株式会社いつもが支援するTikTok Shop店舗、たった5日間で4000万円のGMVを創出。当社支援により物流移管を3週間で完了。移管中も販売を止めず、移管後初日から約1000万円規模のGMV

株式会社いつも（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂本守、以下、「当社」）は、TikTok Shopの企業支援において、支援開始から3週間で物流移管を完了。移管期間中も販売を継続し、移管完了の翌日から販売を本格的に再開、9月末の5日間で約4,000万円規模の売上（1店舗）を創出したことをお知らせします。

当社は、TikTok Shop向けに特化したフルフィルメントサービス『いつロジ for TikTok Shop』を提供しています。EC総合支援による売上向上と、フルフィルメントサービスにより、お客様の物流からカスタマーサポートまで対応し、商品情報の登録／整備から、フルフィルメント、LIVEコマース運用支援まで一気通貫で実施。TikTok Shopの物流移管と売上成長を同時に実現しました。

ハイライト

背景

- 3週間で物流移管を完了：並行稼働で在庫・出荷を止めず、SLAと業務設計を短期で確立- 移管翌日から販売再開：在庫・SKU情報の整流化により、切替直後から運用を加速- 5日間で約4,000万円規模（1店舗）：短期のキャッチアップと販促運用で売上を最大化- 登録からLIVEまで一気通貫：商品情報の最適化、LIVE運用支援まで伴走- TikTok Shopの物流ルールに対応する、商品マスタ管理、OMS・WMS連携、カスタマーサポートの全体連携

TikTok Shopでは、在庫・出荷・商品情報・コンテンツ運用が密接に連動します。移管時に販売が停滞しやすい一方で、当社はEC総合支援の知見とグループ連携を活かし、移管と成長を同時並行で進行。これまでにも14,000件超のEC支援実績、グループのクリエイター／物流／運営の総合力で成果を生み出してきました。

- 物流移管（3週間）- 出荷SLA・返品導線の再設計、在庫受入・検品、WMS/運用手順の標準化- 並行稼働での“販売を止めない移管”を実現- 商品情報登録・最適化- SKU構成・属性整備、検索性と転換率を高めるクリエイティブ要件の定義- LIVEコマース運用支援- 商品整理・販売スケジュール設計、KPI管理、売上最大化のマーケティングコンサル支援

■当社のTikTok Shop総合支援サービス

当社はTikTok Shopの総合支援として、TikTok Shopの店舗運用・クリエイターマーケティング支援を包括的に企業様に提供しています。また当社グループのピースクリエイションでは様々なクリエイターと提携し、ショートムービー・LIVEコマースを実施した商品の売上に寄与するサービスをブランド・メーカー様に提供しています。

当社のTikTok Shop出店／マーケティング総合支援サービスについては、下記のプレスリリースをご覧ください。

