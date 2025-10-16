【EC事業者向け】SNS分析ツール「セカンドバズ for EC」が”売れる商材”を見抜く「商材トレンド機能」を標準搭載！TikTok・YouTube Shorts分析でヒット商品を最速検知

株式会社KASHIKA

株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役：小澤健太）は、EC事業者向けSNS分析ツール「セカンドバズ for EC」において、TikTokやYouTube、YouTube Shortsで今まさに話題の“売れる商材”をランキング形式で発見できる「商材トレンド機能」と、情報収集を効率化する「マイリスト機能」を本日より標準搭載したことをお知らせいたします。

この度のアップデートに伴い、より多くの事業者様にご利用いただきやすいよう料金プランを全面的に改定。さらに、新機能のリリースを記念し、2025年11月末までにご契約いただいたお客様には、月額利用料が最大半額になるキャンペーンを実施いたします。

公式サイト： https://ec.2nd-buzz.com/(https://ec.2nd-buzz.com/)

開発の背景：なぜ「TikTokで何が売れているか」をデータで知る必要があるのか？

経営者/事業責任者:

EC市場の競争が激化する中、多くの事業者が「次に何を仕入れ、何を企画すれば売れるのか」という永遠の課題に直面しています。特にTikTokやYouTube Shortsといったショート動画プラットフォームは、消費者の購買行動に絶大な影響力を持つトレンドの発信源となりました。しかし、そのトレンドの移り変わりはあまりにも速く、多くの商品企画担当者やマーケターが、その変化を捉えきれずにいます。

マーケター:

「EC 商品企画 ツール」や「売れる商品 見つけ方」と検索する担当者の多くは、下記のような深刻な悩みを抱えています。

トレンドリサーチが後手後手:

「TikTokで流行っているらしい」と聞いてからリサーチを始めては、すでに手遅れ。競合に先を越されてしまう。

膨大な情報の手作業分析に限界:

毎日投稿される無数のショート動画を目視で確認し、「売れ筋」の兆候を掴むのは非現実的で、担当者の貴重な時間を奪っている。

データなき“勘頼り”の仕入れ:

「なんとなく売れそう」という感覚的な判断で仕入れを行い、結果として売れ残り在庫を抱えてしまうリスクから抜け出せない。

再現性のない成功体験: たまたまヒット商品が生まれても、なぜ売れたのかをデータで言語化できず、次の成功に繋げられない。

これらの課題は、EC事業の成長を阻む大きな壁です。私たちは、すべてのEC事業者がSNS上のビッグデータを味方につけ、データという確かな羅針盤を手にすることで、自信を持ってヒット商品を生み出せる世界を実現したい。その想いで、この「商材トレンド機能」を開発しました。

新機能「商材トレンド機能」「マイリスト機能」の概要

今回標準搭載された2つの新機能は、トレンドの「発見」から「管理・企画」までをシームレスに繋ぎ、ECのMD（マーチャンダイジング）業務を根底から変革します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xvq9_DiQCXE ]

1. 商材トレンド機能

TikTok、YouTube、YouTube Shortsなどの主要SNSから「今、話題になっている商材」に関する投稿を独自のアルゴリズムで収集・分析。エンゲージメントの伸び率や関連動画の投稿数などから、今まさに売上に繋がりやすい商材トレンドをランキング形式で直感的に可視化します。これにより、EC担当者は「次に売れる可能性が極めて高い商品」を最速で発見できます。

2. マイリスト機能 「商材トレンド機能」や通常の投稿分析で見つけた注目動画、ハッシュタグ、参考アカウントなどを、自社の企画テーマごと（例：「2026年春夏向けアパレル企画」「次の主力コスメ候補」）にフォルダ分けしてストックできる機能です。チーム内での情報共有を円滑にし、企画の属人化を防ぎます。

