【RHC ロンハーマン】HELLY HANSENやVACHEMENT、ALPHA INDUSTRIESとの特別なコラボジャケットが、RHCに登場。

これからの季節には、機能性×ファッションが楽しめるジャケットが必需品。

RHCでは、「HELLY HANSEN」「VACHEMENT」「ALPHA INDUSTRIES」の上質で機能的なデイリーアウターコレクションが、10月25日（土）よりRHC ロンハーマン各店およびロンハーマン千駄ヶ谷店「R」・京都店「R」、オンラインストアにて随時発売いたします。

また、10月25日（土）～11月3日（月）まで、ALPHA INDUSTRIESとの特別なコラボジャケットを含むブランドが展開するアイテムを一堂に揃えたクローズアップイベントが、RHC ロンハーマンみなとみらい店で開催いたします。

＜HELLY HANSEN＞

初めてHELLY HANSENと取り組んだコラボレーションは、スポーツ×ファッションがかなう、パイルジャケット。

RHC Scog Pile Jacket / BLACK・GRAY \31,900

ノルウェーのアウトドアブランド、HELLY HANSEN(ヘリーハンセン)。マリンウエアはもちろんのこと、アウトドアウエア、ライフスタイルウエアまで幅広く展開している。90年代のセーリングジャケットをベース作られたモデルのSCOG PAIL JACKETを、バイカラーのジップとスタンドカラーのデザインでスポーティーな印象に仕上げています。また、ボディの裾にドローコードをプラスし、ボリューミーなシルエットにも調節可能。小柄の方でも着やすい仕様に。素材は、日本の技術で回収・再生させたリサイクルウールを使い、シープボア調に仕上げたパイル素材。ウールならではの暖かさや調湿性といった機能性を備えた素材を採用。クリンプ状のパイル編みにすることで柔らかい風合いに仕上げました。スカートやドレスをレイヤードして、スポーツアイテムにレディースの要素を取り入れた「スポーツ×ファッション」なスタイリングがRHC気分。

＜VACHEMENT＞

毎シーズン好評のデイリーに活躍するダウンアウターを、大人な上質感を纏ってアップデート。

Down Jacket / BLACK \121,000

各分野のプロフェッショナルが集い、その審美眼と経験、技術から手が届く本物のコートを生み出す日本発ブランドVACHEMENT。いつものスタイリングをアップデートし、年齢を問わずお楽しみいただけるダウンが今シーズンも誕生。ブランドが展開するハイカウント タフタダウンジャケットの丈を長くし、RHC仕様に調整。大人の上質さを纏える、ブラックカラーで仕上げました。生地は、フッ素フリーによる撥水加工が施され、サスティナビリティにも配慮されたタフタを使用。デザインは、シームレスポケットをプラスすることで、すっきりとしたシルエットに。また、裾のドローコードの調節でシルエットの変化もお楽しみいただけるなど、VACHEMENTの技術が詰まった1枚に。

< ALPHA INDUSTRIES >

RHCレディース・キッズからスペシャルなコラボレーションアイテムが登場。また、ブランドが展開するアイテムが一堂に揃う、CLOSE UP EVENTを開催。

アメリカのミリタリーウェアブランド、ALPHA INDUSTRIES（アルファインダストリーズ）。特にMA-1フライトジャケットが有名で、米軍の供給も手掛けていました。高い品質とデザイン性で、世界中で愛されています。

RHC Women‘s ×ALPHA INDUSTRIS Jacket / BLACK \53,900WOMEN

ALPHA INDUSTRIESが開発したALSライナー（ALPHA LINER SYSTEM）をアップデートさせたキルティングジャケットに、ボアフーディベストをレイヤード。スペシャルにカスタマイズしたプロダクトが誕生。それぞれ単体での着用も可能で、3WAYの着こなしが楽しめます。ジャケットは、オリオンキルトのデザインが特徴。オニオンキルト構造が空気の層を作り、高い断熱性能を発揮します。また、ベストも、同じくオニオンキルティングのシェルパ素材で作られており、保温性に優れています。トレンド感と機能性に優れたデザインは、これからのシーズンには欠かせないマストアイテムに。

RHC Kid’s Youth MA-1 Vest / BLACK・PINK \19,800KIDS

ALPHA社が90年代に生産していたベストの復刻版。 薄中綿入りで立体的なバルーンシルエットが特徴的な仕上がりに。高密度で光沢とハリがあるALPHA社オリジナル生地 "FLIGHT NYLON" を使用しており、Black・Pinkの2色をRHCキッズ仕様で展開。また、デッドストックワッペンがついたスペシャルなデザインのベストも登場します。

ALPHA INDUSTRIES CLOSE UP EVENT

開催期間：10月25日（土）～ 11月3日（月）祝

店舗：RHC ロンハーマンみなとみらい店

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1 マークイズみなとみらい 1F

展開店舗：RHC ロンハーマンみなとみらい店、大阪店、七里ヶ浜店、豊洲店、川崎店

名古屋店、熊本店、船橋店/ ロンハーマン千駄ヶ谷店「R」、京都店「R」/オンラインストア（正午より発売）

お客様お問い合わせ：0120-983-781

オンラインストア :https://ronherman.jp/item?goods_group_id=888