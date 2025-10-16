À¤³¦¤ÇºÇ¤â¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMOBA¥²ー¥à¡ØHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡ÙÆüËÜ¤Î²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë½©¤ÎÂç²ñ¤¬10·î18Æü¤Ë³«Ëë
▶︎¥×¥í¥Áー¥à¤Ï¡¢Crazy Racoon, SCARZ¤¬»²Àï
▶︎¸ø¼°¸øÇ§¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¾å°Ì£²¥Áー¥à¤â»²²Ã
À¤³¦¤ÇºÇ¤â¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë MOBA ¥²ー¥à*1 ¡ØHonor of Kings(¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹)¡Ù¤Ï¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤ò·è¤á¤ë¸ø¼°Âç²ñ¡ÖHonor of Kings Japan Legendaries Autumn 2025¡×¤ò10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£KJL¤Ï¡¢¡ØHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡Ù¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¼°Âç²ñ¤È¤·¤ÆÇ¯¤Ë2²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢¥×¥í¥Áー¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¸øÇ§¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Âç²ñ ¡ÖHonor of Japan¡ÊHOJ¡Ë¡×¾å°Ì2¥Áー¥à¤Ë¤â½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Áー¥àCrazy Raccoon¡¢SCARZ¡¢GRIM Aetamis(¸µ¥×¥í¥Áー¥àNortheption¥á¥ó¥Ðー)¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ø¼°¸øÇ§¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖHOJ¡×¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿2¥Áー¥à¤¬»²Àï¤¹¤ëKJL¤Ï¡¢10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ½µËö£²²ó¤ÇÁíÅö¤¿¤êÀï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢11·î1Æü(ÅÚ)～2Æü¡ÊÆü¡Ë·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥µ»¥·ー¥ó¤ÎÈ¯Å¸¤È¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥¿ーÁª¼ê¤ÎÈ¯·¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥Áー¥à¤ª¤è¤ÓKJLÍ½Áª¡ÊHOJ¡Ë¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¥êー¥°Àï¤È¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î±ÉÍÀ¤ò·ü¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£KJL¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï\1,000,000¤Ç¡¢Âç²ñ¥ëー¥ë¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿ÄÌ¤ê¾¡¼Ô¥Áー¥à¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¥Áー¥à
- ¾·ÂÔ¥Áー¥à
Crazy Raccoon
SCARZ
GRIM Artemis¡Ê¸µ¥×¥í¥Áー¥àNortheption¥á¥ó¥Ðー¡Ë
- HOJÄÌ²á¥Áー¥à
Toxic
417RAMPAGE
¢¨Í¥¾¡¥Áー¥à¤¬ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê´þ¸¢¡¢HOJ£²°Ì¤È£³°Ì¤ÇÄÌ²á¤Î£²¥Áー¥à¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ê¤ÇKJL¤Ë½Ð¾ì¡£
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊJST/ÆüËÜ»þ¹ï¡Ë
- ¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸¡§10/18¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10/19¡ÊÆü¡Ë¡¢10/25¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10/26¡ÊÆü¡Ë 18:00～
- ¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¡§11/1¡ÊÅÚ¡Ë¡¢11/2¡ÊÆü¡Ë 18:00～
¢¨ÆüÄø¡¦³«»Ï»þ¹ï¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È
Day1～Day4¡Ê¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸¡Ë¡§ÁíÅö¤¿¤êÀï BO3
Day5～Day6¡Ê¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¡Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥é¥ÀーÊý¼° BO5
*Á´»î¹ç¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Þ¶â¥×ー¥ë
¾Þ¶âÁí³Û¡§1,000,000±ß
¡ÖHonor of Kings Japan Legendaries¡ÊKJL¡Ë¡×¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¡¢¤ª¤è¤Ó¡ØHonor of Kings¡Ù¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Honor of Kings Japan Esports¾ðÊó¶É X: https://x.com/hokjp_esports
¡ÖHonor of Kings Japan Legendaries¡ÊKJL¡Ë¡×ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§
YouTube¡§ https://youtube.com/@hokjp
Twitch¡§ https://twitch.tv/hokesportsjp
¡ØHonor of Kings(¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹)¡Ù¤Ï¸½ºßiOS¤ÈAndroid¤Ç¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼URL¤è¤êÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/honor-of-kings/id1619254071
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja)
ÆüËÜ¸ìÈÇ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS
Honor of Kings (¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹)¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.honorofkings.com/jp/
Honor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¡ËX: https://x.com/hok_jp
Honor of Kings Japan Esports¾ðÊó¶É X: https://x.com/hokjp_esports
Honor of Kings Japan Discord: discord.gg/ExBmZdRjCR(https://discord.gg/ExBmZdRjCR)
±Ñ¸ìÈÇ¸ø¼°SNS
Instagram¡§@honorofkings
Facebook¡§@HonorofKingsGlobal
X¡§@HonorOfKings
YouTube¡§@honorofkings
Twitch¡§@hok_global_esports
TikTok¡§@hokglobal
¡ØHonor of Kings(¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹)¡ÙÀ½ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë: ¡ØHonor of Kings(¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹)¡Ù
¥¸¥ã¥ó¥ë: MOBA
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à: iOS / Android
Google Play ¥¹¥È¥¢: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja)
App Store: https://apps.apple.com/jp/app/honor-of-kings/id1619254071
ÇÛ¿®Æü»þ: 2024Ç¯6·î20Æü
²Á³Ê: ´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ ¢¨¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.honorofkings.com/jp/
¸¢ÍøÉ½µ: (C)2025 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved.
