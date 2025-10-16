米国株サービス 取扱銘柄数5,000銘柄突破 ～業界最多水準の銘柄数を提供～

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、2025年10月16日(木)に、米国株サービスの新規取扱銘柄を8銘柄追加いたしました。これにより米国株サービスにおける取扱銘柄数が5,000銘柄を突破したことをお知らせいたします。

当社は2022年2月の「松井証券 米国株サービス」の開始以降、業界最安水準（※1）の取引手数料をはじめ、為替手数料の無料化や、専門の相談員が、専門的かつ客観的な情報をもとにお客様の意思決定をサポートする「株の取引相談窓口（米国株）」の設置など、お客様の利便性向上に向けたサービスの拡充に努めております。銘柄追加においても、お客様からのリクエストを元に順次拡充し、業界最多水準（※2）の5,000銘柄以上にまで拡大いたしました。

米国株 取扱銘柄のご要望受付フォーム

当社では、お客様からの銘柄リクエストを随時受け付けております。取扱銘柄は今後も順次拡充していく方針ですので、是非お声をお寄せください。

※一部、お取り扱いできない銘柄もございます。

新規取扱銘柄

ご要望受付フォーム :https://www.matsui.co.jp/us-stock/form/request/ticker/index.html[表: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/203_1_01963c9fbd50b8e8433c6024d443f60a.jpg?v=202510160957 ]

動画で学べる米国株

松井証券YouTube公式チャンネル(https://www.youtube.com/user/MatsuiSecurities)では、大人気の動画シリーズ「資産運用！学べるラブリー」において、「Season11 ～米国株編2～」を公開中です。動画で楽しく学んでいただき、松井証券の米国株取引にお役立てください。

学べるラブリーSeason11 ～米国株編2～(https://www.youtube.com/playlist?list=PLWClkZSO9xMZYZBLBLeVhEv9NHhH44Qyl)

また、投資情報メディア「マネーサテライト(https://www.matsui.co.jp/money-satellite/)」では、米国株に関連する動画を多数公開中です。銘柄探しからマーケットの解説まで幅広いコンテンツを取り揃えており、投資初心者から上級者までお楽しみいただけます。

【25年上期人気ランキング】成長ポテンシャルはエヌビディア以上！？注目銘柄3選＜ココから始める米国株＞(https://www.matsui.co.jp/money-satellite/movie/investment/us/coco/mv-20250704-c01.html)

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

*1,2 当社調べ、オンライン証券大手5社(当社、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券)と比較、2025年10月現在。

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

口座基本料について：https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html

米国株取引について：https://www.matsui.co.jp/disclaimer/us_stock.html

動画について：https://www.matsui.co.jp/disclaimer/movie.html

業者名等：松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会