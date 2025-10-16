『Wizardry Variants Daphne』祝1周年！冒険の日々に彩りを添える、豪華コラボアイテムを続々発表！

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀、以下ドリコム）は、全世界200万ダウンロードを超える3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』の1周年を記念し、現在有楽町マルイにて開催中のPOPUPストアにて新作グッズの発売が決定したことをお知らせいたします。

さらに、オリジナルフレーム切手＆ピンバッジセット、記念コラボスイーツ、人気ブランド「Tabio」とのコラボ靴下の発売も決定いたしました。ファンの皆様へ感謝を込めた、多彩なグッズ展開にご期待ください。

POP UP ストアにて1周年記念イラストを使用した新規グッズの発売決定！

現在有楽町マルイ7Fにて開催中のPOPUPストアにて、1周年記念イラストを使用した新作グッズを販売いたします。美麗な記念イラストグッズを手に入れるチャンスをお見逃しなく！

◎B2タペストリー（全1種）

価格：3,630円（税込）

サイズ：B2

◎キャンバスプレート（全1種）

価格：1,870円（税込）

サイズ：約150mm×200mm

◎スクエアカンバッジ（全1種）

価格：770円（税込）

サイズ：直径約W53mm×H78mm

◎『Wizardry Variants Daphne 1st anniversary POP UP SHOP』

【開催期間】

2025年10月9日（木）～10月28日（火）

【会場】

有楽町マルイ7F

【開催時間】

11:00～20:00（最終日18:00）

【公式HP】

https://www.the-chara.com/blog/?p=100771

【お問い合わせ】

株式会社コンテンツシード（https://contents-seed.co.jp/）

完全受注生産！ フレーム切手&ピンバッジセットが郵便局のネットショップ限定で登場

『Wizardry Variants Daphne』1周年記念イラストを使用した、フレーム切手&ピンバッジセットが豪華仕様で登場！期間限定、完全受注生産のファン必携のコレクターズアイテムとなっております。ぜひ郵便局のネットショップでお求めください。

◎『Wizardry Variants Daphne』フレーム切手＆ピンバッジセット

価格：7,700円（税込）

セット内容：

・オリジナルフレーム切手×1シート（110円切手×5枚）

・専用台紙×1枚

・ガラスピンバッジ×４点

・赤箔押しの豪華仕様ピンバッジ専用箱

【受注受付期間】

2025年10月16日（木）17:00～2025年11月16（日）23:59

【販売サイト】

郵便局ネットショップ グッズストア内

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/aofficial20251015-01/

※郵便局の店頭での販売はございません。

【発送予定日】

2026年1月20日（火）より順次発送予定

※別途送料がかかります。

※多数のご注文をいただいた場合、予定よりも発送時期が遅れる場合がございます。

【お問い合わせ】

TOSYO株式会社（https://www.tosyo.co.jp）

コラボケーキ＆マカロンの発売決定！ 特典イラストカードのプレゼントも

『Wizardry Variants Daphne』のコラボスイーツの発売が決定いたしました。ケーキ＆マカロンには、ラナヴィーユやアリス、ボーパルバニーなどキャラクターイラストがプリントされています。

さらに、ご購入者には特典としてイラストカードのプレゼントも。冒険の合間に、心とろける甘いひとときをお楽しみください。

さらに、ファンの皆様にお楽しみいただけるコラボスイーツ第2弾も現在企画進行中です。詳細は続報をお待ちください。

＜プリケーキ（6種）＞

ラナヴィーユ、アダム、アリス、ゲルルフ、ボーパルバニー(2種)

