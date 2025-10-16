11月14日（金）開催「キリンチャレンジカップ2025」の対戦国がガーナ代表に決定

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）とキリンビバレッジ株式会社（社長 井上一弘）が特別協賛する「キリンチャレンジカップ2025」において、11月14日（金）に愛知で開催される試合の「SAMURAI BLUE」（サッカー日本代表）対戦国がガーナ代表に決定しました。

2026年に向けて、「SAMURAI BLUE」（サッカー日本代表）は「最高の景色」を目指し、歩み始めました。10月、11月に開催する「キリンチャレンジカップ2025」は「SAMURAI BLUE」がさらなる飛躍をしていくために、重要な強化の場となります。サッカーファミリーが楽しみに待つ全国4会場で、強豪国を相手に戦う「SAMURAI BLUE」を日本中のサッカーファミリーとともに心を一つにして、全力で応援し、世界の大舞台でさらなる躍進を目指す「SAMURAI BLUE」をバックアップしていきます。

開催概要

・日時 ：2025年11月14日（金）19:20キックオフ（予定）

・対戦 ：「SAMURAI BLUE」（サッカー日本代表）対 ガーナ代表

・会場 ：愛知／豊田スタジアム

・主催 ：公益財団法人日本サッカー協会

・特別協賛 ：キリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社

・テレビ放送 ：TBS系列にて全国生中継

・問い合わせ ：公益財団法人日本サッカー協会

メールアドレス: media@jfa.or.jp

1978年より45年を超えてサッカー日本代表を応援し続け、2023年1月からは、日本サッカー協会の全ての事業をサポートする「日本サッカー協会オフィシャルトップパートナー」となりました。その根底には、サッカーには、「人と人、人や社会をつなぎ、世の中を元気にする力」があると信じ、「サッカーを通じた人や社会とのつながりにより、人の心を笑顔にしたい」という思いがあります。これからも、JFAと価値共創を通じた社会課題の解決を目指すとともに、持続可能な社会に向け、キリンのCSVパーパスの一つである「コミュニティ」に取り組み、サッカーを通じて人と人がつながるよろこびでより多くの笑顔をつくり、日本中を元気にしていきます。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。