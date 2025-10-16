MALAIKA（マライカ）、全国各地で「ファッショントラック」販売をスタート
アジア・アフリカ・中南米の民芸品や衣料を扱うMALAIKA株式会社（本社：東京都八王子市）は、ファッショントラック（キッチンカーの物販版）での販売を始めました。
アジア各国、中南米、アフリカ各国のフェスや、カレーやエスニックフードのフェスにも参加して会場を盛り上げます。
現在、全国のイベント・フェスティバル主催者様からの出店依頼を受付中です。
イーアス高尾様でのイベントの様子
マライカファッショントラックは、異国の市場のような「マライカバザール」の雰囲気をコンパクトに詰め込んだ移動販売車。
トラックの側面を開けると、マライカのミニバザールが完成します。
新作ファッションアイテムや人気の雑貨をたっぷり載せて、あなたのイベント会場へ――“旅するマライカ”がまいります。
カラフルな布やアクセサリー、民族衣装など、来場者が思わず足を止めたくなる空間を演出。
これまで飲食中心だったイベントにも「華やかさ」と「異国の香り」をプラスします。
イーアス高尾様でのイベントの様子
5m×7m（駐車スペース3台分）があれば出店可能です。オーニングテントで小雨程度は販売可能。一体型の強力バッテリー及びジェネレーターを備え、電源がなくてもエアコン、モニター等の電力をまかなえます。
5ｍ×7ｍのスペースがあればOK
モニターから「スカーフの巻き方」の動画を放映
イーアス高尾様でのイベントの様子
会場の雰囲気を一段と彩るブースとして、ぜひご検討ください。
ご連絡先：042-677-9791（DX部）
店舗情報
マライカは、アジア・中南米・アフリカより直輸入の民芸雑貨、布、ファッションアイテム、インディアンジュエリー、天然石を取り揃え、店舗を全国に展開しています。
カフェを併設した大型店マライカバザール、姉妹店GA-ONを含め55店舗展開中。
マライカバザール大宮北店
マライカバザール岡崎店
マライカバザール高尾店
マライカ（MALAIKA）日常を彩る世界の手しごと
マライカは、アジア・中南米・アフリカなど世界各地の伝統技術と天然素材を活かした、温かみのある手仕事を通じて、日常に豊かさを届けるエスニックなライフスタイルを提案しています。
世界のエスニックファッション・雑貨、天然石・インディアンジュエリー・アンティーク・アウトドアまで、圧巻の品揃えで日常にワクワクをお届け！
ホームページ：https://www.malaika.co.jp/
マライカについて：https://www.malaika.co.jp/about_malaika/
オンラインショップ：https://shop.malaika.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/malaika_official/
X：https://x.com/malaikanews
