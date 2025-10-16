【徳島市】徳島城博物館　徳島城御城将棋を開催！

徳島市

かつて江戸城内で行われていた棋士たちの御前対局「御城将棋」にちなむ将棋大会を今年も開催いたします。

予選リーグと決勝トーナメントで優勝を争います。目指せ、徳島城の将棋名人！！

[とき]

11月2日（日）9：30～16：30

[対象]

小学生以上

[定員]

32人（応募多数の場合は抽選の上、決定）

[参加料]

無料（別途入館料が必要）

[申し込み方法]

往復はがきに「徳島城御城将棋参加希望」・住所・氏名・電話番号・年齢（学生の方は学校・学年も）・返信宛名をご記入の上、徳島城博物館までお送りください。

[応募期間]

10月21日（火）必着

[入館料]

大人500円、高校・大学生300円、中学生以下無料

[徳島城御城将棋の過去大会についてはこちら]

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/johaku/moyoushimono/oshirosyougi.html

[問い合わせ先]

徳島市立 徳島城博物館

〒770-0851 徳島市徳島町城内1番地の8

電話：088-656-2525

ファクス：088-656-2466