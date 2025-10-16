【新刊情報】はじめてのひとり読みにぴったり！ ふんわり心あたたまるファンタジー『おばけのリーブル　あの子はともだち？』（おおぎやなぎちか・作／ヒダカナオト・絵）発売！

株式会社 岩崎書店はじめてのひとり読みにぴったりな、ふんわり心あたたまるファンタジー

苦手だと思っていたともだちがちょっぴり好きになったり、ともだちになるまでの気持ちに気付いたり、小学校低学年のころにだれもが経験する、そんな心の動きが、小さなファンタジーの中でやさしく描かれます。

読み終えた時、きっと「ともだちって、自然にできるものなんだ」というメッセージが、あなたの心にそっと届くはず。

大きな文字と、ページを彩るかわいい絵がたくさん。

はじめて「ひとりで本を読む」お子さんでも、安心して最後まで読み進められる一冊です。

●内容紹介

ガサゴソ森に住むおばけのリーブル。自分には「たぶんともだちがいない」と思っています。

いつもギャアギャアとうるさいカラスのカー吉、お正月に出会った人間のおじいさん、おっちょこちょいなタヌキのゴロー…もしかしてみんなともだちなのでしょうか？

ともだちってどんな人のことなのかな？と考えながら読める、ユーモアあふれる小さなおばけの物語。

●書誌情報

本文本文本文表紙

書名：おばけのリーブル あの子はともだち？

著者：おおぎやなぎちか・作

画家：ヒダカナオト・絵

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

判型：A5判

頁数：80ページ

ISBN 978-4-265-83148-7

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10145078.html

商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/dnEmvIShxzk

●著者紹介

作 おおぎやなぎちか

秋田県生まれ。2015年『しゅるしゅるぱん』(福音館書店)で第45回日本児童文芸新人賞、2017年「オオカミのお札」シリーズ（くもん出版）で第42回日本児童文芸家協会賞、2025年アンソロジー『東北偉人物語』（国土社）で第11回児童ペン賞企画賞を受賞。その他の作品に『俳句ステップ！』(佼成出版社)、「家守神」シリーズ（フレーベル館）、『ヘビくんブランコくん』（アリス館）、『アゲイン アゲイン』（あかね書房）、『いつのまにか友だち』（金の星社）などがある。

絵 ヒダカナオト

画家・イラストレーター。奈良県在住。岡山県立大学デザイン学部グラフィックデザインコース卒業。毎年個展を開催しながら、雑誌や広告等のイラストレーションを制作している。絵本作品に『メンダコにんじゃ』（作・とくのゆみ／岩崎書店）がある。

※商品の店着状況により店舗ごとに発売開始日が異なります。

販売場所：全国書店、ネット書店 ほか

紀伊國屋書店：https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784265831487

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18352556/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4265831486/