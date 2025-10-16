新メンバー・松井ケムリ（令和ロマン）が“まいにち登場”！　エバース・町田の「縁日まちだ」も展開。J-WAVE『GURU GURU!』特別企画ウィーク開催

株式会社J-WAVE

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週月曜～木曜22:00～24:00に生放送中の、世の中の「常識」や「あたり前」をあえて逆から考える逆転ラジオ『GURU GURU!』。月曜日はかが屋の加賀翔、火曜日はダウ90000、水曜日は福留光帆と令和ロマンの松井ケムリ、木曜日はエバースが、日替わりでナビゲーターを担当しています。

10月20日（月）～10月23日（木）の4日間は、【まいにちケムリと縁日まちだ】と題した特別企画をオンエアします。

【松井ケムリが毎日登場！ 「まいにちケムリ」】

10月から『GURU GURU!』水曜ナビゲーター・福留光帆の相方としてファミリーに加わった令和ロマンの松井ケムリが、早速“まいにち登場企画”に挑戦。

これまで番組では「まいにち町田」「まいにち福留」など、4日間連続で同じナビゲーターが登場する特別企画を行ってきましたが、今回は松井ケムリが主役。水曜日の放送日は相方・福留光帆の誕生日当日ということで、「ちょうどいいプレゼント」についてグルグルと考えていきます。

2時間の生放送を通じて、各曜日のナビゲーターと松井ケムリがどのような化学反応を見せるのか、どうぞご期待ください。

【“縁日のお兄ちゃん”に扮した町田が登場！ 「縁日まちだ」】

また、同期間中に実施する「縁日まちだ」は、エバースの町田が“縁日のお兄ちゃん”として登場する特別コーナー。スタジオには「千本くじ」を設置し、リスナーと電話をつなぎながら、希望する番号をナビゲーターが代わりに引く企画を行います。

当選者には豪華プレゼントを用意するほか、外れた方にもエバース・町田の私物や生写真など、番組ならではのユニークなアイテムを取り揃えています。

また、月曜～水曜の放送では、町田が音声素材でも随所に登場し、企画を盛り上げます。

さらに、「鈴木ジェロニモ 半径3mの不明を説明」では、「GURU GURU!」メンバーに関する謎やエピソードをクイズ形式で紹介します。

10月から新たなメンバー構成でさらにパワーアップした『GURU GURU!』。

4日間限定の特別企画を、ぜひお楽しみください。

■10月20日(月) ナビゲーター：加賀翔(かが屋)

トークテーマ：「日常ベストツッコミ」

ゲスト：松井ケムリ(令和ロマン)

■10月21日(火) ナビゲーター：ダウ90000

トークテーマ：「界隈にスゲーやつがいました」

ゲスト：松井ケムリ(令和ロマン)

■10月22日(水) ナビゲーター：福留光帆・松井ケムリ(令和ロマン)

トークテーマ：「ちょうどいいプレゼント」

■10月23日(木) ナビゲーター：エバース

トークテーマ：「やっぱり、松井ケムリを楽しませよう」

ゲスト：松井ケムリ(令和ロマン)

【番組概要】

番組名：GURU GURU!

放送局：J-WAVE（81.3FM）

放送日：毎週月曜～木曜

放送時間：22:00～24:00

ナビゲーター：

MON／加賀翔(かが屋)

TUE／ダウ90000

WED／福留光帆・松井ケムリ(令和ロマン)

THU／エバース

番組YouTube：https://www.youtube.com/@GURUGURU_813

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/guruguru/

番組X：https://x.com/guruguru_813

番組IG：https://www.instagram.com/guru_guru_813/