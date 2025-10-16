【新刊情報】はじめてのひとり読みにぴったり！ ふんわり心あたたまるファンタジー『おばけのリーブル　あの子はともだち？』（おおぎやなぎちか・作／ヒダカナオト・絵）発売！

株式会社　岩崎書店


はじめてのひとり読みにぴったりな、ふんわり心あたたまるファンタジー

苦手だと思っていたともだちがちょっぴり好きになったり、ともだちになるまでの気持ちに気付いたり、小学校低学年のころにだれもが経験する、そんな心の動きが、小さなファンタジーの中でやさしく描かれます。


読み終えた時、きっと「ともだちって、自然にできるものなんだ」というメッセージが、あなたの心にそっと届くはず。


大きな文字と、ページを彩るかわいい絵がたくさん。


はじめて「ひとりで本を読む」お子さんでも、安心して最後まで読み進められる一冊です。



●内容紹介


ガサゴソ森に住むおばけのリーブル。自分には「たぶんともだちがいない」と思っています。


いつもギャアギャアとうるさいカラスのカー吉、お正月に出会った人間のおじいさん、おっちょこちょいなタヌキのゴロー…もしかしてみんなともだちなのでしょうか？　


ともだちってどんな人のことなのかな？と考えながら読める、ユーモアあふれる小さなおばけの物語。




●書誌情報


書名：おばけのリーブル　あの子はともだち？


著者：おおぎやなぎちか・作


画家：ヒダカナオト・絵


出版社：株式会社岩崎書店


定価：1,430円（本体1,300円＋税）


判型：A5判


頁数：80ページ


ISBN　978-4-265-83148-7






岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10145078.html


商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/dnEmvIShxzk



●著者紹介


作　おおぎやなぎちか


秋田県生まれ。2015年『しゅるしゅるぱん』(福音館書店)で第45回日本児童文芸新人賞、2017年「オオカミのお札」シリーズ（くもん出版）で第42回日本児童文芸家協会賞、2025年アンソロジー『東北偉人物語』（国土社）で第11回児童ペン賞企画賞を受賞。その他の作品に『俳句ステップ！』(佼成出版社)、「家守神」シリーズ（フレーベル館）、『ヘビくんブランコくん』（アリス館）、『アゲイン アゲイン』（あかね書房）、『いつのまにか友だち』（金の星社）などがある。



絵　ヒダカナオト


画家・イラストレーター。奈良県在住。岡山県立大学デザイン学部グラフィックデザインコース卒業。毎年個展を開催しながら、雑誌や広告等のイラストレーションを制作している。絵本作品に『メンダコにんじゃ』（作・とくのゆみ／岩崎書店）がある。




※商品の店着状況により店舗ごとに発売開始日が異なります。


販売場所：全国書店、ネット書店 ほか


紀伊國屋書店：https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784265831487


楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18352556/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4265831486/