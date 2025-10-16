こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【明海大学】だれもがここちよい街へ！ホスピタリティ・ツーリズム学部主催「地域共創イベント」を11月9日（日）に開催
明海大学（千葉県浦安市・学長：中嶌裕）ホスピタリティ・ツーリズム学部は、地域のつながりを育み、互いに支え合い、学び合う社会の実現に向け、「だれもがここちよい街へ ～わたしの声が、まちを変える～」をテーマに、地域共創イベントを11月9日に開催する。
「だれもがここちよい街へ ～わたしの声が、まちを変える～」をテーマに、障がいの有無や年齢、国籍、文化的背景にかかわらず、地域で暮らすすべての人が互いを尊重し合いながら安心して生活し、誰もが参加できる「学びと交流の場」をつくることを目的とした地域共創イベントを開催する。
この取り組みが地域のつながりを育み、互いに支え合い、学び合う社会の実現に向けた第一歩となることをめざす。
＜日 程＞
2025年11月9日（日）11:00～17:00
＜会 場＞
明海大学浦安キャンパス
【講 演】講義棟2階2206講義室
【展 示】講義棟2階明海多言語コミュニケーションコモンズ（MLACC）
＜内 容＞
【講演①】 浦安市役所社会福祉課
【講演②】 株式会社オリエンタルランド
【座談会】 「障がい者の親の視点から」
子育て支援サークルくろーばー 代表／明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部 非常勤講師 菅原千津
【展示団体】
・一般社団法人スマイルこども食堂浦安
・浦安市国際交流協会（UIFA）
・オムソーリ・プロジェクト
・おやこの広場・ほこほこ
・きょうだいの会 ぞうさん組
・feel the rain
＜定 員＞
200名（先着順・要事前申込）（定員に達し次第受付終了）
＜申込方法＞
以下の申込フォームからお申し込みください。
https://forms.gle/gXRParmYwMD8PDAQ6
▼本件に関する問い合わせ先
明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部
メール：urayasu.standard@meikai.ac.jp
