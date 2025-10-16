【展示会出展のお知らせ】Japan IT Week 【秋】へクロワッサンが出展決定

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸 裕哉〔いど ひろや〕）が開発・提供するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」は、2025年10月22日（水）～24日（金）に幕張メッセで開催されるJapan IT Week 秋にブース出展いたします。会場では、オンラインで“回せる”ガチャをはじめ、診断・アンケートのデモンストレーションを常時実施予定です。

出展概要

見どころ（3ポイント）

来場のご案内

- 展示会名：Japan IT Week 秋（同時開催：Japan DX Week／営業・デジタルマーケティング Week／EC・店舗 Week）- 会期：2025年10月22日（水）～24日（金）10:00～17:00- 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）- ブース：A34-48（Business Journal共同ブース内）- 出展内容：□ノーコードで作成・運用できるオンラインガチャの常時デモ□診断／アンケートの作成フロー・配信・計測の一連デモ□活用事例のご紹介（来場者様の課題に合わせたその場のご提案）- “その場で回せる”オンラインガチャ：QR読み取りで即体験。配布・来場導線の実践イメージを掴めます。特別な景品もゲット！- ノーコード運用：制作～公開までの手順を5分で解説。社内運用・アウトソースのどちらにも対応。- 担当者が常駐：当社メンバーが課題ヒアリングから最適な活用パターンをその場でご案内。

来場登録（無料）は展示会公式サイトより可能です。会期・会場情報やアクセスの詳細は公式サイトをご参照ください。

会場マップ上のブース位置（A34-48）は「会場案内図」をご確認ください。

申し込み・公式サイトはこちら :https://x.gd/B5ubYN

お問い合わせ

- 株式会社on the bakery 広報担当- 報道関係者お問い合わせ先：satou@onthebakery.co.jpお問い合わせはこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。誰でも手軽に参加型コンテンツを制作できるため、集客・販促・ファンコミュニケーションに幅広く活用されています。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Web

マーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。



「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供とSNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社on the bakery

カスタマーサポート：佐藤 奈々（サトウ ナナ）

お問い合わせ先 ： satou@onthebakery.co.jp