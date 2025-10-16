八海木花館 ― 天と地が響き合う風水建築記

株式会社アジアトラベル

霊峰啓縁 ― 招かれし地

すべての始まりは、一片の静かな大地。



初めてこの富士の麓に立ったとき、風が囁き、光が微笑んだ。

―ここに、魂を宿す宿を生みなさいという天地の声に導かれました。



霊峰・富士の懐に抱かれ、清らかな水と氣（エネルギー）が流れる地。

八海木花館――天と地、人と氣がひとつに響き合う聖なる場所。

地形図をひもとけば、敷地全体が瓢箪（ひょうたん）のようにくびれ、

古くから「福・禄・寿」を象徴する瑞祥の形をしていた。



その姿を目にした瞬間、この地が導かれた場所であると悟った。

こうして、富士の氣を宿す温泉宿の物語が静かに動き出した。

陽氣初動 ― 三室の誕生

2020年、八白艮土運の時。

風水で「旺山旺向」と呼ばれる大吉の氣が満ちる時期であった。

富士山を龍脈（りゅうみゃく／大地のエネルギーの流れ）の“左翼”と見立て氣を取り込み、

北には高座山を守護とし、背後には国指定天然記念物「ハリモミ純林」を玄武（げんぶ／北の守護神）として据える。

この「虎に守られ、龍に抱かれる」地勢は、安定と繁栄の氣が交わる理想の地である。



設計の中心には厨房を置き、三つの客室がそれを囲むように佇む。

コロナ禍という時代のなか、求めたのは――静寂と私密性の極み。

各室には専用の玄関、食事処、茶の間、寝室、露天風呂、専用庭園を備え、

ひとつの空間がまるで呼吸する生命のように氣を循環させる。



お客様の快適さ、スタッフの働きやすさ、

そして限られた空間の中でいかに美と機能を共存させるか。

すべては「人を思う心」から生まれた設計だった。



設計理念には、東洋古典の叡智を注いだ。

「易占」により建築の合理性と投資の可行性を占い、

「玄空風水」で時間と空間の氣を整え、

「魯班尺」で家具の寸法を吉寸に合わせ、

「楊公風水」で外構と自然の調和を計り、

「董公擇日選」で最も吉なる日を選んで着工・上棟・竣工を行った。



こうして誕生した一期三室（陽）は、理と氣と美が融合した“生きる建築”。

晴れわたる日には、すべての客室から富士山を望むことができる。

それは人と自然、建築と宇宙が調和する証である。

五行相生 ― 光と氣の舞

2024年、九紫離火の大運を迎え、火の氣が満ちる時代が到来した。

二期別邸の設計が始まり、図面が完成した瞬間、驚くべき符合が見えた。

――各客室の内装が、自然と五行（木・火・土・金・水）の氣を象徴していたのだ。



「紅富士」――燃える朱、火の氣。



「黄金富士」――大地の光、土の氣。



「雪富士」――純白の静寂、金の氣。



「月見富士」――木々の息吹、木の氣。



「金剛富士」――深淵の蒼、水の氣。



五行がめぐり、陽（三室）と陰（二室）が響き合うとき、

八海木花館はまるで呼吸を始めたかのように、生きた氣を放つ。

古より語られる「陰陽五行（いんようごぎょう）」「天人合一（てんじんごういつ）」の理が、

ここに、現代建築として蘇った。



富士の龍脈が流れ、ハリモミ純林の霊氣が護る。

人の叡智と自然の力がひとつに溶け合い、

この地はまさに大地の鼓動が息づく聖域となった。

神明守護 ― 天地人合一の宿

宿の名「八海木花館」は、富士の女神「木花咲耶姫命（このはなさくやひめのみこと）」の御名を戴き、

地元神社の御加護のもとに命名された。

建設の折には幾度も虹が現れ、

まるで女神が天より微笑み、この宿の誕生を祝しているかのようであった。



八海木花館は、風水・祈り・自然・美学が融け合う現代の霊域。

訪れる人々が富士の氣（エネルギー）に包まれ、心の奥から光を取り戻す場所。



すべての成り立ちは、天・地・人の三才が調和して初めて成る。

そして幸運なことに、私たちは最高の料理人たちと接待の仲間に出会えたこと――

それこそが、この宿に命が宿った瞬間だった。



旬の恵みを生かした懐石料理。

その一皿一皿に、心と祈りが込められている。



すべては最良の導きであり、

すべては訪れる人のために。

感謝とともに、今日も富士の風が吹く。



―― 八海木花館。風水を心とし、自然を師とし、人を本とす。



富士の風は祈りのように、静かに、やさしく吹く。

その風こそが、八海木花館の永遠の氣（エネルギー）である。



風は、祈りのように。

光は、いつもあなたの内にある。

立ち上がるたびに、富士の風があなたを包む。

ーー八海木花館、天と地が響き合う場所へ