【新商品】自転車パーツブランド「GORIX」から、自転車用タイヤ(Gtoair(skinwall))が新発売!!

GORIX株式会社

GORIX クリンチャータイヤ

「“しなやかさと耐久性を両立"」

このクリンチャータイヤは、ロードバイク、クロスバイク、ピストバイクなど

700Cの幅広い車種に対応するセミスリックタイヤです。

旧モデルよりゴムの比率を高めたことで、柔らかくしなやかな乗り心地を実現し、中央部はスリックに近いパターンで転がりが良く、サイドにはグリップ性を確保するパターンを配置しています。

また、60 TPIの高いケーシング密度が、優れた耐久性とパンク防止性を両立し、

スキンウォールは30TPIで頑丈さと長寿命が最大の特長となります。

特許技術のケブラービードを採用し、軽量ながら折りたたんで持ち運び可能で、

豊富な5サイズ（23c～35c）と7色のカラーバリエーションで、カスタムも自由自在です。



普段使いからレースまで、高コスパで高性能な走りを求める

ビギナーやエントリーユーザーに最適な一本です。

特徴

●セミスリック：中央の転がりとサイドのグリップをバランス良く両立

●柔らかくしなやか：ゴム比率アップで快適な乗り心地に進化

●超軽量ケブラービード：高強度かつ折りたためる携帯性抜群の仕様

●パンクに強い：60 TPIケーシングで優れた耐久性とパンク防止性を確保

●豊富なカラーとサイズ：全7色・5サイズ展開でカスタムニーズに対応

商品の特徴

【しなやかさと耐久性を両立】

ゴム比率を高めた新配合により、路面にしなやかに吸い付くようなソフトな乗り心地を実現しました。

同時に、60 TPIのケーシングがタイヤの剛性を高め、高い耐久性とパンク防止性能を両立しています。

※スキンウォールは30TPIで頑丈さと長寿命が最大の特長となります。

(パンクに対する耐性や、トレッド（接地面）の摩耗に対する寿命。)

【転がりとグリップを両立したセミスリック】

中央は転がり抵抗の少ないスリックに近いパターン、

サイドにはグリップ力を高めるパターンを配置したセミスリック構造です。

普段使いの転がりの良さと、コーナリングでの安定したグリップを両立しています。

(32c/35cはパターンが異なります)

【軽量＆高強度ケブラービード】

特許技術のケブラービードを採用し、ワイヤービードの約5分の1の重量で約5倍の強度を持ち、

タイヤの軽量化に貢献します。

【全7色・5サイズでカスタム自在】

定番のブラックに加え、フルホワイト、スキンウォール(ブラウン)、レッド、ブルー、グリーン、

オレンジの豊富なカラーを展開しています。

23cから25c、28c、32c、35cまでのサイズバリエーションも豊富で、

あなたの自転車を自在にカスタマイズできます。

商品の詳細

商品名：GORIX 自転車用タイヤ(1本)(Gtoair(skinwall))



販売先：

●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gtoair-edi/

●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gtoair-edi

●GORIX公式ストア(Amazon) → 28C：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4LNHC48(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4LNHC48)

23C：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4LBP4T3(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4LBP4T3)

25C：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4LNZT6M



販売価格：2,500円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56501/table/856_1_908a8b601b51032d2d416247f04e0b98.jpg?v=202510160856 ]