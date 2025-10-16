THINGMEDIA、世界最大級のショートドラマアプリ『DramaBox』と共同制作--魂を賭けた男たちの極限勝負を描く新作ショートドラマ『命のギャンブル-魂を賭けろ帝 獄之介-』を独占配信開始

THINGMEDIA株式会社

2025年10月、映像プロダクション&ショートドラマスタジオのTHINGMEDIA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中 博之、読み：シングメディア）は、世界最大級のショートドラマアプリ『DramaBox』（月間アクティブユーザー5,000万人以上）と共同制作した新作ショートドラマ『命のギャンブル-魂を賭けろ帝 獄之介-』を、同アプリにて独占配信を開始いたしました。

本作は「賭けるのは、己の魂。」をテーマに、極限状態での人間の本音と狂気を描いたブラックコメディ×ハードボイルド作品です。暴力と狂気、裏切りと復讐、そして“魂の輝き”をめぐる男たちの壮絶な勝負が展開されます。

作品概要

タイトル： 命のギャンブル-魂を賭けろ帝 獄之介-

ジャンル： ブラックコメディ／ハードボイルド／ギャンブル

あらすじ：

賭けるのは、己の魂。

裏社会に生きる男たち。だが、彼らが今夜賭けるのは金ではない。

伝説の賭博師の前に立つ者は、己の命、そして魂のすべてを差し出すことを余儀なくされる。

老獪なイカサマ師、狂気を纏うエンターテイナー、そして復讐に燃えるかつての兄弟分。

冷徹でありながら、どこか狂気を感じさせる眼光を持つ男は、彼らの心の奥底に潜む「本音」を見抜く。

指を斬り、胸を貫き、血にまみれながらも、この男は決して目を逸らさない。

極限まで追い詰められた人間だけが放つ、「魂の輝き」を見る--

それこそが、彼の最も愛するものだった。

出演：

帝 獄之介 役：田島 亮

華月 役：香川 幸允

椿 レイコ 役：下京 慶子

源次 役：若杉 宏二

ヒデ 役：イワヲ

轟 役：二反田 雅澄

玄太（轟の側近）役：いわいのふ 健

小次郎 役：一ノ瀬 竜

龍 役：高橋 洋

不知火 役：兼松 若人

ジョニー 役：寺尾 海史

鉄 役：いしだ 壱成

六角 役：五島 三四郎

エマ 役：白井 恵蒔

華月の妻 役：鄭亜美

現代の帝（声の出演）役：渡邉 三男

企画・製作・配信： DramaBox

制作： THINGMEDIA株式会社

作品URL： https://app.dramaocean.com/db_land_page/SHARE1050009.html?bid=41000122506&cid=602017459&cindex=0&uid=0ec6931fc49c6144b4a88311070e889a0b5a2d7273cb8691b5d1af105fe3045b&lan=ja&st=98&rf=1&layer=962&group=2483(https://app.dramaocean.com/db_land_page/SHARE1050009.html?bid=41000122506&cid=602017459&cindex=0&uid=0ec6931fc49c6144b4a88311070e889a0b5a2d7273cb8691b5d1af105fe3045b&lan=ja&st=98&rf=1&layer=962&group=2483)

予告編

監督・DramaBoxコメント

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uudxyfN8V1I ]監督コメント

僕はただただ演劇をこよなく愛する、無名の俳優です。

その傍らで、これまでに1,000本を超える企業映像を手がけてきました。

その経験を活かし、この度、世界最大級のショートドラマアプリ『DramaBox』の作品に全力で参加させていただきました。

「監督」という肩書をいただいてはいますが、私はこれを「クライアントワーク」だと捉え、すべての工程を丁寧に、誠実に向き合いました。

クランクインから納品まで、わずか1ヶ月というハードスケジュール。

しかし、圧倒的なロジックとKPIを掲げて企画・脚本を担当されたDramaBoxの田中氏、そして理想をすべて形にしようと奔走されたTHINGMEDIAの佐藤プロデューサーとの共同作業は、これまでのどの現場よりも楽しく、刺激的な毎日でした。

私は監督としても俳優としても平凡な人間ですが、「キャスティング」に関しては日本一だと自負しています。

年間で観る映画・舞台の本数、自分自身の出演数、そして演劇界の仲間たちとのつながり--そのすべてが、僕の強みであり誇りです。

今回は、世界屈指のクリエイティビティを誇るDramaBoxとのクライアントワークに加え、「キャスティング日本一」の自負を持って、演劇界の仲間たちをあらゆる役に配置しました。その結果、これまでにない熱量と完成度の作品が生まれたと感じています。

