Å·Á³¥·¥ê¥«¤ò´Þ¤à¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¡ÖMY PLUS WATER¡×¡¢¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼ÒMARIEGOLD¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜ¿¿Î¤¹¾¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÅ·Á³¥·¥ê¥«¤ò´Þ¤à¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMY PLUS WATER¡Ê¥Þ¥¤¥×¥é¥¹¥¦¥©ー¥¿ー¡Ë¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿·¤·¤¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÇØ·Ê
¥Þ¥¤¥×¥é¥¹¥¦¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢ÃÂÀ¸°ÊÍè¡Ö¤è¤ê¤½¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤ë¡¢ËèÆü¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¤¹¤ë¿å¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢»ëÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ä¡Ö¿´¤ÎË¤«¤µ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Æü¾ï¤ËÄ´ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¸ºß¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È
¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï ¡ÖOne sip. One self.¡×¡£
¤Ò¤È¸ý¤Î¿å¤¬¡¢¿¼¸ÆµÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤ò¤È¤È¤Î¤¨¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¾®¤µ¤Ê¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¡Ê½¬´·¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Þ¥¤¥×¥é¥¹¥¦¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¤È¤Î¶¨¶È
º£²ó¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー2Ì¾¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È³«È¯¤«¤é¥³¥Ôー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¡§¥¿¥«¥Ï¥· ¥È¥â¥è¥·¡ÊT&T TOKYO¡Ë
¹Åç¸©½Ð¿È¡£±Ô¤¤¸ÀÍÕ¤Î¥»¥ó¥¹¤È¥æー¥â¥¢¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¡£
¥«¥ó¥Ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¢One Show¡¢CLIO¾Þ¡¢D&AD¡¢¥¢¥É¥Õ¥§¥¹¥È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥¹¥¢¥¸¥¢¡¢ACC¾Þ¡¢ÆüËÜ¥«ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î¾Þ¤òÂ¿¿ô¡¢Ì¤¼õ¾Þ¡£¡ÊPortfolio(https://ccg.colorfully.jp/tomoyoshi-takahashi/)¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§ÌîÈª ÂÀµ®¡Êtairiku design office¡Ë
Åìµþ½Ð¿È¡£¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£
NY TDC¡¢One Show¡¢London International Awards¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Â¿¿ô¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¡£¡ÊPortfolio(https://ccg.colorfully.jp/nobata-taiki/)¡Ë
Èà¤é¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¿å¡á¤¿¤À¤Î°ûÎÁ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¡×¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤òÄÉµá¤·¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥Þ¥¤¥×¥é¥¹¥¦¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢¡È¤¿¤À¤Î¿å¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¿´¤¬À°¤¤¡¢°û¤à¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Ë´Ô¤ëÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Î¤Ò¤È¸ý¤ò¡£¡×¡ÊÂåÉ½ »³ËÜ¿¿Î¤¹¾¡Ë
¥íー¥ó¥Á¥Ñー¥Æ¥£ー³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òµÇ°¤·¡¢¥íー¥ó¥Á¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¿·¥Ü¥È¥ë¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ô¥£ー¥¬¥óÂÐ±þ´Þ¤à¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥Õー¥É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë 17:00～21:00
²ñ¾ì¡§¢©150-0012 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø5-4-16¡¡EAT PLAY WORKS 3F
¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬²¼µ¤Î¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ÆµÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥íー¥ó¥Á¥Ñー¥Æ¥£ー»²²Ã¥Õ¥©ー¥à(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtTE4kCvESl4MzoRg_PMdIwivUL6TW4LSh-zwqhlratnrbMw/viewform)
◼︎³ô¼°²ñ¼ÒMARIEGOLD
◼︎²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMARIEGOLD
ÀßÎ©¡§2020Ç¯5·î
ÂåÉ½¼Ô¡§»³ËÜ¿¿Î¤¹¾
½êºßÃÏ¡§¢©150-0012 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø5ÃúÌÜ4－16 Eat Play Works 3F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿å¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¥Þ¥¤¥×¥é¥¹¥¦¥©ー¥¿ー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mypluswater.jp/