【徳島市】徳島城博物館 徳島城御城将棋を開催！
徳島市
かつて江戸城内で行われていた棋士たちの御前対局「御城将棋」にちなむ将棋大会を今年も開催いたします。
予選リーグと決勝トーナメントで優勝を争います。目指せ、徳島城の将棋名人！！
[とき]
11月2日（日）9：30～16：30
[対象]
小学生以上
[定員]
32人（応募多数の場合は抽選の上、決定）
[参加料]
無料（別途入館料が必要）
[申し込み方法]
往復はがきに「徳島城御城将棋参加希望」・住所・氏名・電話番号・年齢（学生の方は学校・学年も）・返信宛名をご記入の上、徳島城博物館までお送りください。
[応募期間]
10月21日（火）必着
[入館料]
大人500円、高校・大学生300円、中学生以下無料
[徳島城御城将棋の過去大会についてはこちら]
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/johaku/moyoushimono/oshirosyougi.html
[問い合わせ先]
徳島市立 徳島城博物館
〒770-0851 徳島市徳島町城内1番地の8
電話：088-656-2525
ファクス：088-656-2466