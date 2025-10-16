【秋冬アイテム先行発売】“黒×高機能”アパレル「Macqlo」、10/22(水)より大丸札幌店にて期間限定ショップをオープン!!

株式会社オアシスライフスタイルグループ

スーツに見える作業着「WWS/ダブリューダブリューエス」や“黒×高機能”アパレル「Macqlo/マックロ」を展開する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区)は、2025年10月22日(水)より、 “黒×高機能”をコンセプトにこだわりぬいたアイテムを販売する「Macqlo」の期間限定ショップを大丸札幌店で開催いたします。会場では、2025年秋冬アイテムの先行発売いたします。

｜Macqloオンラインストア：https://macqlo.jp

昨年3月にローンチした、“黒×高機能”のみの衣類を展開する「Macqlo」は、『ファッションの悩みなんて、すべて真っ黒に塗りつぶせ。』をコンセプトに、“服選びは面倒だけど、こだわりはある”という30～40代の男性の悩みを解決するアイテムを展開しています。30~40代の男性1000名を対象とした自社アンケートでは８割以上が衣類購入時に黒いアイテムを選ぶ傾向が高いことが明らかになっています。普段から黒い服を愛用する方を中心にご支持いただき、初年度売上は2億円を突破しています。

この度、10月22日(水)から11月4日(火)の間、大丸札幌店にてMacqloポップアップショップを開催いたします。会場では、2025年秋冬アイテムの先行発売いたします。保温性に優れた800フィルパワーで、Macqlo初となる高品質ダウンジャケットや、インナーダウンブランドTAIONとコラボした防水・防風・透湿性に優れたコートなどを展開いたします。その他、独自開発素材「ultimex/アルティメックス」を使用し、ストレッチや撥水・速乾・耐久性に優れたオリジナルブランド「Macqlo」に加え、様々なブランドの黒のセレクトアイテムを取り扱います。

■Macqlo 大丸札幌店 詳細

期間：2025年10月22日(水)～11月4日(火)

営業時間：10:00～20:00

住所：北海道札幌市中央区北5条西4-7 大丸札幌店6F 紳士洋品クロージンググッズ売場

展開ブランド：Gramicci / GREGORY / Macqlo / millers / Perfect ribs / PYRENEX / WILD THINGS 他

■オープン記念 ノベルティプレゼント

「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」をコンセプトに掲げる東京・恵比寿発のスペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」より、ご自宅で楽しめるドリップバッグコーヒー（3袋1パック）をプレゼントいたします。Macqloオリジナルパッケージによる、猿田彦珈琲の香ばしさ、コク、甘み、王道の魅力を表現した深煎りのプレンドをぜひお楽しみください。

※お渡し条件：店頭にて税込10,000円以上ご購入の方が対象となります。

※予定数量に達し次第、終了いたします。

【25AW 新商品】

ultimex zip down jacket

サイズ：S/M/L/LL/XXL

価格：\49,500

特徴：余分なディテールを削ぎ落としたミニマルなデザインのダウンジャケット。独自素材「ultimex」と800FPの上質なダウンにより軽量かつ優れた保温性を実現。

【25AW 新商品】

[ultimex×TAION] all weather 3way tech coat

サイズ：S/M/L/LL/XXL

価格：\52,800

特徴：インナーダウンウェアTAIONとのコラボモデル。ライナーにTAIONインナーダウンを採用した、保温性と防水・防風・透湿性に優れた高機能コート。

【25AW 新商品】

[warm] ultimex wide easy pants

サイズ：S/M/L/LL/XXL

価格：\18,500

特徴：保温効果のある特殊裏地を使用した、リラックス感のあるワイドシルエットのイージーパンツ。身体から出る遠赤外線を反射して保温する、寒い時期に特化した特殊裏地を使用。

ultimex one tuck tapered easy pants

サイズ：S/M/L/LL/XXL

価格：\16,500

特徴：独自素材「ultimex」を使用した、ワンタック入りのややゆったりシルエットのイージーパンツ。ウエストの紐は内側でも外側でも結べる仕様。

ultimex washable knit pants

サイズ：S/M/L/LL/XXL

価格：\19,800

特徴：タフで高機能な特殊糸を使用した、ウォッシャブルなニットパンツ。自宅洗濯機で丸洗い可能で、毛玉になりにくく、型崩れもしにくい。さらに放電テープにより静電気も抑制。

Macqlo×NEW ERA packable cap

価格：\6,600

特徴：独自の新素材「ultimex」を使用し、水洗い可能で、汚れに強く、撥水・速乾の高機能に優れたキャップ。NEW ERA(R)の中でも特にカジュアルなシルエットの「9TWENTY」にベースに、被りやすく、リラックスしたフィット感をお届けします。

■Macqloとは

“黒×高機能”だけのアイテムを取り扱うアパレルブランド「Macqlo」は、男性の私服選びの悩みを解消するために誕生しました。『ファッションの悩みなんて、すべて真っ黒に塗りつぶせ。』をコンセプトに、“服選びは面倒だけど、こだわりはある”という30-40代の男性の悩みを解決するアイテムを展開しています。

■*洋服に関するアンケート

調査対象：１年に１回以上洋服を購入する30～40代男性

調査方法：インターネット調査（Freeasy）

調査期間：2023年12月/有効回答数：1000人

■会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 東京都千代田区麹町3丁目5-17 晴花ビル3F