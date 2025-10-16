【徳島市】徳島城博物館　徳島城御城将棋を開催！

写真拡大

徳島市

　




　かつて江戸城内で行われていた棋士たちの御前対局「御城将棋」にちなむ将棋大会を今年も開催いたします。
予選リーグと決勝トーナメントで優勝を争います。目指せ、徳島城の将棋名人！！



[とき]


11月2日（日）9：30～16：30



[対象]


小学生以上



[定員]


32人（応募多数の場合は抽選の上、決定）



[参加料]


無料（別途入館料が必要）



[申し込み方法]


往復はがきに「徳島城御城将棋参加希望」・住所・氏名・電話番号・年齢（学生の方は学校・学年も）・返信宛名をご記入の上、徳島城博物館までお送りください。



[応募期間]


10月21日（火）必着



[入館料]


大人500円、高校・大学生300円、中学生以下無料




[徳島城御城将棋の過去大会についてはこちら]


https://www.city.tokushima.tokushima.jp/johaku/moyoushimono/oshirosyougi.html



[問い合わせ先]


徳島市立　徳島城博物館


〒770-0851　徳島市徳島町城内1番地の8


電話：088-656-2525　


ファクス：088-656-2466