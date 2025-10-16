Netflix、『匿名の恋人たち』にてブランドバッグのシェアリングサービス「ラクサス」が衣装協力
ブランドバッグ シェアリング事業のラクサス・テクノロジーズ株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役 高橋 啓介）は、2025年10月16日（木）よりNetflixにて世界独占配信されるオリジナルシリーズ『匿名の恋人たち』に、衣装協力を行ったことをお知らせいたします。
バッグシェアリングサービス「ラクサス」、Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』に衣装協力
当社は、2025年10月16日（木）よりNetflixで世界独占配信される話題のNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』において、劇中で使用するバッグの衣装協力を行いました。
本作は、潔癖症で人に触れられない主人公・藤原壮亮（小栗旬さん）と、視線恐怖症を抱える天才ショコラティエ・イ・ハナ（ハン・ヒョジュさん）が、チョコレートを通じて少しずつ心を通わせていく大人のロマンティックコメディです。
主演は、日本を代表する俳優・小栗旬さんと、韓国を代表する実力派女優・ハン・ヒョジュさんです。監督は『君の膵臓をたべたい』の月川翔氏、脚本は『ポンダンポンダン 王様の恋』のキム・ジヒョン氏が担当しています。国境を越えて制作された本作では、二人が織り成す不器用ながらも愛おしいラブストーリーに、世界的な注目が集まっています。
当社は、登場人物の個性や心情を際立たせるアイテムとして、作品の世界観に調和するバッグを提供しています。繊細な心の動きとともに描かれるファッションにも、ぜひご注目ください。
※作品内容や着用者に関するご質問にはお答えできかねます。
Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』について
そろそろ、人生で最高の恋を。
今秋、Netflixが贈る極上のピュア・ロマンティックコメディ。
Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』
2025年10月16日（木）よりNetflixにて世界独占配信
出演：小栗旬、ハン・ヒョジュ、中村ゆり / 赤西仁
原作：映画『Les Emotifs Anonymes』(監督: Jean-Pierre Ameris、脚本: Jean-Pierre Ameris and Philippe Blasband、原案: Jean-Pierre Ameris、Courtesy of STUDIOCANAL)
主題歌：KIM CHAEWON of LE SSERAFIM『告白』
監督：月川翔
脚本：キム・ジヒョン
詳細を見る :
https://www.netflix.com/jp/title/81594650
【ラクサスについて】
「ラクサス」は、ラグジュアリーブランドのバッグ専門のシェアリングサービスです。品揃えにはエルメス・ヴィトン・シャネルなど60ブランドのバッグが揃っており、全てのバッグは交換自由で定額使い放題です。さらに、気に入ったバッグは購入することもできます。私たちは、ファッションを愛する全ての人々と共に、「地球に優しく」「ファッションを楽しむ」世界を共創するために、シェアリングエコノミーをリードするリーディングカンパニーとして事業を展開しています。
■ラクサスの衣装協力について
ラクサスでは、メディアや制作関係者様、スタイリスト様向けに衣装提供・衣装協力を行っております。下記ページより、お気軽にお問い合わせくださいませ。
https://corp.laxus.co/inquiry
【ラクサス・テクノロジーズ概要】
会社名：ラクサス・テクノロジーズ株式会社
広島本社：広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ 14F
設立：2006年8月31日
資本金：16億7049万4430円
上場：東証グロース
事業内容：バッグシェアリングサービス「ラクサス」運営
代表者：高橋 啓介
サービスサイト：https://laxus.co/?adv=pr20251016netflix
コーポレートサイト：https://corp.laxus.co/?adv=pr20251016netflix