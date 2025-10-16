「OZmall×&wakan」 期間限定コラボプラン。わたしの不調を和と漢でととのえる バスエッセンス付き

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長:菊地修一）が運営する会員450万人のおでかけ情報サイト「OZmall（オズモール) 」のリラクゼーションサロン予約では、 10/16（木）～11/30（日）の期間中、和漢植物に着目した「&wakan（アンドワカン）」とのコラボレーションプランを販売します。OZ限定の「6800円駆け込みプラン」に&wakanバスエッセンス（3,300円相当）がセットになったスペシャルプランは先着200名限定で販売。サロン＆自宅のケアの体の巡りをアップして、心も体も軽く。

■詳しくはこちら>> https://www.ozmall.co.jp/relaxation/feature/43463/

◆日本伝統の素材の力で心に寄り添う「&wakan」とは

仕事・家事・育児などで忙しく、自分のケアを後回しにしがちな女性に、少しでも自分と向き合う時間を作ってほしいという想いから生まれた「＆wakan」。古くから美容や健康に役立てられてきた和漢植物の力を活かした製品作りが魅力で、無理なく続けられるように、シンプルなアイテムを豊富にラインナップ。「一日一善」、小さな善い行いを重ねるように、自分を労わる“小さなご自愛習慣”を。

ブランド公式サイト： https://narow.official.ec/

和漢の伝統技法で肩こりにアプローチする「6800円駆け込みプラン」とコラボ

■POINT1：肩こり悩みに特化したOZ限定プランに数量限定でセットプランが登場！

“至急取りたい肩こり”をテーマにしたOZmallの人気企画「6800円の駆け込みプラン」と「＆wakan」が、この度コラボレーション。和漢の伝統技法である整体や鍼灸で、つらい肩こりにしっかりアプローチする本プランは、仕事帰りや空いた時間に気軽に駆け込めるお手頃価格なのも嬉しい。特典として、女性のゆらぎに着目した自然由来の温活（※入浴効果による）「＆wakan」のバスエッセンス付き。今だけのOZ限定プランで、おうちでも和漢の恵みを堪能して。

・コラボプラン例

【ＯＺ限定コラボ／肩こり6800円】首肩こりや体の不調に 肩こり解消整体＋&wakanバスエッセンス（100ml）6800円

■POINT2：日本古来のハーブの力 &wakanバスエッセンスをお持ち帰り

「&wakan」のバスエッセンスは、長野県産の無農薬ヨモギを使い、自然由来100％（ISO 16128準拠）で仕上げたこだわりの温浴アイテム。古くから温活で重宝されてきたヨモギの力で、お風呂上がりもじんわりとした温かさが続くから、冷えやむくみ、肩こりケアにもぴったり。そして、小さな子どもや香りに敏感な妊婦の方でも安心して使えるよう、あえて無香料・無着色なのもポイント。純粋に温め、整えることを目指してできたアイテムで、和漢のご自愛温浴をゆったりと味わって。

・セットプランアイテム

&wakanバスエッセンス 100ml 3,300円相当（バスタブ使用：約10回分）

※本アイテムが数量に達し次第、プラン販売を終了します

■OZmall（オズモール）とは？ https://www.ozmall.co.jp/

「OZmall」は、1996年に女性ライフスタイル誌「OZmagazine（オズマガジン）」 のWEB版としてスタート。独自の編集力を活かした特集記事や、高級ホテル・レストラン・ ヘアサロンなどの贅沢なプランがお得に予約できるプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“女友達”と考えたサイト展開で、会員450万人の支持を獲得しています。

■お問い合わせ先 ： スターツ出版株式会社 広報 佐々木

TEL:03-6202-0311 Mail : contact-stp@starts-pub.jp

PDFはこちらから

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2024-96ccc8be93944e29c2f836838d94be12.pdf