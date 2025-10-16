【無料】問い合わせを増やしたい工務店様必見！ 集客数が減っている今だからこそ見直したいHP改善セミナー11/13（木）【シンミドウ】

《開催概要》

株式会社シンミドウ

●日時：11月13日（木） 14：00～15：00

●会場： Zoomウェビナー（オンライン開催）

●対象：全国の中小規模工務店の経営者様、マーケティング担当者様

●参加費: 無料

▶︎ [お申し込みはこちら]

《ウェビナー内容》

400社以上の工務店支援から分かった実践講座 無料オンライン開催！



現在、新築市場は少子高齢や物価高騰、価値観の変化などの影響を受け、「目先の集客数」を追いかけるだけでは広告費の増額や労力に見合う成果がでにくい状況になっています。



これからのWeb集客のポイントは「成約につながる質の高い見込み客」を集めることです。



本セミナーでは、400社以上の支援実績から分かった、高単価の受注に繋がる問い合わせを安定的に増やすためのHP改善ノウハウを、1時間に凝縮してお伝えします。

【こんな方にオススメ】



●1件でも多くお問い合わせが欲しい

●SNSを頑張っているが問い合わせに繋がっていない

●質の高い問い合わせを増やしたい

●ホームページをうまく活用できていないと感じている

《詳細・お申込みはこちら》

※お申込後にメールにてご案内いたします

■お問合せ

会社名：株式会社シンミドウ（https://sinmido.com）

電話番号：048-657-4343

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル

■会社概要

会社名：株式会社シンミドウ

代表者：代表取締役社長 笹田知弘

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル

設立日：2008年1月

資本金：1,000万円

業務内容：工務店特化型ブランディング、採用コンサルティング、地方創生支援、人事コンサルティング、経営コンサルティング