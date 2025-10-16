💰金運アップの食事体験 -- “富士山幻の豚しゃぶしゃぶ”×金運の水「山中湖の満堂水」を一望

株式会社アジアトラベル

霊峰・富士山の麓、山中湖の静けさに包まれた和食レストラン「山中湖 和食 和み」。



山中湖の満堂水（まんどうすい）を、店の二階に設けられた特等席から一望できるのは「和み」だけ。その鏡のような湖面は“金運の水”としても知られ、訪れる人の心と運を満たすひとときをお届けします。



凹凸のない湖面が180度に広がり、空を映し出すその景観は、まるで自然が描く一枚の絵画のよう。古来より“気が満ちる水”として知られ、ここに立つ者の心に静かな力と金運のエネルギーを与えると伝えられています。



富士山幻の豚 ―「豚肉の芸術品」



看板料理は、年間わずか約2,000頭しか出荷されない希少な富士山幻の豚を使用したしゃぶしゃぶとすき焼き。肉を出汁にくぐらせた瞬間、ふんわりと甘い香りが立ち上り、口に含むと、脂は舌の上でとろけ、赤身の旨味が余韻として残ります。ごまだれの香ばしさと、富士山の水で炊いた出汁が織りなすハーモニーは、まさに一期一会の味わいです。



脂の旨味が格段に違い、筋繊維が細かく、口の中でとろけるような舌ざわりが特徴。脂は透明感があり旨味が濃く、赤身はしっとりと柔らか。その上品な風味と軽やかな後味は、まさに“豚肉の芸術品”と呼ぶにふさわしい逸品です。



昼の人気御膳 ―「富士山幻の豚ほうとう御膳」



昼には、山梨の郷土料理“ほうとう”を贅沢に進化させた「富士山幻の豚ほうとう御膳」をご用意。幻の豚の柔らかい旨味が、「和み」特製の出汁に溶け込み、野菜とともに心も身体も温めます。地元の旬菜をふんだんに使った御膳は、旅の途中にもぴったりな滋味深い一膳。富士山の湧水とともに味わうその一杯は、まさに山梨の恵みそのものです。



地元の恵みと手作りの心



料理に使う野菜は、毎朝、富士山の清らかな湧水で育った地元の朝採れ野菜を使用。毎朝届く野菜は、季節ごとに表情を変え、色と香りで旬を伝えます。



料理人たちは、一つひとつの素材に手を合わせるように、出汁を取り、ごまだれを練り、味を仕込みます。化学調味料を使わず、自然の恵みそのものを味に映す--それが「和み」の料理の原点です。



四季とともに変わる味、心に残る時間



四季ごとに表情を変える山中湖とともに、「和み」の味も季節ごとに移ろいます。一度訪れた方が、また帰りたくなるような場所を目指しています。富士の恵みとともに、山中湖和食「和み」が贈る特別な一日を。



店舗概要

・店名：山中湖 和食 和み

・所在地：山梨県南都留郡山中湖村21番地（山中湖畔）

・営業時間：昼 11:30～14:30 ／ 夜 18:30～21:00（要予約）

・主な料理：富士山幻の豚しゃぶしゃぶ、すき焼き、九州王和牛すき焼き、しゃぶしゃぶ富士山幻の豚ほうとう御膳

・運営会社：アジアトラベル株式会社（本社：山梨県山中湖村）

・関連施設：富士山温泉旅館「八海木花館」



企業メッセージ



アジアトラベル株式会社は、旅を通じて「人と文化、そして自然をつなぐ」ことを使命とする企業です。

旅行事業を原点に、より豊かな体験をお届けするため、和食レストラン「山中湖和食和み」や富士山温泉旅館「八海木花館」を展開。さらに国際貿易や地域創生にも取り組み、常にお客様の視点に立ちながら新たな価値を創造しています。「利他の精神」を軸に、社会との調和と持続可能な幸福を追求し、日々進化を続けています。