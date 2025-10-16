『家庭教師ヒットマンREBORN!』より、“調理実習”がテーマの新規描き下ろしイラストを使用したグッズが「AGF2025」で登場！中外鉱業ブース[W-19]にて先行販売決定！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、2025年11月8日(土)～11月9日(日)開催の「アニメイトガールズフェスティバル 2025」にて『家庭教師ヒットマンREBORN!』の新商品を販売します。
出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/
『家庭教師ヒットマンREBORN!』新作アイテムが「アニメイトガールズフェスティバル 2025」で登場！
“調理実習”をテーマにした描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」のほか、AGF限定商品の「リボーン特製！ボンゴレファミリー秘伝のアラビアータソース」や、通販商品として「アクリルアートパネル」など様々なアイテムが販売決定！
会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。
ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！
イベント情報
「アニメイトガールズフェスティバル 2025」
・開催日時 2025年11月8日(土)～11月9日(日) 9:00～17:00(16:30新規最終入場)
・開催場所 池袋サンシャインシティ
・ブース名 中外鉱業ブース[W-19]（White AREA：文化会館ビル3階 展示ホールC）
・公式HP https://agf-ikebukuro.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。
※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。
特典情報
＜会場限定特典＞
中外鉱業ブースにて『家庭教師ヒットマンREBORN!』AGF関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典ポストカード(全5種)をランダムで1枚お渡しいたします！
＜通販限定特典（Chugaionline）＞
中外鉱業コンテンツ部ECサイトにて『家庭教師ヒットマンREBORN!』AGF関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典ラメイラストカード(全6種)をランダムで1枚お渡しいたします！
※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/
予約期間：2025年10月16日(木)17:00～11月10日(月)23:59
発送日：2026年1月中旬以降順次発送予定
※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
製品情報
■アクリルスタンド 調理実習ver.（全5種）
販売価格：1,650円(税込)
ラインナップ：沢田綱吉&リボーン、獄寺隼人、山本武、雲雀恭弥、六道骸（全5種）
■トレーディングホロ缶バッジ 調理実習ver.（全9種）
販売価格：1個 550円(税込)／1SET[9個入] 4,950円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクション 調理実習ver.（全9種）
販売価格：1個 440円(税込)／1SET[9個入] 3,960円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
AGF限定商品
■リボーン特製！ボンゴレファミリー秘伝のアラビアータソース (ランダムブロマイド1枚付き)
販売価格：1,620円(税込)
※特典ブロマイド（全5種）がランダムで1枚封入されています。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）
■アクリルアートパネル 調理実習ver.（全5種）
販売価格：3,300円(税込)
ラインナップ：沢田綱吉&リボーン、獄寺隼人、山本武、雲雀恭弥、六道骸（全5種）
■トレーディングアクリルキーホルダー 調理実習ver.（全6種）
販売価格：1個 880円(税込)／1SET[6個入] 5,280円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※通販商品は会場での販売はございません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
権利表記・関連情報
【権利表記】
(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会
【関連サイト】
家庭教師ヒットマンREBORN!リボーン 公式サイト
https://www.marv.jp/special/reborn/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline