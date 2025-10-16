＜事後レポート＞2日間で約2,100名が来場したメンズ美容の祭典「Men’s Beauty Festival 2025」を開催　来場者数は昨年の約3倍！ 満足度94%と、大盛況のうちに閉幕

Mazeru Share株式会社

Mazeru Share株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：松倉寛之）が2025年10月4日（土）～5日（日）にかけて、表参道ヒルズ 本館3F スペース オー（所在地：東京都渋谷区）にて開催した、メンズ美容に関する展示や体験をお楽しみいただけるイベント「Men’s Beauty Festival 2025」は、2日間で約2,100名が来場し、昨年比で約3倍の動員を記録。SNS上でも500件を超える投稿が寄せられるなど、大盛況のうちに幕を閉じました。

開催概要はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000108728.html

◆2日間で約2,100名が来場！ 計42ブランドが協賛・出展する体験型イベント

今年で2回目の開催となる「Men’s Beauty Festival 2025」は、メンズ美容に関する様々な展示や体験が楽しめるイベント。2025年10月4日（土）～5日（日）にかけて、表参道ヒルズ内にある「スペース オー」にて開催しました。

「Change the men's beauty ～メンズ美容をアップデートする2日間～」をテーマに掲げた本イベントには、メンズコスメやフレグランス、サロンブランドなど様々なカテゴリの34企業・42ブランドが出展。各ブースではブランド担当者による商品レクチャーやタッチアップが行われ、来場者とブランド担当者の積極的なコミュニケーションが多く見られました。また企業ブース以外に、メイクやネイルなどの体験ブースや、「肌診断」「パーソナルカラー診断」ブース、人気ブランドの香水を実際に試せる「ブランド香水体験」、SNSフォローで人気の香水が当たる「香水ガチャ」など、来場者一人ひとりが自分に合った体験を楽しみました。

当日は男性のみならず、カップルや夫婦、家族連れや女性グループでのご来場も多く見られました。来場者数は昨年の3倍となる約2,100名。さらに、美容系インフルエンサーや俳優、カップル系YouTuberなど著名なインフルエンサーも多数来場し、イベントを楽しみました。2日間のSNS投稿数は500超え、総リーチ数は約2,000万にのぼるなど、様々な世代・性別の方に、メンズ美容への理解を深め、体験していただくことができました。

◆イベントの様子

▼企業ブース

42ブランドがブースを出展。各ブランドの担当者が直接商品の使い方をレクチャーし、来場者とコミュニケーションを取りながら製品を体験できる企業ブースを設置。サンプル配布や商品説明などを通じて、美容好きから初心者までが気軽に美容と触れ合う場となりました。

▼ネイル体験／アイブロウ体験

「ネイル体験」には126名、「アイブロウ体験」には31名が参加。普段の生活の中ではなかなか挑戦できない美容体験を通じて、新しい自分との出会いを楽しむ来場者の姿が多く見られました。

▼肌診断ブース（美的HEN）・パーソナルカラー診断（日本化粧品検定協会）

美的HENと日本化粧品検定協会のブースでは、それぞれ肌診断やパーソナルカラー診断が実施され、自分の肌タイプを知るきっかけに。来場者からは「自分の肌を数値で見るのが新鮮」「正しいケア方法を学べた」との声も上がりました。

▼16音楽キャラ診断（AWA）

本イベントの会場音響および演出の公式パートナーとして参画した音楽ストリーミングサービス「AWA」によるブースでは、自分の音楽タイプを知ることができる「16音楽キャラ診断」や、自分の選曲が会場BGMになるコンテンツを展開。

・「16音楽キャラ診断」はこちら

https://cp.awa.fm/music-personas

◆来場者満足度は94％！ 美容への関心を深めるきっかけに

会場にて行った来場者アンケート（n=83）では、「大変満足」（66.3％）と「満足」（27.7％）を合計した満足度が94％を記録。また、96％が「美容への関心が深まった」と回答しました。

具体的には「お土産が充実していて試すのが楽しみ」「各ブランドのことを詳しく知ることができて有意義だった」「男性の美容意識の高まりを感じ、素敵だと感じた」など、好意的な声が多数寄せられました。

▼イベントの様子をまとめたハイライトムービーも公開中！

現在、Soft Drink公式YouTubeチャンネルでは、イベント2日間の様子が動画でご覧いただけるハイライトムービーを公開中です。ぜひご覧ください。

「Men’s Beauty Festival 2025」ハイライトムービー：https://www.youtube.com/watch?v=0o0j_RhXHBI

◆ 「Soft Drink」について

「Soft Drink」では、芸能活動・インフルエンサーとしての活動や、商品・ブランド開発などに興味がある美容感度の高い男性をKOL・インフルエンサーとしてマネジメントいたします。KOLを活用したクリエイティブの制作から、マーケティング施策のデータ分析まで幅広くカバーすることで、クライアントのニーズに合ったマーケティングを提供します。

Soft Drink公式ホームページ：https://soft-drink.jp/

「Men's Beauty Festival」公式Instagram：https://www.instagram.com/mens_beauty_festival/

メンズ美容総研 公式X（旧Twitter）：https://x.com/biyou_soken

メンズ美容総研 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@softdrink_beauty