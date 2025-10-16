【川口市限定】カートとキャリーの山まるごと回収キャンペーン（11月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

「いつか使うかも」と思って置いてあるキャリーケース、何個ありますか？

川口市では、壊れたキャリーバッグやサビた買い物カートが玄関やベランダに積み上がっている家庭が増えています。

旅行ブームの時期に買ったスーツケースや、カート付きバッグ、買い物用キャリーなどは、壊れても“なんとなく捨てづらい代表格”。

そんな“キャリー渋滞”をスッキリ解消するため、

**不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）**は、

**「川口市限定 カートとキャリーの山まるごと回収キャンペーン」**を2025年11月1日より実施します。

壊れたキャリーケース、タイヤが割れた買い物カート、サビたキャリーカート、子ども用スーツケースなどを含む回収で1,000円割引！

年末前の玄関・押入れ整理にも最適な“キャリー専用”の回収キャンペーンです。

背景と目的

川口市は大型商業施設が多く、買い物カートやキャリー付きバッグを日常的に使う方が多い地域。

その一方で、壊れたキャリーや古いスーツケースが放置されがちという課題もあります。

特にプラスチックや金属が混ざったキャリー類は自治体では処分が難しい不燃ごみ扱いとなり、回収依頼を迷う方も多く見られます。

まるっと本舗では、そうした**「捨てにくいキャリー類」**を専門スタッフが安全・迅速に回収。

**「もう動かない」「タイヤが欠けている」「玄関を塞いでいる」**といった状況をまるっと解決します。

「重いものを持てない」「集合住宅で出しづらい」という方にも、玄関先回収対応で安心サポート。

キャンペーン概要

キャンペーン名：カートとキャリーの山まるごと回収キャンペーン（川口市限定）

実施期間：2025年11月1日～11月30日

特典内容：対象品を含む回収で1,000円割引！

対象品：キャリーバッグ、スーツケース、買い物カート、キャリーカート、子ども用スーツケース、折りたたみ式カート、金属フレーム付きバッグなど

備考：事前見積もり時に「川口市キャンペーンを見た」とお伝えください。

詳細：https://collect.conne.jp/kawaguchishi/

キャンペーン対応エリア（川口市全域）

対応地域例：川口、本町、芝、元郷、青木、西川口、南鳩ヶ谷、安行、鳩ヶ谷本町、並木、前川、戸塚、差間、弥平、領家、朝日、芝中田など

※上記以外も川口市全域で対応可能です。

キャリー・カート片付けでよくあるお悩み

タイヤが壊れて動かないキャリーが放置されている

玄関をキャリーバッグが占領している

金属・布・プラが混ざっていて分別が大変

買い物カートを捨てたいけど回収先がない

収納ケース代わりにしていたけど劣化してきた

そんな時は、まるっと本舗が無料見積もり・即日対応でお手伝いします！

よく出る不用品例

キャリーバッグ／スーツケース

折りたたみ式キャリー／ショッピングカート

ステンレス製キャリーカート

サビ・破損のある金属カート

子ども用キャリーケース／旅行カバン

タイヤ外れ・取手破損のキャリー類

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

玄関がキャリーやバッグで狭くなっている方

スーツケースが複数あって整理したい方

自治体の粗大ごみ日程に間に合わない方

年末の片付けを早めに済ませたい方

LINEで簡単に見積もりしたい方

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

