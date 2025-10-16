【Money With】卒業生第一号が語る「FP養成スクール体験談」を公開

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」というパーパスのもと、ライフプラン実現を支援する金融サービスを開発・提供するブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：伊藤清 証券コード：7343）は、連結子会社Money With株式会社が運営するFP養成スクール「Money With」において、記念すべき卒業生第一号の方へのインタビューを実施し、その内容を公式noteにて公開いたします。

◆インタビュー記事はこちら：https://note.com/b_minded_pr/n/n46f084d90bb9

■卒業生第一号の受講背景・成果

今回インタビューにご協力いただいた卒業生は、産休期間中にFP資格を取得し、「ライフワークバランスを重視しながら少しずつ副収入を得たい」という想いで受講された方です。

■他スクールとの決定的な違い

【卒業生の主な特徴・背景】- 産休期間中にFP資格を既に取得済み- 保険選びで「納得がいかない」経験から金融知識の必要性を実感- ライフワークバランスを重視し、まず「月5万円ほど」の副収入を目標に入校- これまで旅行・コスメなどの好きを仕事にしてきており、金融についても興味があった【受講後の状況・変化】- 4ヶ月間のカリキュラムを修了し、現在ブロードマインドにてアルバイトとしてFP業務に従事- 「証券や保険の営業マンの提案に対して自信を持って質問できるようになった」- 「お金の相談をしたい人がいれば、自分が受けますよと言える状態になった」

インタビューでは、受講生が実際に感じたMoney Withの特徴について率直な意見をお聞きしました。

「週一回の個別面談が最も印象的だった」「講師の方々が日々お客様に提案しているソフトスキル、実際に経験された方しかわからない領域を学べた」と個人学習に徹底した個別のサポートがある点や、知識をつけるだけでなく実践（実務）的な内容が充実している点を評価いただきました。

「お金を学ぶサービスはたくさんあるが、働きたい・副収入を得たいという思いを叶えてくれるサービス」「未来の自己投資を行うのであれば、とても良いサービス」との感想をいただきました。

≫インタビュー記事はこちら：https://note.com/b_minded_pr/n/n46f084d90bb9(https://note.com/b_minded_pr/n/n46f084d90bb9)

■Money Withについて

Money Withでは現在も新規受講生を募集しており、無料相談（オンライン個別説明会）を実施しています。副業・パラレルワークでの収入アップを目指す方、金融知識を体系的に身につけたい方、お金に関する不安を解消したい方など、どなたでもお気軽にご相談ください。

【スクールの特徴】- 完全オンライン・在宅学習可能- 初心者でも4ヶ月で実践的なFPスキルを習得- 卒業後の就業機会・お客様紹介制度あり- 月4回の講師との個別面談で実務スキルも習得

無料相談のお申し込み：https://money-with.jp/lp/(https://money-with.jp/lp/)

MoneyWithサイト：https://money-with.jp/(https://money-with.jp/)

Money Withでは引き続き、金融教育を社会インフラの一つとし、すべての人が自分の未来を自由に描ける社会の実現に向けて取り組んでまいります。

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。保険・証券・住宅ローンなど幅広い金融商品について無料でFPに相談できる『マネプロ』や、ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な幸せ）の実現を支援する金融教育プログラム『ブロっこり』など、これまでの金融業界の既成概念に囚われないサービスを開発・提供しています。これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。



◆会社名：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）

◆代表者：代表取締役社長 伊藤清

◆本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階

◆設立：2002年1月

◆事業内容：フィナンシャルパートナー事業（個人・法人向けの金融コンサルティングサービスや、金融教育／ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）



┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

◆プレスリリース・取材に関するお問い合わせ

広報担当：冨永・志村



こちらのフォームよりお問合せください

https://www.b-minded.com/contact/form-bmpr/

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