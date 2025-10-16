【新刊情報】はじめてのひとり読みにぴったり！ ふんわり心あたたまるファンタジー『おばけのリーブル あの子はともだち？』（おおぎやなぎちか・作／ヒダカナオト・絵）発売！
はじめてのひとり読みにぴったりな、ふんわり心あたたまるファンタジー
苦手だと思っていたともだちがちょっぴり好きになったり、ともだちになるまでの気持ちに気付いたり、小学校低学年のころにだれもが経験する、そんな心の動きが、小さなファンタジーの中でやさしく描かれます。
読み終えた時、きっと「ともだちって、自然にできるものなんだ」というメッセージが、あなたの心にそっと届くはず。
大きな文字と、ページを彩るかわいい絵がたくさん。
はじめて「ひとりで本を読む」お子さんでも、安心して最後まで読み進められる一冊です。
●内容紹介
ガサゴソ森に住むおばけのリーブル。自分には「たぶんともだちがいない」と思っています。
いつもギャアギャアとうるさいカラスのカー吉、お正月に出会った人間のおじいさん、おっちょこちょいなタヌキのゴロー…もしかしてみんなともだちなのでしょうか？
ともだちってどんな人のことなのかな？と考えながら読める、ユーモアあふれる小さなおばけの物語。
本文
本文
本文
●書誌情報
表紙
書名：おばけのリーブル あの子はともだち？
著者：おおぎやなぎちか・作
画家：ヒダカナオト・絵
出版社：株式会社岩崎書店
定価：1,430円（本体1,300円＋税）
判型：A5判
頁数：80ページ
ISBN 978-4-265-83148-7
岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10145078.html
商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/dnEmvIShxzk
●著者紹介
作 おおぎやなぎちか
秋田県生まれ。2015年『しゅるしゅるぱん』(福音館書店)で第45回日本児童文芸新人賞、2017年「オオカミのお札」シリーズ（くもん出版）で第42回日本児童文芸家協会賞、2025年アンソロジー『東北偉人物語』（国土社）で第11回児童ペン賞企画賞を受賞。その他の作品に『俳句ステップ！』(佼成出版社)、「家守神」シリーズ（フレーベル館）、『ヘビくんブランコくん』（アリス館）、『アゲイン アゲイン』（あかね書房）、『いつのまにか友だち』（金の星社）などがある。
絵 ヒダカナオト
画家・イラストレーター。奈良県在住。岡山県立大学デザイン学部グラフィックデザインコース卒業。毎年個展を開催しながら、雑誌や広告等のイラストレーションを制作している。絵本作品に『メンダコにんじゃ』（作・とくのゆみ／岩崎書店）がある。
※商品の店着状況により店舗ごとに発売開始日が異なります。
販売場所：全国書店、ネット書店 ほか
紀伊國屋書店：https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784265831487
楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18352556/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4265831486/