズやグラッテ（コラボドリンク）も登場～

株式会社アニメイト（本社：東京都豊島区、代表取締役：外川明宏・藤樹潤）は、2025年12月、香港・旺角に「アニメイト香港」をグランドオープンいたします。かつて香港に展開していたアニメイトが、直営店として再び香港の地に戻ってまいります。



アニメイトは、日本国内に124店舗を展開するほか、海外では台北・台中・高雄・バンコク・ソウル・上海・北京・広州・ロサンゼルスなどに店舗を構える2次元カルチャーの情報発信基地です。今回の「アニメイト香港」再オープンにより、アジア地域での展開をさらに強化し、多くのファンの皆様に魅力ある商品・体験をお届けしてまいります。

新たにオープンする「アニメイト香港」では、日本をはじめ、特にアジアで話題の最新グッズや書籍、購入特典を多数ご用意しております。香港限定企画も進行しておりますので、ぜひアニメイト香港のSNSにて最新情報をご確認ください。また、人気作品とのコラボレーションを楽しむことができる「グラッテ（コラボドリンク）」も導入。キャラクターがプリントされたドリンクを、ショッピングとあわせてお楽しみいただけます。

店舗は、交通アクセスに優れた地下鉄旺角駅直結の商業施設「T.O.P this is our place」内という好立地にあり、学校やお仕事帰りにも気軽にお立ち寄りいただけます。今後もフェアやキャンペーンを随時開催していく予定ですので、ぜひご期待ください。



■店舗概要

アニメイト香港（animate Hong Kong）

オープン日：2025年12月

住所：九龍旺角彌敦道700號 T.O.P this is our place 四樓 409A, 409B & 411號舖

営業時間：月～木 12：00～21：30

金～日、祝 11：00～22：00

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

■関連URL

「アニメイト香港」X(https://x.com/animate_HK)

「アニメイト香港」Facebook(https://www.facebook.com/animatehongkong)

「アニメイト香港」Instagram(https://www.instagram.com/animatehk2025/)