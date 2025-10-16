【事例紹介】株式会社MILOKU様にSEOツール「パスカル」を導入いただきました。
株式会社オロパス（本社：北海道札幌市、代表取締役：藤井慎二郎）は、インバウンド特化コンサルティングを展開する株式会社MILOKU様における導入事例を公開しました。
▼株式会社MILOKU様の導入事例インタビュー詳細はこちら
https://www.pascaljp.com/customers/case49.html
株式会社MILOKU 川名様
【導入背景・課題】
株式会社MILOKUさまは、2025年1月に創業したインバウンド集客に特化したマーケティング企業として、観光施設、町の飲食店、宿泊施設、芸者さんの料亭、大衆演劇など、日本文化的な事業を展開する企業のインバウンド集客支援を行っています。
創業と同時に以下のような課題があり、SEO対策の必要性を感じていました。
・SEO説明の困難 従業員や顧客に対するSEO対策の重要性や具体的な施策内容の説明が困難
・主観に基づく提案：データに基づかない主観的な提案への信頼性不足
・既存ツールの使いにくさ Googleツールなどの使いづらさによる業務効率の低下
・競合分析の手間 競合サイトの分析に多大な労力が必要
【導入効果・成果】
・記事制作効率の劇的向上
パスカル導入により、AI記事構成案機能を活用して記事執筆体制を大幅に効率化。3人体制での記事執筆ペースを週1本から月20本へと向上させ、創業間もない企業としては異例のコンテンツ制作ペースを実現しました。
・顧客提案力の大幅強化
わかりやすいレポート機能により、顧客や従業員への説明が格段に改善。競合分析データを即座に活用した提案が可能になり、SEO・MEO・OTA運用など多岐にわたるサービス提案で差別化を実現しています。
【お客様の声】
川名友貴様（代表取締役）のコメント
創業したのが2025年1月で、パスカルを契約したのが2月か3月ぐらいです。それから自社のSEO対策をずっと続けて、今は問い合わせの件数が上がってきていますね。
パスカルの画面を見せると、毎回お客様も毎回驚かれます。そんなお客様の反応を見られることで、自分もなんだか得をした気持ちになります。パスカルで出てくる根拠のあるデータを見せることで、お客様にも納得してもらえるようになりました。
【企業情報】
会社名： 株式会社MILOKU
本社所在地：東京都千代田区神田岩本町 CYK神田岩本町 B１F No.20
代表取締役：川名 友貴・齊藤 雅大
事業内容：インバウンド特化コンサルティング
Webサイト：https://miloku.co.jp/
▼パスカルの機能をみる
https://www.pascaljp.com/seotool_lp.html
SEOツール『パスカル』について
「パスカル」は、圧倒的に使いやすいUIと統計分析による分析結果により、初心者から上級者まで幅広く活用できるツールとなっています。
株式会社MILOKU様のようなインバウンド特化コンサルティングの企業様のほか、SEOコンサルティング会社やweb制作会社、EC・小売業など様々な業種のお客様に導入いただいています。
4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。
▼詳しくはこちら
https://www.pascaljp.com/
WEB制作会社を始め、一般事業会社など、これまで2,700社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。
▼パスカルの無料体験申込（4日間）はこちら
https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html