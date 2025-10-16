こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【藍野大学短期大学部】第52回 あべのカーニバルに参加しました。
藍野大学短期大学部（大阪市阿倍野区／学長：足利学）の看護学科教員と学生が第52回 あべのカーニバルに参加しました。
10月13日（月・祝）に大阪市立阿倍野区民センター・やすらぎ天空館で「第52回あべのカーニバル」が 開催されました。本学は昨年に続き看護師体験などのブースを出展し、教職員と学生ボランティアが参加。天候にも恵まれ、約750名以上の方に本学ブースを訪れていただきました。小さいお子さんを中心に看護師体験や輪投げなどの遊具も好評で、楽しく有意義な一日を過ごすことができました。
本学は今年度4月より大阪阿倍野キャンパスに移転しております。大阪市阿倍野区内においての認知度はまだこれからですが、今後も地域社会に貢献できる活動を展開してまいります。
■大学概要
学校名：藍野大学短期大学部
学 長：足利 学
所在地：〒545-0004大阪市阿倍野区文の里3-15-47
看護学科3年課程／看護学科2年課程／専攻科（地域看護学専攻）
URL：https://www.aino-jc.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
藍野大学短期大学部 大阪阿倍野キャンパス事務局
住所：大阪府大阪市阿倍野区文の里3-15-47
TEL：06-6621-7600
メール：info@kanri-t2.aino.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/