【2026年合格目標】介護支援専門員（ケアマネジャー）試験合格カリキュラム／総合講義リリース！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、【2026年合格目標】介護支援専門員（ケアマネジャー）試験合格カリキュラム／総合講義をリリースいたしました。

試験範囲が制度や医療等広範囲に及ぶなかで、

独学では難しい重要ポイントを押さえた学習をしたい方必見

こんな方にオススメ

独学での学習に挫折してしまった方

どこから手をつけたらいいか分からない、自信がない方

効率的な学習をしたい、重要なポイントを知りたい方

過去の試験の傾向を知り、勉強を進めたい方

■合格実績

1.カリキュラムの特長

初学者を合格へ導く、インプット＆アウトプット最強カリキュラム

初めて学習を開始すると、介護支援分野・保健医療福祉サービス分野という広大な試験範囲を前に、どこから手をつければ良いか分からなくなってしまうのは当然のことです。だからこそアガルートは、インプットした知識をすぐにアウトプットで実践し、記憶に定着させる「反復学習」を重視したカリキュラムをご用意しました。最初に学ぶべきこと、次にやるべきことが明確だから、学習の優先順位に迷いません。インプットとアウトプットのサイクルを繰り返すことで、無理なく実力を引き上げ、合格レベルまで到達することができます。

独学では難しい網羅的な学習を、映像講義で効率良くマスター！

介護支援専門員（ケアマネジャー）の試験の特長は、範囲が広いことと制度が分かりにくいことです。 独学や市販の教材で学習を行うと、「全てを覚えてやる」といった意気込みで臨み、途中から息切れをしてしまうなど、やみくもな学習になり、歯抜けとなってしまう箇所も多くなりがちです。

本カリキュラムでは、映像講義により重要な部分にフォーカスをあて、各項目の中で適宜重要なポイントを整理しています。この重要な部分については、過去問で出題されやすい、または覚えるにあたり気をつけてもらいたい点などを整理しています。

そのため、メリハリをつけながら重要な部分を網羅的かつ効率的に押さえ、一発合格を狙うことができます。

徹底した過去問主義！試験に出題される点を効率良く学習可能！

介護支援専門員（ケアマネジャー）試験対策で重要なのは過去問演習です。

アガルートでは過去５年分の過去問をすべて用意し、更に解説講義にて全問解説いたします。過去問の出題実績を分析し、重要な問題や間違えやすい問題は特に丁寧に解説を行っているので、過去問を通して重要論点をしっかり押さえることができます。

また、アウトプット対策として「模擬講義」のほか、フルカリキュラムでは「過去問セレクト答練」「直前対策講座」も付属しております。答練や模試で演習量を十分に増やしつつ、試験の傾向に合わせた対策が可能です。

マイクロラーニングで隙間時間を使いながら学習継続！

介護支援専門員（ケアマネジャー）試験対策を行うにあたって、課題となる点の1つに学習の継続が挙げられます。アガルートでは、短くて5分、長くても20分ほどの映像講義で学習を行うため、隙間時間での学習を行いやすく、ダラダラと非効率な学習を行う時間もカットできます。また、映像講義を活用することで、視覚と聴覚の両方からアプローチでき、日常生活の中に試験対策の時間を自然に取り込むことが可能です。

2.フォロー制度

安心の学習導入オリエンテーション

どういう性質の試験？どんな問題が出る？テキストはどうやって使ったらいい？ 学習開始時のお悩みを一挙に解決する安心の動画「学習導入オリエンテーション」。 これでスタートダッシュを切ることができます。

気軽に相談できる学習サポーター

学習の進め方などをご相談いただける学習サポーター制度が付属します。 学習中に疑問に思う方が多い「どのようにカリキュラムを進めるべきか」「どの科目から進めるべきか」など、学習状況をお聞きした上でアドバイスいたします。

講師に直接聞ける「オンライン質問サービスKIKERUKUN」

疑問に思ったことは、「オンライン質問サービスKIKERUKUN」で、すぐに質問することができます。講師や有資格者が丁寧に回答します。対象講座をご購入後にご利用いただけます。

講師に勉強方法を相談！実力定着確認！毎月1回のホームルーム（2025年11月からスタート）

受講生へのアンケートをベースに、講師が毎月動画コンテンツをお届けします。

受講生はアンケートを通して深く解説してほしい分野をリクエストしたり、勉強方法やペース配分を相談したりすることで、講師とコミュニケーションをとることができます。

モチベーション維持やペースメーカーとしてご利用ください。

短答セルフチェックWebテスト（2025年11月からスタート）

本試験の過去問を利用したWeb上のテストです。特定の範囲が終わったらWebテストを受けて、定着度を確認することができます。インプット講義を受けながら、過去問レベルの問題を目にすることで、知識の定着度がぐっと上がります。

3.継続を支える最適な学習環境

インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、パソコン・タブレット・スマートフォン等で、マイページから講義を受講することができます。画面にはテキストが同時表示されるので、テキストを持ち歩く必要がありません。

また、9段階の倍速再生・進捗率等の便利機能があるため、学習環境に合わせた柔軟な受講が可能です。

さらに、オンライン上でテキストが見られるデジタルブック機能を搭載！閲覧はもちろん、書き込みやふせん機能も付属しているため、デジタルにて学習が完結します。

便利な機能満載のデジタルブックライブラリー

カリキュラムに含まれる何冊ものテキストは、デジタルブックライブラリーとしても収蔵され、お申込みのその日からご利用いただけます。ライブラリーは、PC・スマホ等からいつでもどこでも見ることができ、また受講画面からすぐに閲覧画面にアクセスすることができますので、講義動画を見ながら気になった箇所をすぐに確認することができます。

アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい！

待望のモバイルアプリが登場！映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます！

公式アプリの詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/about_lecture/official_app/合格特典でモチベーションアップ

2026年合格目標 介護支援専門員（ケアマネジャー）試験対策カリキュラムをお申込みいただいた方が2026年の介護支援専門員（ケアマネジャー）試験に合格された場合、合格特典（全額返金 or お祝い金1万円分）がございます。

合格特典でモチベーションを維持しつつ、最良の結果を掴みとってください！ ※特典利用には条件等がございます。

■合格特典・割引制度

合格特典

カリキュラムをお申込みいただいた方が対象の試験に合格された場合、合格特典がございます。

割引制度

他資格試験合格者割引、受験経験者割引、他校乗換割引、家族割引、再受講割引など各種割引制度を設けております。

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