新機能がECビジネスにもたらす3つの革命的メリット

この新機能は、単なる時間短縮ツールではありません。ECの事業戦略そのものを、より高精度でスピーディなものへと進化させる力を持っています。

【メリット1】90%の工数削減。トレンド“発見”から“企画”に時間を集中

これまで担当者が数日かけて行っていた手作業のリサーチは、もはや不要です。ツールが自動で「見るべきトレンド」を提示してくれるため、担当者はそのデータを基に「どう売るか」「どう見せるか」という、より創造的で売上に直結する企画業務に集中できます。

【メリット2】“勘”から“確信”へ。データが導く、売れる確率の高い商品企画

「TikTokでこの音源を使った動画が増えていて、このタイプの商品紹介が多い」といった客観的データに基づいて、仕入れや商品開発の意思決定ができます。これにより、ヒットの確度を飛躍的に高め、不良在庫となってしまうリスクを最小限に抑えます。

【メリット3】市場の半歩先を読む、最速のトレンドキャッチ

トレンドの“バズり始め”の兆候をいち早く捉えることで、競合他社が気づく前に商品を市場に投入し、先行者利益を最大化することが可能です。常に市場のトレンドをリードする存在となり、価格競争から一歩抜け出したブランドポジションを築きます。

活用イメージ：アパレルから食品まで、あらゆるECで

アパレル業界

課題: 若年層向けの新しいトレンドアイテムが分からない。

活用: TikTokで「#Y3Kファッション」関連の動画が急増していることを「商材トレンド機能」で検知。サイバー感のあるメタリック素材のバッグやトップスを即座に仕入れ、ショート動画広告を配信。Z世代の心を掴み、発売初週で目標売上の150%を達成。

コスメ・美容業界

課題: 次に流行る美容成分やメイク手法が知りたい。

活用: YouTube Shortsで「#純欲メイク」から派生した「#白湯メイク」のHOWTO動画の再生数が伸びていることを発見。関連性の高い「透明感」「血色感」をキーワードにした既存商品の見せ方を変え、インフルエンサーにPR投稿を依頼。ECサイトへの流入数が前月比300%に。

食品・スイーツ業界 課題: SNSでシェアされる「お取り寄せグルメ」を開発したい。 活用: YouTubeのレビュー動画で、特定の「背徳感」や「萌え断」を訴求するスイーツのエンゲージメントが高いことを分析。自社で同様のコンセプトの新商品を開発し、発売前からTikTokでティザー動画を投稿。予約販売で初回生産分が完売。

料金プラン：すべての事業フェーズに寄り添う新価格へ

より多くのEC事業者様にデータドリブンな商品企画を実践いただくため、料金プランを全面的に改定しました。事業規模や目的に応じて、月額6万円から最適なプランをお選びいただけます。

※詳細は公式サイトの料金ページをご覧ください。

【11月末まで】新機能リリース記念キャンペーン実施中！

この度のアップデートと料金プラン改定を記念し、EC事業者の皆様の新たな挑戦を応援する特別キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン内容: 期間中に新規でご契約いただいたお客様は、月額利用料を最大半額クーポンをご提供します。

対象プラン:Lite / Standard / Pro

申込期間: 2025年10月15日(水) ～ 2025年11月30日(日) 23:59まで

データに基づく商品企画が当たり前になる時代。この絶好の機会に、競合の一歩先を行くSNSマーケティングをご体験ください。

▼キャンペーン詳細・お申し込みはこちら

■「セカンドバズ for EC」について

「セカンドバズ for EC」は、TikTok、YouTube、YouTube Shortsをはじめとする主要SNSから、ECの売上向上に直結する商材トレンドを発見するためのSNS分析ツールです。データに基づいた再現性の高いヒット商品の企画や、効果的なプロモーション施策の立案を支援します。

サービスサイト: https://ec.2nd-buzz.com/

株式会社KASHIKAについて

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社KASHIKA（株式会社カシカ）

代表者 ：代表取締役 小澤 健太（おざわ けんた）

所在地 ：東京都大田区山王2-5-6 Sanno Bridge B1-00

事業内容：AI駆動型マーケティング・セールスツールの開発、SNSマーケティング支援

URL ：https://kashika-20mile.com/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社KASHIKA

Email: 2nd-buzz-support@kashika-20mile.com