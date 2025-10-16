プレイド、アジア最大級のマーケティングカンファレンス「ad:tech tokyo 2025」にブース出展

株式会社プレイド

株式会社プレイド（東京都中央区：代表取締役CEO 倉橋健太）は、10月22日（水）～10月24日（金）に東京ミッドタウン＆ザ・リッツ・カールトン東京で行われるアジア最大級のマーケティングカンファレンス「ad:tech tokyo（アドテック東京）」に「KARTE Signals」と「PLAID ALPHA」のブースを出展します。会期のうち、プレイドがブース出展を行うのは10月23日（木）・24日（金）の2日間です。

また、10月24日（金）12時より、Exhibition StageにてKARTEを活用する株式会社JTBパブリッシング、代表取締役 社長執行役員 盛崎 宏行氏をお招きして、ブランド価値を「データ×AI」で拡張する新たな顧客体験に関するプレゼンテーションも実施します。



ブースでは、1st Party Data活用で「広告効果の可視化」と「配信最適化」をワンストップで実現するKARTE Signalsと、広告戦略の立案、メディアプランニングから運用や施策実行まで一気通貫で提供するプロフェッショナルサービスのPLAID ALPHAの広告グロース支援を中心にご案内します。



その他にも現在開発中のAIを活用した分析レポートやダッシュボード作成自動化のデモも実施します。ブースにお立ち寄りいただいた方向けに会場限定のノベルティもご用意してお待ちしております。

1st Party Dataによる広告配信最適化や、プロフェショナルによる顧客体験起点での伴走パートナーに関心をお持ちの方はぜひブースにお立ち寄りください。

Exhibition Stage登壇概要

テーマ：ブランド価値を「データ×AI」で拡張する「るるぶ」が目指す新しい顧客体験

https://adtech-tokyo.com/ja/program/session.html?num=ExhibitionStage-1-7_year2025

開催日時：2025年10月24日（金）12:00-12:40

開催場所：東京ミッドタウンB1Fホール Exhibition Stage1

登壇者：

株式会社JTBパブリッシング 代表取締役 社長執行役員 盛崎 宏行

株式会社プレイド Head of CX Strategy Team Managing Director 古市 倫大

株式会社プレイド Data Mind Team Lead of AI 鈴木 剛

イベント仕様：オフライン

※ad:tech tokyoのビジターパスを購入・登録した方は、後日アーカイブ動画を公式サイトよりご確認いただけます。

アーカイブ視聴期間：2025年10月29日（水）10:00～11月9日（日）23:59

ad:tech Tokyo 2025 開催概要

開催日：2025年10月22日（水）～24日（金）

場 所：東京ミッドタウン＆ザ・リッツ・カールトン東京 および後日アーカイブ配信

来場者：約1万4991人（2024年実績、リアル、アーカイブ配信含む）

公式サイト：http://adtech-tokyo.com/ja

カンファレンスパス購入：https://adtech-tokyo.com/ja/for_visitors/

KARTE Signalsとは

KARTE Signalsは、インターネット広告の効果を根本的に改善する1st Party Data活用のワンストッププラットフォームです。失われたコンバージョンデータの一括補完や高精度なターゲティング、Value Based Bidding（VBB）による入札最適化の精度改善の機能や、広告媒体のレポート情報を自動的に取得し、KARTEで取得した様々なコンバージョンデータと組み合わせることで、本質的な事業成果から広告を評価することができる可視化ツールなど顧客の広告にふれる体験の向上と広告配信の最適化を実現するプロダクトです。

PLAID ALPHAとは

さまざまな業界企業の事業/サービスにおいて、顧客体験を起点に、CX戦略策定からデザイン・実装、改善・グロースまで一気通貫で支援します。SaaSとしてのプロダクトサービスの支援領域を超えて、既存事業/サービスの成長に寄り添い、新規事業/サービスの事業創出においても多彩な経験をもった専門家が伴走し、ローンチ後の事業成長まで中長期で支援します。



