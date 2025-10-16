DIME12月号の特別付録は『攻殻機動隊』2026＜超限定＞カレンダー！　時代を先取りしてきた『攻殻機動隊』と2025年のヒット商品に学ぶW特集！

今月のDIMEは映像化30周年を記念した『攻殻機動隊』を大特集！　原作者・士郎正宗氏への一問一答をはじめ、歴代監督、バトー役・大塚明夫氏とトグサ役・山寺宏一氏のスペシャル対談など、作品のキーパーソンたちが集結。AI時代の行方からリーダーシップと組織運営まで、未来を先取りしてきた『攻殻機動隊』から、現代のビジネスパーソンが学ぶべきヒントを探る。さらに、2026年に新作アニメや全アニメシリーズの “横断展” を控えた『攻殻機動隊』のDIME限定オリジナルカレンダーが特別付録に！　ここだけしか手に入らないファン必見のアイテムだ！



続いて、巻頭特集は「2025ヒット商品総決算」。物価上昇という大きな変化の中で、生活者の消費マインドはどう動き、人々は何を求めたのか？ LINEヤフーのデータが示すグルメの法則から、成功を収めた大阪・関西万博の舞台裏、国産映画の躍進まで、2025年に話題を集めたヒット商品を徹底解剖。「なぜ売れたのか」というヒットの仕掛けと消費者のインサイトを、豊富なデータと綿密な取材で読み解き、2026年のトレンドを予測。


2025年の総括と未来への準備に、必読の一冊となっておりますので、ぜひご覧ください！



DIME 12月号


2025年10月16日発売


特別価格 1300円（税込）


小学館


https://dime.jp/


【超限定！DIMEだけの特別付録】
「攻殻機動隊」2026年カレンダー



新作アニメや史上初の全アニメシリーズの“横断展”など2026年も話題の多い「攻殻機動隊」。歴代作品のビジュアルを使ったDIME限定のオリジナルカレンダーが付録に！




■DIME SPECIAL1

売れた理由、ヒットの仕掛け、消費者のインサイトをデータ＆ランキングで完全分析！


2025ヒット商品総決算




2025年、物価上昇の時代に生活者の消費マインドはどう変化し、人は何を欲したのか。ジャンル別の様々なトレンドデータ分析とともに、売れた、バズった、話題になった商品やサービス、コンテンツについて、各社取材とDIMEの視点からヒットの理由を読み解き。今年のヒット商品をいち早く総括するとともに、次なるトレンドの芽を探る。



【フード＆グルメ】LINEヤフー・データアナリストが分析！2025年ヒットグルメの法則


【日用品】ウェルネスアパレルが絶好調、物価高でメリハリ消費が加速！


【家電・デジタルデバイス】進撃のニトリ家電、令和の米騒動の救世主とは？


【レジャー】大阪・関西万博成功の舞台裏


【エンタメ】国産映画の躍進、NEXTちいかわ争奪戦の行方


…and more！



■DIME SPECIAL2

【映像化30周年記念特別特集】


［原作者］ 士郎正宗　［アニメ監督］押井 守、神山健治、黄瀬和哉 ［声優］大塚明夫・山寺宏一、作品のキーパーソンたちが証言！


未来を先取りしてきた作品の魅力を徹底取材！


『攻殻機動隊』に学べ！




1989年に連載を開始した『攻殻機動隊』。1995年の映画化以降はアニメシリーズも拡大し、未来を先読みした世界観と、全身義体の草薙素子をはじめとする公安9課の活躍が、SFファンはもちろん、ビジネスパーソン、クリエイターたちにも多大な影響を与えてきた。2026年にも様々な新企画が予定されている今、同作品の深淵なる魅力について、原作者や製作陣などへの取材をもとに徹底解明する。



・AI時代の行方、SNS社会、おすすめ本、原作者/士郎正宗氏への一問一答


・バトー役/大塚明夫、トグサ役/山寺宏一スペシャル対談　公安9課の熱い絆


・押井 守、神山健治、黄瀬和哉、歴代シリーズ監督が語る『攻殻』アニメの革新性


・夏野 剛さん「リーダーシップと組織運営、技術戦略、人間の本質、ビジネスに必要なことは攻殻から学んだ」


…and more！



【DIMEお買い物ナビ】

市場規模は右肩上がり、新製法も話題！


ノンアルビール15種を飲み比べ！


本当に旨い一本は？





【Dual Watching!】

楽天『Kobo Libra Colour』vs Amazon『Kindle colorsoft』



【Trend Watching】

1週間10万円台から！


豪華客船が世代交代！


日本発着クルーズが迎える新しい黄金期



古墳やリメイク墓石、墓参り代行まで！


お墓の進化が止まらない！


多様化する令和のエンディング産業革命



11月15日開幕！


“音なき五輪”


「東京2025デフリンピック」が生む熱狂と感動



