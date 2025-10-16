東海電子株式会社

アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2025年11月25日(火)～26日(水)に有明GYM-EX（ジメックス）で開催される「第2回バックオフィスDXPO東京25【秋】」に出展いたします。本展示会では、白ナンバー事業者向けに新たに開発した安全運転管理システム「アンマネ！PRO」と、職場における飲酒リスクを可視化する新サービス「AUDITクラウド」を初披露いたします。また、中小企業に圧倒的人気を誇るアルコール検知器「ALC-miniIVIC」も展示し、企業の安全管理と業務効率化を支援する最新ソリューションを幅広くご紹介いたします。

東海電子、バックオフィスDXPO東京25【秋】に出展～新製品「アンマネ！PRO」と新サービス「AUDITクラウド」を初披露～

【開催概要】

日 時：2025年11月25日(火) 9:30～18:00 / 26日(水) 9:30～16:00

会 場：有明GYM-EX(ジメックス)

ブース：5-42

本展示会は、総務・人事・経理などのバックオフィス業務のDX推進に関する

最新ソリューションが一堂に会する専門展です。

当社ブースでは、白ナンバー事業者様に向けて開発した安全運転管理システム(https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/anmanepro)「アンマネ！PRO」(https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/anmanepro)や、

中小企業・小規模事業所に圧倒的人気を誇るアルコール検知器「ALC-miniIVIC」(https://www.tokai-denshi.co.jp/lp/ALC-miniIVIC/)を展示いたします。

また、新サービスである職場における“飲酒リスク”を可視化し、

従業員の気づきと行動変容を促すクラウド型飲酒習慣管理「AUDITクラウド」(https://www.tokai-denshi.co.jp/lp/AUDIT-cloud/)もご紹介いたします。

展示製品は、すべてデモやご体験が可能です。

ぜひこの機会に東海電子ブース【5-42】へお越しください。

貴社の安全管理や業務効率化に役立つソリューションをご案内いたします。

■東海電子株式会社 出展情報はこちらから：

https://dxpo.jp/real/box/tokyo25-2/product.html?text=%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%9B%BB%E5%AD%90

白ナンバー事業者向け安全運転管理DXシステム「アンマネ！PRO」IC社員証カードIC運転免許証リーダー内蔵対応プリンタ型アルコール検知器「ALC-miniIV」クラウド型飲酒習慣管理「AUDITクラウド」

■ご来場には事前登録が必要です。

下記公式サイトより事前登録いただくと入場料5,000円が無料になります。

事前登録はこちらから :https://dxpo.jp/u/box/tokyo25-2/user/entry

■詳細は公式サイトをご覧ください：https://dxpo.jp/real/box/tokyo2/

■本件に関する問い合わせ先：東海電子株式会社 営業企画部

E-mail: info@tokai-denshi.co.jp

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/

東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/