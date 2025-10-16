【10/16より】「宿泊事業者向け補助金活用サポート」を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

【宿泊事業者向け補助金活用サポート 実施中！】

・最新制度情報の整理

・自社に合った制度選定

・採択率アップの申請支援

・スケジュール～実施報告まで一括サポート

「省エネ改修」「業務DX」「人手不足対策」など、対象制度は多岐にわたります。

チャンスを逃さないために、まずは早めの情報キャッチを！

▼自社で活用できる補助金・助成金を知りたい方はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/shihodaiplan.php

▼まずはお気軽にご相談ください

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_concierge_inquiry_form.php

観光需要が戻る一方で、宿泊業界は大きな変革期を迎えています。

「人手不足」「光熱費高騰」「DX対応」「インバウンド再拡大」など課題は山積み。

こうした課題を支援するため、国・自治体では「宿泊業の生産性向上」「省エネ・省力化」「地域観光の再構築」をテーマに補助制度が続々と登場しています。

しかし現場では、

「気づいたら公募が終わっていた…」

「うちが対象になるとは思わなかった…」

といった“情報と準備の遅れ”によるチャンスロスも少なくありません。

すでに令和8年度（2026年度）に向けた支援の方向性が見え始めています。

今こそ“なんとなく”ではなく“戦略的”な補助制度活用が重要です。

・自社の計画が補助対象に合致しているか？

・投資・工事スケジュールとの整合性

・最新情報の把握・仕組み化！

・採択率を高める戦略が鍵！

「もっと早く準備しておけば…」と後悔しても、採択のチャンスは戻ってきません。

私たちは補助制度に精通した専門家として、貴社の成長戦略に最適な補助金・助成金活用をトータルでサポートします。

情報収集から採択まで、人手やノウハウの不足を補いながら、最短距離で成果につなげます。

まずは、自社で使える制度を“今すぐ”チェックしてみてください。

