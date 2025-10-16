クラウド電子カルテ「ACUSIS Cloud」、新機能「ダッシュボード」を搭載 ～売上・来院分析をグラフで“見える化”、クリニック経営の意思決定を支援～

株式会社 プロ・フィールド

クラウド電子カルテ『ACUSIS Cloud』は、2025年9月より、医療経営・マーケティング支援を目的とした新機能「ダッシュボード」の提供を開始いたしました。

新機能では、日別・月別・年別の売上や予約数、来院数、患者属性などをリアルタイムでグラフ表示することで、視覚的かつ直感的に経営データの分析が可能となります。

昨今、美容医療業界では競争が激化。患者獲得のためのデータ活用・マーケティング分析への関心が高まる中、現場のニーズに応える形で本機能が開発されました。

■新機能「ダッシュボード」の主な特長

- グラフでの可視化による直感的な分析 売上、予約数、来院数などを、日別／月別／年別に切り替えながらグラフ表示可能。- 属性ごとの細かな集計が可能 年代別、施術別、物品別、コース別など、様々な視点での集計が一目でわかる設計。- 複数の条件でのフィルター切替 契約、役務別など、柔軟な条件設定でデータ分析が可能。- CSV出力・グラフ保存にも対応 CSV出力に加えて、SVG／PNG形式での保存も可能。資料作成や報告にも活用しやすくなりました。- 任意のCSVファイルをグラフ化が可能任意のCSVファイル（ACUSIS以外で作成したCSVファイルも可）を使用したグラフ表示が可能。

■対象ユーザー

美容クリニック全般

医療系マーケティング部門・経営者・事務長・院長

■提供環境

2025年9月18日リリース（ACUSIS Cloud バージョン25.9.18.0にて提供）

代表者コメント

株式会社プロ・フィールド 代表取締役 車 陸昭

近年、美容医療業界におけるデータ分析の重要性は急速に高まっています。

今回の「ダッシュボード」機能追加により、現場の先生方や運営スタッフが必要とする情報を瞬時に可視化できるようになりました。

電子カルテは「記録」から「経営支援ツール」へと進化する時代。今後も現場の声を反映した機能開発を続けてまいります。

【月次売上推移-横棒グラフ】【施術別売上（TOP20）-縦棒グラフ】【年代別売上-縦棒グラフ】【施術別数量-円グラフ】