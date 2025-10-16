現役記者が語る「ネット記事が拡散する理由」とは──年末年始に“結果を出す”企業広報担当者のためのPR戦略セミナー開催（2025年11月5日開催）

株式会社グラヴィティPR

【経営のお悩み解決に「広報PR」という選択肢を】をモットーに広報PR代行業務を展開する株式会社グラヴィティPR（所在地︰千葉県千葉市 代表取締役：山田佳奈恵）は、エンタメ・社会・経済など幅広い分野で取材実績を持ち、年間1億PV超の記事を執筆する総合ニュースサイト『ENCOUNT』の現役記者・吉原知也氏を招き、年末年始の露出最大化に特化した広報・PR担当者向けセミナー「ネット時代における“拡散する記事”の条件」を2025年11月5日（水）14:00よりオンラインで開催いたします。





セミナーテーマは「ネット時代における“拡散する記事”の条件」。ネットのコメント反響から“爆読み記事”が生まれる仕組み、一次情報と「共感」を組み合わせる伝え方、時事性・季節性の仕込みどころなど、記者が実際に見る“記事化の判断基準”を、対談＋Q&Aで具体的に解説します。ライブ配信後、1週間のアーカイブ視聴も可能です。ぜひ皆様のご参加をお待ちしています。セミナーお申し込みはこちら :https://forms.gle/JYBVhbeVsANisJAm9

■セミナー開催背景

年末年始は、「年間総括」「ランキング」「初売り・福袋」「新年の抱負」「季節商材」など、多くの企業が新商品・新サービスの情報を発信する“情報の渋滞期”。ニュース面が厳選され、プレスリリースやSNS発信の競争が最も激しくなる時期でもあります。

一方で、メディア編集部は常に、“時流に合う一次情報”や“語りたくなるキーワード”を探し続けています。限られた枠の中で記事化される情報には、「企画力」×「共感性」×「時事性」という明確な共通点が存在します。

本セミナーでは、総合ニュースサイト『ENCOUNT』特別取材班「クロスメディアチーム」に所属し、社会・エンタメ・経済など幅広い分野で取材実績を持つ記者・吉原知也氏が登壇。

「共感」「賛否」をきっかけに爆発的に広がる“拡散の秘密”や、記事を最大化させるネット記者ならではの視点、そしてメディアが記事化を判断する際に重視する“時事性・季節感”の捉え方を、記者目線で具体的に解説します。

さらに、司会進行を務める株式会社グラヴィティPR代表・山田佳奈恵との対談形式により、企業広報担当者が押さえておくべき「準備物」「社内段取り」「発信の時間設計」まで踏み込みます。

「年末年始の露出を強化したい」「PR TIMESやSNS発信の効果を最大化したい」と考える広報・PR担当者に向けて、即実践できるノウハウと“記事が動くPR設計”をお届けします。

■当日のプログラム（予定）

■こんな方におすすめ

■登壇者プロフィール

対談講義（70分）- ネット時代の拡散構造：「共感」「物議」が生む“バズり”の仕組み- 記事化される情報の条件：「一次情報×感情＝注目度」の設計- 年末年始PRに効く“時事性・季節感”の仕込み方- 記者が求める対応力：問い合わせ時の迅速・丁寧なリアクションとは- 「誰かに共有したくなる」キーワード・話題づくりのポイント- 広報と記者が信頼関係を築くためのコミュニケーション術Q&A（20分）- 事前質問中心にピンポイント回答（PR設計・配信スケジュール・KPIの悩み など）- はじめて広報を担当し、「プレスリリースを出しても反応がない」と感じている方- PRネタの作り方や、どんな情報を発信すべきか悩んでいる方- 年末年始の特需シーズンに、いつ・どんな内容で配信すれば効果的か分からない方- PR TIMESやSNSの発信をどう連動させれば良いかわからない方- プレスリリースを配信して終わりではなく、“記事化されるまで”の仕込み方を知りたい方- 記者が“記事にしたい”と思うポイントを知り、次の発信に活かしたい方- 経営層や他部署を巻き込みながら、広報を社内に根づかせたい方吉原知也（よしはら・ともや）氏

