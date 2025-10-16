株式会社NextStairs、Bリーグ滋賀レイクスのスポーツマーケティング(メディア露出価値換算)の契約を締結

株式会社NextStairs

株式会社NextStairs（ネクストステアーズ 本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役 CEO：万井拓馬／マンイタクマ）はこの度、株式会社滋賀レイクスターズ（本社：滋賀県大津市、代表取締役社長：原毅人 、以下「滋賀レイクス」）とスポーツマーケティング (メディア露出価値換算)を行う契約を締結したことをお知らせいたします。







▪️本契約の概要

本契約は、スポンサーシップにおけるメディア露出価値、会場内外価値の可視化を目的としてNextStairsと滋賀レイクスで結ばれたものです。テレビ放送、OTT、新聞、オンラインメディア、SNSを通じたパートナー広告媒体の露出価値と会場内外でのパートナー広告媒体を詳細に分析し、マーケティング効果を定量的に評価します。このアプローチにより、滋賀レイクスおよびパートナー企業のマーケティング戦略がより高い効果を得ることが期待されます。

▪️NextStairsのスポーツマーケティング事業への取り組み

NextStairsは、スポーツチームとスポンサー企業のマーケティング効果最大化を目指す、スポーツマーケティングに特化した企業です。定性的な評価になりがちなスポンサーの広告露出効果を透明性の高い定量的なデータで示すことで、チームとスポンサー企業双方のデータドリブンなマーケティング戦略立案を可能にします。また、SNS分析、来場者調査、スポンサー企業認知・好感度調査など多面的な調査を通じて、スポーツチームの価値向上に寄与し、スポーツ産業、関連産業の発展に貢献します。

▪️滋賀レイクスについて

会社名 ：株式会社滋賀レイクスターズ

代表者 ：代表取締役社長 原 毅人

所在地 ：滋賀県大津市におの浜4-7-5 オプテックスにおの浜ビル3階

設立 ：2007年8月

事業内容 ：バスケットボール興行の企画・運営、スポーツスクールの企画・運営、バスケットボールチームに関する各種オリジナルグッズの製造、販売 など

URL ：https://www.lakestars.net/









株式会社NextStairsについて

株式会社NextStairsは「インサイトを通じて、あらゆるスポーツの価値を高める」をミッションとし、AI×テクノロジーの力におけるデータ分析技術を駆使して、インサイトを導き出し、スポーツチームが直面する課題の解決をすることで、あらゆるスポーツの価値を高めることができる社会を実現したいと考えております。

会社名 ：株式会社NextStairs https://nextstairs.co.jp

設立日 ：2022年03月

代表者 ：万井 拓馬

資本金 ：16,200,000円(資本準備金含む)

所在地 ：福岡県福岡市中央区大名2-6-11 FGN(Fukuoka Growth Next)オフィス

事業内容：スポンサーシップの価値換算サービスの提供(https://brand-insight.com/)、スポーツメディアの運営(https://spoship.com/)