*1¼«¼ÒÄ´¤Ùhttps://www.timistudios.com/tencents-timi-studios-sets-world-daily-active-user-record-as-mobile-moba-honor-of-kings-hits-100-million-dau/
*µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ØHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TiMi Studio Group¤¬³«È¯¤¹¤ë¡ØHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡Ù¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëMOBA ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÐÏ¿¥æー¥¶ー¿ô¤Ï2²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ËèÆü1²¯¿Í°Ê¾å¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¥Áー¥àÀï¤Î¥¹¥ê¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äºÙÉô¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Àï¾ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¸¥Þー¡¢µ×ÀÐ¾ù¡¢¥Ï¥ïー¥É¡¦¥·¥ç¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Êºî¶Ê²È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿²»³Ú¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ò¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¡ØHonor of Kings¡Ù¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥×¥ì¥¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Í³¤Ê¥×¥ì¥¤¤Ç¸øÊ¿¤Ë¾¡¤Æ¤ë¥Ð¥È¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À®¸ù¤Ï¥×¥ìー¥äー¤ÎÈñ¤ä¤·¤¿¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥ìー¥äー¤Î¥¹¥¥ë¤ÈÀï½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡ØHonor of Kings¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤«¤é¥×¥í¤Þ¤Ç¤Î¶¥µ»¥×¥ì¥¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢³èÈ¯¤Êe¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØHonor of Kings¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢X(https://x.com/hok_jp)¡¢YouTube(http://www.youtube.com/@hokjp)¤äDiscord(https://discord.gg/ExBmZdRjCR)¡¢TikTok(https://www.tiktok.com/@hokglobal)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Level Infinite¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Level Infinite ¤Ï¡¢Tencent¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¥²ー¥à¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯²ñ¼Ò¤ä¥Ñー¥È¥Êー¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ä¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢Èà¤é¤ÎºîÉÊ¤Î¿¿¤Î²ÄÇ½À¤ò²ò¤Êü¤Æ¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Level Infinite¤Ï¡ØPUBG MOBILE¡Ù¤ä¡ØHonor of Kings¡Ù¡¢¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤¢¤ê¡¢Funcom¤Î¡ØDune: Awakening¡Ù¤ä¡ØWarhammer 40K: Darktide¡Ù¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Î¶¦Æ±¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£Level Infinite¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È www.levelinfinite.com/ja(http://www.levelinfinite.com/ja)¤ä¸ø¼°X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TiMi Studio Group¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Tencent Games ¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë TiMi Studio Group ¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à³«È¯¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î¿¼圳¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¾å³¤¡¢À®ÅÔ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤ëTiMi¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÈÊ£¿ô¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÇÁÏÂ¤À¤Î¹â¤¤¥²ー¥à¤òÃé¼Â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2008Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿TiMi¤Ï¡¢¡ØHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡Ù¡¢¡ØÇúÁö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡Ù¡¢¡ØDelta Force¡Ù ¤Ê¤É¡¢°ìÏ¢¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿TiMi¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥³ー¥ë ¥ª¥Ö ¥Ç¥åー¥Æ¥£ ¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ù¤ä¥Ý¥±¥â¥ó½é¤ÎÀïÎ¬Åª¥Áー¥à¥Ð¥È¥ë¥²ー¥à¡ØPokemon UNITE¡Ù¡¢¡Ø¥¨¥¤¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢ ¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ù¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¥ê¥êー¥¹¤ò¹µ¤¨¤ë¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Àー¥º¡Ù¤Ê¤É¤ÎAAA¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TiMi Studio Group¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢LinkedIn¤Î@timistudios¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£