明治大学政治経済学部卒。産経新聞記者を経て、2019年に株式会社Creative2に入社。ニュースサイト『ENCOUNT』立ち上げから参画し、現在は特別取材班「クロスメディアチーム」所属。エンタメ・社会時事・経済分野など幅広い取材を行い、年間記事アクセス数は1億PV超、Yahoo!ニュース トピックス掲載多数。

自動車業界の報道や経営者インタビューにも定評があり、「ENCOUNT自動車部」チーフを務める。趣味は海釣り。

■司会者プロフィール

山田佳奈恵（やまだ・かなえ）

株式会社グラヴィティPR 代表取締役。

大学卒業後、日本政策金融公庫で広報を担当し、全国の一次産業経営者を多数取材。その後、外資系ソフトウェア企業・大手小売業本社を経て独立。2014年に株式会社グラヴィティを設立し、2020年より広報PR事業を開始。これまで約40社の広報支援を行い、企業・自治体向けの広報研修や「戦略的広報PR講座」も主宰。2025年、社名を株式会社グラヴィティPRへ変更。地方創生メディア「Made In Local」が選出する＜千葉を代表する企業100選＞に認定。

■セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72164/table/8_1_4f6e303087495876b9f99ae32bcf0ff5.jpg?v=202510160927 ]セミナーお申し込みはこちら :https://forms.gle/JYBVhbeVsANisJAm9

■株式会社グラヴィティPRについて

千葉市緑区おゆみ野にある株式会社グラヴィティPRは、【経営のお悩み解決に「広報PR」という選択肢を】をモットーに、主に中小・ベンチャー・スタートアップ企業の広報活動を戦略的にサポートする広報PR専門会社です。

数年前に「ひとり広報」に関する書籍がいくつか出版されたこともあり、一昔前より広報PRにリソースを割く企業が増えつつあります。

それに応じて広報PRを仕事にする個人事業主や企業も増えたように感じますが、一方で、このような声が上がっていることも事実です。



「メディアに掲載されたが、思ったほどお問い合わせが増えなかった」

「他社との差別化を図るために広報PRに力を入れたが、メディアに露出できなかった」

「新商品をローンチするタイミングで広報PRを仕掛けたいが、どこにお願いすれば良いのかわからない」



株式会社グラヴィティPRの広報PR活動は、認知／売上拡大はもちろんのこと、ブランディングやインナー広報、採用拡大にも役立つ「攻めの広報PR」を展開しています。

長期目線で“経営の課題解決”に寄与する広報PR戦略をご提案いたします。

■提供サービスついて

2025年より、新たに「Instagram運用サポート」サービスを本格的に開始し、企業の広報PR活動におけるSNS戦略を強化。これにより、当社の提供するサービスは以下の4つの柱となります。

・広報PR代行 （プレスリリース配信・メディアリレーション・取材対応サポート）

・広報PRコンサルティング （企業の広報戦略設計・ブランド構築支援）

・広報PR研修 （自治体や企業向けPR／SNSスキル研修・メディアトレーニング）

・Instagram運用サポート （企業のInstagram戦略設計・コンテンツ企画・運用代行）

今後は、広報・PRの領域において、より多角的な支援を行い、企業の成長戦略の一環としてブランド価値の向上とファンづくりを支援してまいります。

■会社概要

株式会社グラヴィティPR

【所在地】266-0031

千葉県千葉市緑区おゆみ野3-17-2 グラススクエア六番館1406

【代表者】山田佳奈恵

【設立】2014年3月10日

【事業内容】

広報PRの企画戦略と代行サポートおよびコンサルティング

各種研修・セミナーの企画運営

【HP】http://gravity-g.com

【取引銀行】千葉興業銀行 千葉支店

