【10月25日(土)・26日(日)】国際学術カンファレンス「グローバル・シティズンシップとコリアン・ディアスポラ」～小説『パチンコ』が映し出す在日コリアンの記憶を出発点にして～を開催
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市、学長：川崎 清史）では、2025年10月25日（土）・26日（日）に、川田 隆雄教授らと韓国学中央研究院などの韓国学およびディアスポラ研究機関が今出川キャンパスにて掲題のイベントを開催します。
本カンファレンスでは、世界的ベストセラー『パチンコ』の著者イ・ミンジン氏を特別基調講演者として迎え、文学・歴史・社会・教育・哲学など多角的な視点から在日コリアンのアイデンティティと記憶をめぐる議論が展開されます。また、OSTの女王キム・ナヨン氏による祝賀公演や、密陽文化観光財団による伝統芸能「密陽百中ノリ」の特別ステージを予定しています。
【 日 時 】2025年10⽉25⽇(土) ～26日(日)
【 場 所 】今出川キャンパス 楽真館
【受 講 料】無料（事前申込要）
【 対 象 】韓国学およびディアスポラ研究に関心のある研究者、大学院生、教育関係者、一般の方
【プログラム】
● 10月25日（土）｜楽真館 4F
13:30 開場
14:00 開会式・基調講演
- 特別基調講演：ミン・ジン・リー氏（『パチンコ』著者）
- 特別公演：歌手 キム・ナヨン氏
使用言語：英語（日本語逐次通訳あり）
16:00 終了
※定員250名。事前申込・抽選制（当選者には個別に参加証を送付）
● 10月26日（日）｜楽真館 BF
9:30 開場
10:00 学術セッション①（海外韓国学・多文化／言語と物語／歴史文化）
12:50 学術セッション②（宗教・神学／文化人類学／経済と社会）
14:50 学術セッション③（人文・教育／文学・言語学／経済と社会）
特別公演：密陽百中ノリ（密陽文化観光財団）
16:40 終了
主催：同志社女子大学 コリアン・スタディーズチーム
後援：韓国学中央研究院、日本韓国研究会、VINEグループ
協力：同志社女子大学メディア創造学会、大阪韓国教育院、京都韓国教育院
【問い合わせ先】
同志社⼥⼦⼤学 メディア創造学科事務室
TEL:0774-65-8635
E-mail:media-t@dwc.doshisha.ac.jp
■メディア関連の⽅へ
取材をご希望の⽅は、お⼿数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
