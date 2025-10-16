「安心感」か「利便性」か――ファッションアイテム購入における実店舗とECの選び方を、あるるモールが調査

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営している「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は、全国の20代～60代の男女200名を対象に、消費者がファッションアイテムをどのように購入しているのか、実店舗とEC（ネット通販）の利用実態に関するアンケートを実施しました。

調査結果

■実店舗を利用する人が6割超。「実際に見て買う」安心感は根強い

ファッションアイテムの購入場所について尋ねたところ、

「実店舗が多い」と回答した人が 65％ と最も多く、

「ECが多い」（20％）、「どちらも同じくらい」（15％）を上回りました。

ファッションという“感覚的な商品”においては、依然として「自分の目で確かめてから購入したい」という心理が根強く残っていることがうかがえます。

「実店舗が多い」「どちらも同じくらい」と回答した計 75％ に対して、実店舗を選ぶ理由についてもアンケート調査を実施。

その結果、「実物を確認できるから」（91％）が圧倒的多数。

次いで「すぐに持ち帰れる」（36％）、「ショッピングを楽しみたい」（20％）と続き、

“買うまでのプロセスを体験として楽しむ”人が多いことが分かりました。

一方で、実店舗での購入における課題としては、「欲しい商品の在庫がない」（51％）、「来店に時間がかかる」（44％）など、利便性の面での課題も見られました。

■ECの強みは“時間の自由”と“コスパ”

「ECが多い」「どちらも同じくらい」と回答した計 35％ に対して、ECを選ぶ理由についても調査。

最も多かったのは「24時間購入できる」（54％）、次いで「価格比較が簡単」（50％）、「ポイント還元など特典がある」（36％）。

“時間にも価格にも縛られない自由さ”がECの魅力となっています。

一方で、EC購入で困ったこととしては、「サイズやイメージの違い」（70％）、「返品の手間」（33％）など、実物を確認できない不安も残っています。

■“購入金額は5,000円未満が過半数。気軽に試せる価格帯で利用が拡大

ECでの1回あたりの購入金額は「3,000～5,000円未満」（34％）が最も多く、

「3,000円未満」（24％）を合わせると、半数以上が5,000円未満での利用でした。

多くの人が“気軽に買える価格帯”でECを利用しており、

「まず試してみる」購買行動が定着しつつあるようです。

■購買行動の傾向まとめ

今回の調査からは、実店舗・ECのどちらにも明確な価値があることが見えてきました。

実店舗は「確かめて買う安心感」、ECは「時間や場所にとらわれない利便性」。

人々は価格や目的、商品カテゴリーによって、

自分に合った“買い方”を選び分けている傾向にあります。

調査結果の詳細はこちら：

https://alulu.com/media/tips_fashion-shop/

【調査概要】

調査対象： 10代～60代の男女

調査期間： 2025年10月6日～2025年10月6日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法：各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 200名

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/