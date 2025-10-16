【ドン・キホーテ限定】香油香寮×イラストレーター ニシイズミユカ 個性プロデュース型ドライビングフレグランス「TODO」10/19発売

合同会社香油香寮パッケージのイラストは、ニシイズミユカ氏による描きおろし。6人のファッションやキャラクター設定も楽しめる。

6000人を超えるパーソナルフレグランスを調香してきたフレグランスメゾン、合同会社香油香寮（本社：東京都品川区 代表：中田真由美）と人気イラストレーター、ニシイズミユカ氏のコラボレーションから、ドライビングフレグランス『TODO（トゥドゥ）』を2025年10月19日（日）よりドン・キホーテ限定で発売いたします。6人のキャラクターそれぞれに設定された6種類の香りをそれぞれ、「フレグランスクリップ」「置き型芳香剤〈ゲルタイプ〉」「フレグランスペーパー」の3タイプで展開。

「心の奥底に眠る感性を刺激し、香りで理想の自分へと導く、個性プロデュース型の新しい香りのアイテム」

なりたい自分に近づく、ファッションのように選べる新感覚の香りアイテムです。店頭POPやブランド公式LP（https://www.donki.com/products/todo_fragrance/）にある「香り診断」により、自分の個性を発見し、似合う香りを選べるほか、6人のキャラクターの中から「推し」を見つけて、推しの香りと一緒にドライブすることで理想の自分を演出できます。

「フレグランスクリップ」はコロンと丸いフォルムで、香りもビジュもぜんぶ推し！

パッケージ下部のキャップを開けると試香が可能。キャラクターのファッションに合わせた香りと色展開。自立もするが、クリップ式なので、ひっかけて使用することも可能。

TODO フレグランスクリップ 全6種類 各13㎖ 879円税抜（967円税込）＊

車内でももちろん、お部屋の中でもお使いいただけます。フレグランスボトルやペーパーの使用で香りの広がりがより実感できます。

香りの持続時間：2週間～4週間

ときめくグラデボトルが車＆お部屋に置くだけで映える！「置き型芳香剤」

外箱と本体の配色はグラデーション。香りがしっかりと感じられる置き型タイプはお部屋にも。ドリンクホルダーにも収まりやすい、置き型タイプ。

TODO 置き型芳香剤〈ゲルタイプ〉全6種類 各140g 1,199円税抜（1,319円税込）＊

車内ではドリンクホルダーに、お部屋にはそのまま置いて香りを楽しめる、置き型タイプ。フレグランスクリップやペーパーの併用で香りの広がりがより実感できます。

香りの持続時間：2週間～4週間

イラスト入り「フレグランスペーパー」推しの香りとドライブしよう！

プレゼントにもぴったりな薄型＆軽量のペーパータイプ。3タイプのなかで唯一、本体にイラストが入っている。車のミラーに吊り下げたり、お部屋のクローゼットにもおすすめ。

TODO ペーパーフレグランス 全6種類 2枚セット 549円税抜（604円税込）＊

車内やお部屋などお好きな場所に吊下げて使用する、ペーパーフレグランス。推しのイラストを楽しみながらふんわり香らせてドライブを楽しめます。

香りの持続時間：2週間～4週間

＊表示価格は投稿時点で、もっとも多くの当社店舗において販売されていることが確認されている価格です

個性豊かな6名のキャラクターたちとそれぞれの香り

１.スパークルレディー

フルーティーフローラルの香り

２.グリッターレディー

フローラルムスクの香り

３.ヘルシーレディー

シトラスグリーンの香り

４.フェミニンレディー

フローラルティーの香り

５.ナチュラルレディ―

ウッディーフローラルの香り

６.ジェンダーレスレディー

スモーキーウッディーの香り

１.スパークルレディー（フルーティーフローラルの香り）

TOP マンダリン/ベルガモット

MIDDLE ヒヤシンス/セージ

LAST ムスク/バイオレット

２.グリッターレディー（フローラルムスクの香り）

TOP マンダリン/ストロベリー

MIDDLE ジャスミン/アプリコット

LAST パチュリ/アンバー

３.ヘルシーレディー（シトラスグリーンの香り）

TOP ベルガモット/レモン

MIDDLE ジャスミン/グリーンティー

LAST ムスク/パチュリ

４.フェミニンレディー（フローラルティーの香り）

TOP レモン/グレープフルーツ

MIDDLE グリーンティー/ジャスミン

LAST ムスク/アンバー

５.ナチュラルレディ―（ウッディーフローラルの香り）

TOP レモン/ジュニパーベリー

MIDDLE ラベンダー/カルダモン

LAST ムスク/アンバー

６.ジェンダーレスレディー（スモーキーウッディーの香り）

TOP タバコ/アプリコット

MIDDLE バニラ/カルダモン

LAST アンバー/カカオ

香油香寮×ニシイズミユカ コラボレーション

「５W1H」や「テオブロマ パルファン」などの自社ブランドのほか、化粧品やアーティストグッズなどの調香を行ってきた香油香寮。調香イベントも積極的に行い、これまでに6000人以上のパーソナルフレグランスを調香している。

そのなかで、香りが人を勇気づけることができることや、香りを変えることでファッションにも変化が現れることを実感。その経験をもとに、TODOでは6タイプのキャラクターを設定し、ファッションデザイナーの経験を活かした彩色や繊細なタッチで人気を集めるイラストレーター、ニシイズミユカ氏にイラストを依頼。「香りで完成する、なりたい私。」をコンセプトに、空間の香りを通して自分の理想像に触れる体験を提供します。

香油香寮（こうゆかりょう）

6000人を超えるパーソナルフレグランスを調香してきた、フレグランスマジシャン、中田真由美氏率いる、フレグランスメゾン。感性を刺激する「5W1H(ゴダブリュウイチエイチ)」ほか、統計学や心理学に基づき診断した、個人に合わせたパーソナルフレグランスに定評がある。

ニシイズミ ユカ

静岡県浜松市出身。東京都在住。テキスタイルとファッションデザイナーの経験を活かし「日常と服」の接点を探りながら人物を中心に描くイラストが人気を集める。

化粧品等のパッケージや広告のイラストも多く手掛けるほか、書籍『私の好きな喫茶店で』(KADOKAWA)ほか、著書も好評。

＜お客様からのお問い合わせ先＞

5w1h.fragranceshop@gmail.com

＜報道関係者お問い合わせ先＞

香油香寮 PR：contact@kouyukaryou.co.jp