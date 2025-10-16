¼ÒÆâÊóÆÃ½¸¡Ö¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹ÀïÎ¬ºÇÁ°Àþ¡×¤¬¡¢¼ÒÆâÊó¥¢¥ïー¥É2025¤Ç¥Ö¥í¥ó¥º¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ö¥í¥ó¥º¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¼ÒÆâÊó´ë²è¡ÖÊªÎ®2024Ç¯ÌäÂê¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹ÀïÎ¬ºÇÁ°Àþ¡×
¢¡WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.sangetsu.co.jp/information/detail/20251015112502.html
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥²¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¶áÆ£ ¹¯Àµ¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥£¥º¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¼ÒÆâÊó¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Î»æ¼ÒÆâÊóÉôÌç ÆÃ½¸¡¦Ã±È¯´ë²è¡Ê7¥Úー¥¸°Ê²¼)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ö¥í¥ó¥º¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿É½¾´¼°¤ËÅö¼Ò¤â½ÐÀÊ¤·¡¢É½¾´¾õ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ÒÆâÊó¥¢¥ïー¥É¡×¤Ï¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¼ÒÆâÊó´ë²è¥³¥ó¥¯ー¥ë¤È¡¢¿³ºº¤Ç·èÄê¤·¤¿Í¥½¨´ë²è¤ÎÉ½¾´¤ª¤è¤Ó¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¤ò¹Ô¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¤Ê¤ë¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¼ÒÆâÊó¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼ÒÈ¯¹Ô¤Î¼ÒÆâÊó¡Ö¤µ¤ó¤²¤Ä vol.250¡×¤ÎÆÃ½¸´ë²è¡ÖÊªÎ®2024Ç¯ÌäÂê¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹ÀïÎ¬ºÇÁ°Àþ¡×¤¬¡¢»æ¼ÒÆâÊóÉôÌç ÆÃ½¸¡¦Ã±È¯´ë²è¡Ê7¥Úー¥¸°Ê²¼)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î½ÅÍ×µ¡Ç½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿³ºº°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¥í¥¸ÉôÌç¤Î²þ³×¤ÎÊý¸þÀ¤òÆÉ¼Ô¤ËÌÀ¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë´ë²è¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Ï¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¡ÈÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¼ÒÆâÊó¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¼ÒÆâÊó¡Ö¤µ¤ó¤²¤Ä¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÒÆâ³°¤È¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò¤è¤ê¹¤¯¡¢¿¼¤¯ÅÁ¤¨¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¼Ò°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤â°ìÁØÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÒÆâÊó¥¢¥ïー¥É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://wis-works.jp/award/
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥²¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÉÁõºà¡¢¾²ºà¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òºÌ¤ë¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß¤À¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Áí¹ç´ë¶È¡£´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤È¶¦¤Ë¡¢¤ä¤¹¤é¤®¤È´õË¾¤Ë¤ß¤Á¤¿¶õ´Ö¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦Purpose¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬ÌÀÆü¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ì¤ëÀ¤³¦¡×¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢»ö¶È¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶õ´ÖÁÏÂ¤¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢·ÐºÑ²ÁÃÍ¤È¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥²¥Ä¡ÊSangetsu Corporation¡Ë
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ¶áÆ£ ¹¯Àµ
Çä¾å¹â¡ÊÏ¢·ë¡Ë¡§2,003²¯±ß¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÉý²¼°ìÃúÌÜ4ÈÖ1¹æ
https://www.sangetsu.co.jp/