全国25自治体が登壇！「～北海道から沖縄まで全国縦断！～ 公務員のしごと探求フェア online」開催

株式会社パブリックコネクト

官公庁・自治体向け採用プラットフォームシステムを提供する株式会社パブリックコネクト（本社：大阪府大阪市、代表取締役：平田祐太郎、以下「当社」）は、2025年10月18日（土）および25日（土）の2日間、オンラインイベント「～北海道から沖縄まで全国縦断！～ 公務員のしごと探求フェア online」を株式会社東京リーガルマインドと共同で開催いたします。

本イベントは、学部・学年・職歴・公務員志望の有無を問わず、どなたでもご参加いただけます。

「地域のために働きたい」「安定して長く働きたい」「やりがいのある仕事に就きたい」―。

そんな想いをお持ちの方は、ぜひ“公務員”というキャリアをのぞいてみませんか。

▼開催概要

■日 時 2025年10月18日（土）10:00~17:00、10月25日（土）10:00~16:30

■開催方法 ウェビナー（Zoom）※ 参加者の顔は登壇者には表示されません

■参加費 無料（入退室は自由です）

▼こんな方におすすめ

・公務員の仕事内容や働き方について知りたい方

・将来の進路を考え始めたが、まだ方向性を模索している方

・オンラインで気軽に情報収集したい方

・職員のリアルな声を聞いて、自分に合う仕事を見つけたい方

【参加自治体】北海道から沖縄まで全国25自治体が登壇！

【タイムテーブル】2日間で合計14セッションを開催

※両日13:00～14:00「LEC講師による特別セミナー」は同一内容となります。

お申込はこちらから

本イベントは事前予約制です。以下よりお申込みください。

2025年10月18日（土）お申し込みフォーム(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_u9-RCjTySIeZytou0IKJsA)

2025年10月25日（土）お申し込みフォーム(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Y0IIqh7BSWqcH1PKlvaRZw)

※ 各日ともに、1回のお申し込みで午前の部・午後の部両方ご覧になれます。（お好きなタイミングで入退室いただけます）。

パブリックコネクトについて

パブリックコネクトは、日本最大の官公庁・自治体特化型の採用プラットフォームです。求職者は、全国の自治体・公的機関の求人情報にアクセスできるだけでなく、ブログや動画を通じて、現場で働く職員の声や自治体の魅力を知ることができます。全国300以上の官公庁・団体にご利用いただいています。

PUBLIC CONNECT：https://public-connect.jp/

▼会社情報

会社名： 株式会社パブリックコネクト

所在地： 大阪府大阪市北区梅田3-2-123 9階

代表取締役：平田 祐太郎

設立：2021年12月10日

事業内容：「PUBLIC CONNECT」、「Gov2Career」の運営、その他、公共領域や社会貢献に資する事業

コーポレートサイト：https://public-connect.co.jp/

「PUBLIC CONNECT」：https://public-connect.jp/

「Gov2Career」：https://gov2career.jp/