【小売業向け】「10分で押さえる!免税リファンド方式への変更に伴うPOS対応」セミナー、オンデマンド配信中!

NECネクサソリューションズは、「10分で押さえる!免税リファンド方式への変更に伴うPOS対応」セミナーを、10月31日（金）までオンデマンド配信しています。お申し込みは2025年10月30日（木）まで受け付けています。

訪日外国人向けの免税制度「リファンド方式」の導入まであと1年。概要や制度改正のポイント、さらに制度に対応するPOSシステムについてご紹介します。

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/sa250014.html

■セミナー概要

2026年11月より、訪日外国人向けの免税制度が改正され、新たに「リファンド方式」が導入されます。制度改正まで約1年となった今、「概要は知っているが詳しくはわからない」「レジ業務など販売業務の見直しを検討中」といった方も多いのではないでしょうか。

本セミナーでは、リファンド方式の概要を10分で解説し、制度に対応した当社のPOSソリューションをご紹介します。

＜このような方におすすめです＞

・リファンド方式の全体像を把握したい

・短い時間で制度改正のポイントを押さえたい

・リファンド方式に対応しているPOSシステムを知りたい。

■講演「10分で押さえる｜免税リファンド方式への変更に伴うPOS対応」

2026年11月に改正される「リファンド方式」の全体像をご理解いただくため、現行制度と比較しながら変更点をご紹介します。

さらに、当社が提供するPOSアプリケーション「Neosarf/POS」のリファンド方式への対応方法や特長もあわせてご案内します。

＜本セミナーでわかること＞

・新免税制度「リファンド方式」の概要

・現行制度と新制度の変更点

・当社POSソリューション「Neosarf/POS」の新免税制度への対応

・「Neosarf/POS」のおすすめポイント

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/86_1_b2bfc7eea10569a6deaa2fbdb38308bc.jpg?v=202510161026 ]

