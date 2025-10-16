バースデイ、10/25（土）・10/26（日）インテックス大阪にて開催の「マタニティ＆ベビーフェスタ2025 in 大阪」に出展決定！
株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループの『バースデイ」 が、10/25（土）・10/26（日）にインテックス大阪にて開催される「マタニティ＆ベビーフェスタ2025 in 大阪」に出展することをお知らせいたします。
■マタニティ＆ベビーフェスタ2025 in 大阪とは
マタニティ＆ベビーフェスタはたくさんの体験や学びを通じ、ご家族皆様で自分達らしい妊娠や出産、育児を見つけてもらうための産前産後ファミリー応援イベントです。
▼特設ページ
https://maternity-babyfesta.jp/osaka/
■会場でのバースデイ商品の販売について
オリジナルブランド「Cottoli(コトリ)」と「& mignon(アンドミニョン)」を販売します。
■ノベルティ＆割引クーポンプレゼント
バースデイのブースで、以下の3つの条件をすべて満たしたお客様に豪華ノベルティをプレゼントします。
・本会員登録済のバースデイ公式アプリのご提示
・バースデイ公式インスタグラム（@grbirthday）をフォロー
・バースデイ公式インスタグラム（@prebirthday_official）をフォロー
豪華ノベルティをプレゼント ※写真は一例です
さらに、全国のバースデイで使用できる「10％OFFクーポン」を後日配布します。
■マタニティ＆ベビーフェスタ大阪2025開催概要
開催日程：2025年 10月25日（土）、26日（日） 10：00～17：00
開催場所：インテックス大阪5号館 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目５－１０２
販売方法：クレジットカードやバーコード決済をはじめとしたキャッシュレス決済でお買い上げいただけます。
■お問い合わせ先
＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp
＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）