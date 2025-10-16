株式会社ピナイ・インターナショナル、サブスクリプション管理システム「サブスクペイ」を導入

株式会社ROBOT PAYMENT

企業のお金の流れを円滑にし、新たな価値創造を促進する株式会社ROBOT PAYMENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員CEO：清久 健也、証券コード：4374、以下 当社）は、サブスクリプション管理システム「サブスクペイ」が、株式会社ピナイ・インターナショナル（以下 ピナイ・インターナショナル社）に採用されたことをお知らせします。

サブスクリプション管理システム「サブスクペイ」

「サブスクペイ」は、サブスクビジネスに必要な顧客管理や自動決済などの機能がワンパッケージになったサブスク管理サービスです。顧客との接点となるWebサイトの作成から、顧客情報の収集、決済、プラン変更・解約まで包括的に提供。最低限の労力で安全かつストレスのない決済体験を提供し、事業成長に貢献します。

サブスクペイ：https://www.robotpayment.co.jp/service/payment/(https://www.robotpayment.co.jp/service/payment/?utm_source=pr&utm_medium=PR%20TIMES&utm_id=press&utm_term=45946)

概要

ピナイ・インターナショナル社は家事代行の定期サービスを提供しており、クレジットカード決済での定期課金を効率化でき、決済手数料が安価な決済サービスを探していました。

サブスクペイを導入いただいたことで、APIを活用した定期課金管理の自動化を実現し、大幅なリソースを削減するとともに、安価な決済手数料での決済が可能になりました。

これにより、当社はピナイ・インターナショナル社の業務効率化とコスト削減を実現し、より一層のサービス向上をサポートします。

ピナイ・インターナショナル社について

株式会社ピナイ・インターナショナルは、日本初のフィリピン人家政婦に特化した家事代行会社です。当社は2013年に運営を開始し、2017年に国家戦略特区内における外国人家事支援人材受け入れの適合事業者「第一号」として認可を受け、東京都・神奈川県の一般家庭を中心に家事代行サービスの提供をおこなっております。

コーポレートサイトはこちら

https://pinay.jp/

その他、以下URLにサブスクペイの導入事例をラインアップしています。

https://www.robotpayment.co.jp/service/payment/case/(https://www.robotpayment.co.jp/service/payment/case/?utm_source=pr&utm_medium=PR%20TIMES&utm_id=press&utm_term=45946)



株式会社ROBOT PAYMENT 会社概要

社名 ：株式会社ROBOT PAYMENT（東証グロース：4374）

所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F

設立 ：2000年10月

代表 ：代表取締役執行役員CEO 清久 健也

企業サイト ：https://www.robotpayment.co.jp/

サービス一覧 ：https://www.robotpayment.co.jp/service/