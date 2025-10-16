こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
愛知大学が2025年12月6日（土）に南京大学及び江蘇国際文化交流センターと「『江蘇杯』中国語スピーチコンテスト」を開催――NPO法人日本語スピーチ協会理事長の笈川幸司氏による記念講演も
愛知大学と南京大学、江蘇国際文化交流センターは、日中両国民の理解と友好を深め、日本の学生の中国語学習熱を高めることを目的に、2015年から「『江蘇杯』中国語スピーチコンテスト」を開催している。本年で第11回を迎える。大会中には、NPO法人日本語スピーチ協会理事長の笈川幸司氏による記念講演を予定。講演テーマは“ポジティブな理由とポジティブなエピソードを話そう！「言葉が変える、人生が変わる ― 世界をつなぐ日本語スピーチ教育 ―」”。
江蘇杯は、高等学校の部および大学の部（朗読部門、スピーチ部門）で構成され、両親と参加者本人のいずれも中国語を母語としない者で、中部東海地区の高等学校、大学、南京大学の一部提携大学（津田塾大学・奈良女子大学等）の学生が参加する。
大学の部の一等賞受賞者には、江蘇省への8日間文化旅行の参加権利や、中国屈指の名門である南京大学への1セメスター留学の奨学金申請権利が用意されている。
概要は以下の通り。
◆第11回「『江蘇杯』中国語スピーチコンテスト」
【主催】愛知大学、江蘇国際文化交流センター、南京大学
【日時】2025年12月6日（土）
【会場】愛知大学 名古屋キャンパス グローバルコンベンションホール
アクセス
https://www.aichi-u.ac.jp/guide/access#b-407288
【開催部門】高等学校の部、大学の部（朗読部門、スピーチ部門）
【賞】
〇高等学校の部：
（1）中華人民共和国駐名古屋総領事賞（1名）：賞状の授与および図書カード1万円分、HSK受験チケット（受験料免除）
（2）一等賞 愛知大学賞（3名）：賞状の授与および図書カード１万円分、HSK受験50％割引チケット
（3）二等賞（6名）：賞状の授与および図書カード5千円分、HSK受験20％割引チケット
(4) 記念賞（参加者全員）：南京大学記念品贈呈
〇大学の部：
【朗読部門】
（1）一等賞（2名）: 賞状および8日間江蘇旅行（2026年8月実施予定）、HSK受験50％割引チケット、希望する場合は、1セメスター留学の奨学金への申請（申請手続きを南京大学がサポートします）
（2）二等賞（6名）: 賞状および図書カード5千円分、HSK受験20％割引チケット
(3) 中華人民共和国駐名古屋総領事賞（1名)：賞状の授与および図書カード2万円分
（4）記念賞（参加者全員）：南京大学記念品贈呈
【スピーチ部門】
（1）一等賞（4名）: 賞状および8日間江蘇旅行（2026年8月実施予定）、HSK受験50％割引チケット、希望する場合は、1セメスター留学の奨学金への申請（申請手続きを南京大学がサポートします）
（2）二等賞（5名）: 賞状および図書カード5千円分、HSK受験20％割引チケット
（3）中華人民共和国駐名古屋総領事特別賞（1名)：賞状の授与および商品券3万円分
（4）記念賞（参加者全員）：南京大学記念品贈呈
【記念講演】
講演者：NPO法人日本語スピーチ協会理事長の笈川幸司氏
講演テーマ："ポジティブな理由とポジティブなエピソードを話そう！「言葉が変える、人生が変わる ― 世界をつなぐ日本語スピーチ教育 ―」"
講演日時：2025年12月6日（土）12：45～13：15（予定）
【聴講申し込み】11月28日（金）17：00締切
聴講をご希望の方は、以下よりお申込みください。
https://forms.gle/jPFrdCi7HdYxmRc49
▼コンテストに関する問い合わせ先
担当課室：愛知大学 国際交流課 国際教育推進係
E-mail: stglobal@ml.aichi-u.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 広報課
住所：名古屋市中村区平池町四丁目60-6
TEL：052-564-6180
FAX：052-564-6280
メール：koho@aichi-u.ac.jp