※ケーキと同じキャラクターの特典イラストカード1枚付き

＜プリマカロンセット（3種）＞

・「エルダー＆ディノ＆エルドラド＆フィリプ」

・「ガリーナ＆エウラリア＆ミラナ＆フルート＆オリーブ＆エリゼ」

・「ヴァルドル＆エッカルト＆ベンジャミン＆バケシュ」

※マカロンデザインの中から、お好きなキャラクターの特典イラストカード1枚付き

【受注受付期間】

10月16日（木）12:00～

【販売サイト】

https://priroll.jp/shopbrand/ct15325/

【発送予定日】

ご注文日から最短10日後以降（ご注文時指定可能）

※最短でお届け可能な日にちが変動する可能性がございます。最新の情報は販売サイトのページ内にてご確認ください。

【お問い合わせ】

株式会社栄通（https://priroll.jp/）

タビオオンラインストアにてコラボ靴下モデルの発売が決定！

靴下専門企業、タビオ株式会社の公式オンラインストアにて、コラボレーション靴下の発売が決定いたしました。

『Wizardry Variants Daphne』の重厚な世界観と、タビオが誇る品質・デザイン性を融合させた、ファン必見のアイテムをお届けします。詳細につきましては、後日発表いたしますのでどうぞご期待ください。

【お問い合わせ】

タビオ株式会社（https://tabio.com/jp/）

ウィズダフネ初の設定画集を予約受付中！

『Wizardry Variants Daphne』設定画集も予約受付中です。ゲームに登場する冒険者、大異形、モンスターなどの設定画に加え、街や迷宮のグラフィックをスタッフコメント付きで一挙収録。ファン待望の完全保存版です。

《2025年12月25日（木） 発売予定》

『Wizardry Variants Daphne 設定画集』

監修／ドリコム

判型／A4変形・176ページオールカラー

定価／3,960円（本体3,600円＋税）

発行／一迅社

https://www.amazon.co.jp/dp/4758088411

「Wizardry（ウィザードリィ）」とは

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。

当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。

『Wizardry Variants Daphne』について

■ストーリー

100年に一度、「奈落」は開く。

それは大地を蝕む死の呪い。

『死』を愛する魔人は、

人や動物を食い尽くし世界は絶望に包まれる。

王は代々、封印の力を継承し、

奈落の呪いから国を護り続けてきた。

しかし今、その国王すら姿を消し、

世界は刻々と、死に蝕まれていく。

抗うことすら、意味をなさない。

我々は、滅ぶしかないのか。

■『Wizardry Variants Daphne』概要

「Wizardry」シリーズ完全新作の3DダンジョンRPGです。オールドスタイルの3DダンジョンRPGのプレイサイクルを踏襲したゲームシステムとなっており、プレイヤーは町での育成や補給とダンジョンでのバトルやアイテム収集を繰り返して「奈落」と呼ばれるダンジョンの奥へと進んでいきます。敵との戦闘はコマンドバトルで進行し、プレイヤーを含めた最大6人の編成で、呪文やスキルを駆使した戦略性の高いバトルを楽しむことができます。

■アプリ基本情報

タイトル：『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』

ジャンル：3DダンジョンRPG

対応プラットフォーム：iOS/Android/Steam

◆App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1663423521

◆Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.wizardry.daphne

◆Steam：https://store.steampowered.com/app/2379740/

(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

開発/配信/運営：株式会社ドリコム

配信国：世界配信（日本・海外）

対応言語：日本語/英語/中国語（繁体字/簡体字）

著作権表示：(C)Drecom Co., Ltd.

■最新情報はこちらから

◆公式サイト：https://wizardry.info/daphne/

◆公式 X（旧 Twitter）アカウント 日本語：https://x.com/Wizardry_Daphne

◆公式 X（旧 Twitter）アカウント English：https://x.com/Wiz_Daphne_en

◆公式 Facebookアカウント 繁體中文：https://www.facebook.com/wiz.daphne.tw

◆公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCdls9RA6g1y4-fbJYSu1P0A

株式会社ドリコムについて

【会社概要】

名称：株式会社ドリコム

代表：代表取締役社長 内藤裕紀

設立：2001年11月13日

所在地：東京都品川区大崎 2丁目１番１号 ThinkPark Tower 19 階

URL：https://drecom.co.jp/