この作品が日本における「縦型ショートドラマのスタンダード」となり、日本の演劇俳優たちが世界へ羽ばたく“箱（＝ボックス）”になることを願っています。

それが、僕がこの作品に命懸けでベットした理由です。

ぜひ演劇俳優たちの魂の演技と、DramaBoxが描く新感覚縦型クリエイティブの融合をお楽しみください。

-- 監督・田島 亮

DramaBoxコメント

この度、日本における“裏社会を題材としたショートドラマ”の制作を、卓越した制作力と確かな実績を誇るTHINGMEDIA社と共に進められることを大変光栄に思います。

THINGMEDIA社のきめ細やかなご対応には常々深く感謝しており、優秀なクリエイター陣による質の高い制作過程を含め、一貫してその企業姿勢を素晴らしいものと確信しております。

加えて、独自の映像表現や企画力にも深く共感しており、互いの強みを融合させることで、これまでにない新たなエンターテインメントの形を発信できるものと確信しております。

場面写真

制作スタッフ

監督：田島 亮、一ノ瀬 竜

プロデューサー：佐藤 一樹

脚本：安江 渡、田中 宏弥

撮影：佐藤 有、日下部 文哉、山村 卓也、佃 友和

美術：小林 岳郎

照明：新部 貴之

録音：鎌田 隆宏

編集：石ヶ谷 宜昭、中町 聡

衣装：佐々木 純

ヘアメイク：ナカマ アイリ、浅山 ジャスミン 莉奈、安本 さらら、眞舘 楓

帝役アンダー ：伊藤 白馬

演出：古郡 勇斗、マーティン、大川 日南、森川 竜

撮影助手：井上 莉緒、谷田部 颯斗、榮 穣、佐藤 かづは

データマネージャー：辻 寛之、岡田 深

照明助手：岸 彩華、角戸 亮祐、牛尾 康成、石田 剛志、加賀美 武司

スチール：天野 雄太

アクションコーディネーター：兼田 玲菜

キャスティング：田島 亮

演技事務：大原 海、紺野 伸也

制作：間口 直樹、酒井 優太、紺野 伸也、大原 海、島田 勇夫

オフライン編集：田島 亮

編集：中町 聡、矢神 力也、森川 竜、鳴海 海、阿達 大和

編集応援：紺野 伸也、原田 季和、中尾 真波土、ALDI JAPZ

オンライン編集：矢神 力也、加藤 昭信、田島 亮、中町 聡

カラリスト：藤本 恭有、石原 泰隆

MA：村田 雄司

協力：サンモールスタジオ、白井 龍史郎、久保 雄司

制作プロダクション：THINGMEDIA Inc.

DramaBoxについて

DramaBoxは全世界で2億ダウンロードを突破し、月間アクティブユーザー（MAU）5,000万人以上を誇る、世界最大級のショートドラマプラットフォームです。

DramaBoxが得意とするのは、スマートフォンに最適化された、縦型・1～3分の短尺ストーリー。この没入感のある映像体験が、世界中のユーザーから圧倒的な支持を集めています。北米、アジア、中東、南米など、グローバルに展開する本プラットフォームでは、ロマンス、サスペンス、ファンタジーといった多彩なジャンルを網羅し、10,000作品を超える豊富なライブラリを提供。視聴データに基づいた独自の制作・編成力を強みに、急成長する世界のショートドラマ市場を牽引しています。

さらに、地域ごとのオリジナルコンテンツ制作にも注力しており、日本では、本プロジェクトを皮切りに国内制作を本格化させ、日本発の魅力的なオリジナルIPを創造し、全世界へと発信する体制の強化を目指します。

THINGMEDIA株式会社について

THINGMEDIA（シングメディア）は、2018年3月に創業した渋谷の映像スタートアップです。

映像制作のプロフェッショナルとして、企業向けの広告・ブランデッドムービー・SNS動画等の企画・制作を手がける映像プロダクション事業と、課金型ショートドラマを中心としたIPコンテンツの企画・制作・配信を行うスタジオ事業を展開しています。

名称：THINGMEDIA株式会社

所在地：〒150-0047 東京都渋谷区神山町5-20 ZINE YOYOGI-KOEN 4A

設立：2018年3月16日

代表者：代表取締役 田中 博之、取締役/プロデューサー 佐藤 一樹

企業サイト：https://thingmedia.co/

採用サイト：https://recruit.thingmedia.co/

配信情報

作品名： 命のギャンブル-魂を賭けろ帝 獄之介-

配信アプリ： DramaBox（ドラマボックス）

配信形態： 独占配信中

URL： https://app.dramaocean.com/db_land_page/SHARE1050009.html?bid=41000122506&cid=602017459&cindex=0&uid=0ec6931fc49c6144b4a88311070e889a0b5a2d7273cb8691b5d1af105fe3045b&lan=ja&st=98&rf=1&layer=962&group=2483(https://app.dramaocean.com/db_land_page/SHARE1050009.html?bid=41000122506&cid=602017459&cindex=0&uid=0ec6931fc49c6144b4a88311070e889a0b5a2d7273cb8691b5d1af105fe3045b&lan=ja&st=98&rf=1&layer=962&group=2483)