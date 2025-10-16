顧客満足度63%、効率化効果6割超 ― DEECH利用企業アンケートで導入効果を数値化

株式会社DEECH

エリアマーケティングSaaS「DEECH（ディーチ）」を提供する株式会社DEECH（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：小菅義和、代表取締役COO：佐藤正）は、2025年5月に実施した利用企業アンケートの結果を公表しました。

調査の結果、利用者の63.2%がシステム操作性を高く評価し、業務効率化の向上を実感した企業は60.5%に上りました。さらに、導入前に最も多く挙げられた課題「マーケティング施策の分析ができない」（63.2%）に対し、導入後は84.2%が「商圏分析」で解決できたと回答。DEECHが現場の課題解決に直結していることが明らかになりました。



【主な調査結果】

操作性評価：63.2%が「満足」

業務効率化：60.5%が効果を実感

コスト削減効果：58%が「感じる」と回答（非常に13.2%、やや44.7%）

課題解決：導入前「施策分析に課題」63.2% → 導入後「商圏分析で解決」84.2%

活用機能：商圏分析68.4%、ポスティング発注55.3%

（グラフ配置）

・満足道評価（5段階）分布

・業務効率化の効果実感（5段階）分布

・コスト削減効果（非常に／やや／あまり／わからない）割合

DEECH導入によるユーザーの総合評価

業務効率に関する評価

DEECH導入前の課題

どのように活用しているか

■アンケート結果の分析

今回のアンケートを通じて、DEECHの操作性はユーザーの約63.2%が高評価し、業務効率化の面でも約60.5%が効果を実感していることが明らかになりました。

導入前の最大の課題は「マーケティング施策の分析」（63.2%）でしたが、導入後には「商圏分析」での課題解決（84.2%）が最多でした。これはDEECHが分析機能に強みを持ち、ユーザーのマーケティング高度化に貢献していることを示しています。

一方で、「操作マニュアルや動画が欲しい」「成功事例の共有があると良い」といった声も複数寄せられました。こうした要望を踏まえ、今後は定期的なレクチャー会や簡易動画の提供、成功事例の共有を通じて、さらに利用促進を図っていきます。

■サポート体制への評価

サポートの「スピード」「丁寧さ」「解決までの時間」について、いずれも70%以上が高評価（4点または5点）をつけました。

「支払い時期の調整にも柔軟に対応してくれた」「投函後の結果振り返りまで行ってくれる」など、システムだけでなくサポート力に関しても感謝の声が多数寄せられました。

＜利用者の声＞

「商圏分析の二重可視化など、分析力に助けられている」（広告代理店）

「サポートが手厚く、結果の振り返りまで行ってくれるのがありがたい」（フィットネス事業者）

「成功事例や簡単な操作動画があると、さらに活用が進むと思う」（教育業）



■今後の展望

今回のアンケートで寄せられた要望（Web広告との効果連携、エリアごとの単価表示、競合データ拡張など）を開発ロードマップに反映し、「データ活用の民主化」を推進します。DEECHは今後も、マーケティング現場の声を起点に、より実践的な機能進化と伴走型サポートを提供してまいります。

＜アンケート調査概要＞

調査対象 ：エリアマーケティングSaaS「DEECH」導入企業

実施時期 ：2025年5月

回答数 ：37社

方法 ：オンラインアンケート

■エリアマーケティングSaaS「DEECH（ディーチ）」とは

「DEECH」は、当社が自社開発したクラウド型のエリアマーケティングシステムです。

地図上に商圏情報や顧客情報、競合情報などを重ね合わせ、視覚的に分析することが可能。

データに基づいた戦略立案や効果検証をサポートします。

■会社概要

会社名 ：株式会社DEECH（ディーチ）

所在地 ：東京都新宿区西新宿6-11-3 Dタワー西新宿15階

設立 ：2018年1月1日（創業：2002年4月）

代表者 ：代表取締役CEO 小菅義和、代表取締役COO 佐藤正

事業内容：エリアマーケティングシステム「DEECH」の開発、WEBマーケティングのコンサルティング、WEB広告の運用、コンテンツマーケティングの支援、デザイン、ポスティング、採用支援、研修事業

URL ：https://deech.co.jp





【本件に関するお問い合わせ】

株式会社DEECH

マーケティング戦略部 広報担当

Email: pr@deech.co.jp